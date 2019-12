2736. Ausgabe: Rätseln Sie mit! Was ist denn da dazwischen?

Zwischenräume und Zwischenzeiten - darum dreht sich unser Sonntagsrätsel. (unsplash / Rafał Naczyński)

Die Zeit von Weihnachten bis Neujahr nennt man aus vielerlei Gründen die Zeit "zwischen den Jahren". Daher beschäftigen wir uns in dieser Rätselausgabe mit den Zwischenzeiten in der Musik. Gesucht wird: ein Hauptwort mit sieben Buchstaben und drei Silben.

1. Frage:

Die erste Musik ist ein Lied von Robert Schumann mit dem Titel "Zwielicht", womit das Licht in der Zeit zwischen Tag und Nacht gemeint ist. Gesucht wird der Autor der Gedichtvorlage. Geboren wurde er am 10. März 1788 auf Schloss Lubowitz bei Ratibor, gestorben ist er 26. November 1857 in Neisse. Das berühmteste Prosawerk dieses Dichters ist die Novelle "Aus dem Leben eines Taugenichts". In der allgemein gebräuchlichen Form besteht sein Familienname aus zwei Wörtern, notiert werden soll: der zweite Buchstabe des zweiten Wortes.

2. Frage:

1973 nahm eine DDR-Rockband das Lied "Zwischen Gestern und Morgen" auf. Benannt hatte sich die Gruppe nach einem Begriff aus der griechischen Philosophie, der übersetzt so viel bedeutet wie "alles fließt". Nach Auflösung der Band machte das Kerntrio aus Herbert Dreilich, Henning Protzmann und Ulrich "Ed" Swillms dann unter dem Namen "Karat" Karriere. Der Name der gesuchten Gruppe besteht aus zwei Wörtern altgriechischen Ursprungs. Notiert werden sollen zwei Buchstaben: der dritte und der vierte aus dem ersten Wort.

3. Frage:

Die zu Musik Nummer drei gesuchte Schauspielerin und Sängerin wird gemeinhin dem Schlagerfach zugeordnet. Allerdings verwischte sie die Grenze zum Chanson und zum Jazzgesang immer wieder. Geboren wurde sie am 29. September 1919 in Berlin; gestorben ist sie am 20. August 2017 in München. 1957 und 1958 vertrat sie Deutschland beim damals sogenannten Grand Prix Eurovision de la Chanson. Bereits 1952 nahm sie beim NWDR das in der Sendung zu hörende Lied "Zwischen heute und morgen" auf. Gesucht wird: der dritte oder der achte Buchstabe aus dem Familiennamen der Sängerin.

4. Frage:

"Der alte Zauber zwischen dir und mir" ist eine deutsche Fassung des Songs "That Old Black Magic" aus den Federn Harold Arlens und Johnny Mercers. Gesucht wird: der Sänger. Geboren wurde er am 7. Oktober 1925 in Duisburg; gestorben ist er am 22. Januar 2014 in Berg am Starnberger See. Kaum zu glauben, dass dieser lachende Vagabund seine Karriere in einem Swing-Trio mit Ernst Mosch begann. Gefunden und notiert werden soll: der zweite Buchstabe aus dem Vornamen oder der dritte aus dem Familiennamen des Sängers.

5. Frage:

In Musik Nummer fünf geht es noch mal ums Zwielicht. Am 2. Oktober 2019 verstarb der 1935 geborene georgische Komponist Gija Kantscheli. In der Sendung zu hören ist ein Ausschnitt aus seinem Werk "Twilight". Und zu welcher Wortart gehört das Wort "zwischen"? Eher selten findet es auch als Adverb Anwendung. Ältere Semester haben die gesuchte Wortart noch als "Verhältniswort" kennengelernt. Wir suchen jetzt: aus ihrem heute allgemein gebräuchlichen lateinischen Namen: den siebten oder den neunten Buchstaben.

6. Frage:

Dass "zwischen" auf Englisch "between" heißt, lernt man früh im Englischunterricht. "In Between Days" ist ein berühmtes Lied der britischen Band The Cure. Und wie heißt deren Frontmann, der das Lied komponierte? Geboren wurde er am 21. April 1959 im britischen Blackpool. Der zweite Buchstabe aus seinem Familiennamen ist der letzte des gesuchten Rätselwortes.