2766. Ausgabe: Rätseln Sie mit! Ist wirklich alles weg?

Von Ralf Bei der Kellen

Fragen über Fragen: Rätseln Sie mit! (imago)

Am 26. Juli 1755 verlor Giacomo Casanova in Venedig seine Freiheit. Und am 26. Juli 1945 verlor Winston Churchill die Unterhauswahl und musste zurücktreten. Deshalb geht es in dieser Rätselausgabe um Verlierer in der Musik.

Gesucht wird ein Substantiv bzw. ein Adjektiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

Zur ersten Musik suchen wir einen Schriftsteller. Carla Bruni besingt "Le Temps perdu", also "Die verlorene Zeit". Und welcher Dichter suchte nach eben jener? Wir suchen nach dem Namen des französischen Autors des siebenteiligen Romans "À la recherche du temps perdu". Geboren wurde der Mann am 10. Juli 1871 in Paris, wo er am 18. November 1922 auch verstarb. Der erste Buchstabe aus seinem Familiennamen liefert den Anfangsbuchstaben des Rätselwortes.

2. Frage

Auch zur zweiten Musik suchen wir einen Dichter. Geboren wurde er am 29. August 1866 im westpreußischen Culm, gestorben ist er am 26. September 1914 in der Nähe von Reims. Bekannt ist er vor allem als Heimatdichter, dessen Naturideal die Heide war. 1917 vertonte der spätere Musikpädagoge Fritz Jöde eine Reihe seiner Gedichte in der Sammlung "Der kleine Rosengarten". In der Sendung zu hören ist das Lied "Verloren" (das auch unter dem Titel "Rosmarinheide" bekannt ist). Gesucht wird auch hier der erste Buchstabe vom Familiennamen des Dichters.

3. Frage

Von der 1930 in Havanna geborenen Omara Portuondo stammt das Lied mit dem Titel "He perdido contigo", was ungefähr so viel heißt wie "Ich habe mit Dir verloren". Auf Kuba ist die Sängerin seit den 1950er Jahren ein Star. Ihren internationalen Durchbruch erlebte sie aber erst mit einem Projekt bzw. einem Album, das der Gitarrist Ry Cooder 1996 produzierte und aus dem Wim Wenders 1998 einen Dokumentarfilm gleichen Namens machte. Und wie heißen Album und Film? Der Titel besteht aus vier spanischen Wörtern, notiert werden soll: der dritte Buchstabe vom ersten Wort.

4. Frage

Am 1. Mai 1786 fand in Wien die Uraufführung einer Oper von Wolfgang Amadeus Mozart statt. Im vierten Akt geht es um eine verlorene Nadel. Diese wird von der Gärtnertochter Barbarina in der Arie "L’ho perduta, me meschina" besungen. Gesucht wird: die Hauptfigur, deren Name auch im Titel der Oper vorkommt. Aus dem Namen, der nur aus einem einzigen Wort besteht, wird gesucht: der zweite Buchstabe.

5. Frage

1942 schrieb Johnny Mercer das Lied "I Lost My Sugar In Salt Lake City". Diesen wortwitzigen Blues über eine verlorene Liebe sang 1959 auch Peggy Lee in Begleitung des Quintetts von George Shearing. Die Frage zielt auf den US-Bundesstaat, dessen Hauptstadt Salt Lake City ist. Vier Buchstaben hat sein Name, zielführend ist der zweite.

6. Frage

Zur britischen Bluesszene der 1960er-Jahre gehörte auch die Band Chicken Shack. Auf ihrem Album "Imagination Lady" von 1972 befindet sich das Stück "The Loser". Das einzige bis heute konstante Mitglied von Chicken Shack ist ihr Gitarrist. Zwischenzeitlich war sein Namen auch Bestandteil des Bandnamens. Und wie heißt dieser Bluesgitarrist? Der zweite Buchstabe aus seinem Familiennamen bildet den Abschluss des gesuchten Wortes.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608.