2747. Ausgabe: Rätseln Sie mit! Warum ist es denn schon wieder so warm?

Von Ralf Bei der Kellen

Rätseln Sie mit! (unsplash / Jon Tyson)

Am 1. März begann der meteorologische Frühling, am 20. März beginnt er auch kalendarisch. Und um den Frühling in all seinen Facetten geht es auch in der 2747. Ausgabe des Sonntagsrätsels. Gesucht wird ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

Das berühmteste Frühlingslied der Klassik ist vermutlich das Lied ohne Worte A-Dur op. 62 Nr. 6 von Felix Mendelssohn Bartholdy. In der Sendung zu hören ist es in einer Fassung für Klavier und Cello, die Aufnahme entstand am 19. April 1916. Gesucht wird der Cellist. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war er einer der berühmtesten seines Fachs. Zur Welt kam er am 29. Dezember 1876 in der katalanischen Stadt El Vendrell, gestorben ist er am 22. Oktober 1973 in San Juan in Puerto Rico. Sein Vorname wie auch seine Vita markieren ihn als friedliebenden Menschen. Der dritte oder der sechste Buchstabe aus seinem Familiennamen ist der Auftakt des diesmal gesuchten Rätselwortes.

2. Frage

Auch im Great American Song Book finden sich viele Lieder, die sich um den Frühling drehen. 1945 schrieben Richard Rodgers und Oscar Hammerstein II. für den Film "State Fair" das Stück "It Might As Well Be Spring", für das sie prompt einen Oscar bekamen. Unter den zahlreichen prominenten Interpreten des Liedes befindet sich auch eine Sängerin aus Brasilien, die es gemeinsam mit dem Saxofonisten Stan Getz aufnahm. Geboren wurde sie am 29. März 1940. Ihr Mädchenname ist Weinert, denn ihr Vater stammte aus Deutschland. 1959 heiratete Sie den bekanntesten Sänger der Bossa Nova und nahm seinen Namen an. Und aus diesem gemeinsamen Familiennamen soll aufgeschrieben werden: der achte, der letzte Buchstabe.

3. Frage

Im Frühling 1954 sendete der RIAS das Funkkabarett "Berliner Pflanzen". Der Autor der Sendung war selbst eine solche, er wurde am 19. März 1913 in Berlin geboren, gestorben ist er am 17. Oktober 1972 in München. Ansager und Regisseur Ivo Veit stellte ihn als Günter Christian Ludwig vor. Eingeweihten war klar, dass dies nur die drei Vornamen von einem der bekanntesten RIAS-Mitarbeiter waren. Und unter welchem Familiennamen war Günter Christian Ludwig damals berühmt und berüchtigt? Aus diesem soll notiert werden: der vierte Buchstabe.

4. Frage

Immerhin eine Wahlberliner Pflanze ist der Liedermacher Funny van Dannen. In dem Lied "Magnolie" besingt er den Frühling und die damit immer wieder verbundene Hoffnung auf einen Neuanfang. Die Frage zielt auf den französischen Botaniker, nach dem die Pflanzenfamilie der Magnolien benannt wurde. Den für das Rätselwort relevanten Buchstaben finden Sie in seinem Familiennamen an erster Stelle. Alternativ können Sie auch den ersten Buchstaben aus dem Namen des US-Bundesstaates notieren, den man als "Magnolienstaat" bezeichnet.

5. Frage

Für die fünfte Musik schlagen wir nochmal das "Great American Songbook" auf. 1944 schrieb Frank Loesser das Lied "Spring Will Be A Little Late This Year". In der Sendung zu hören ist es in einer Version der niederländischen Sängerin Rita Reys. Begleitet wird sie dabei von den Jazz Messengers. Und welcher bekannte Jazzschlagzeuger gründete 1955 gemeinsam mit dem Pianisten Horace Silver die Jazz Messengers? Geboren wurde er am 11. Oktober 1919 in Pittsburgh, gestorben ist er am 16. Oktober 1990 in New York. Aus seinem Familiennamen soll gefunden werden: der fünfte Buchstabe.

6. Frage

Auch zur letzten Musik suchen wir einen Familiennamen – diesmal den der Sängerin. Geboren wurde sie in Leipzig am 4. März 1947 – man kann ihr also grade noch gratulieren. 1972 sang sie auf ihrem Debutalbum das Frühlingslied "Wenn es so ist" aus der Feder von Günther Fischer. Im vergangenen Jahr hat sie ihre Autobiografie veröffentlicht. Bitte schreiben Sie auf: den zweiten Buchstaben aus dem Familiennamen der Sängerin.

