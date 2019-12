2735. Ausgabe: Rätseln Sie mit! Wer sind denn Sie?

Von Ralf Bei der Kellen

Fragen über Fragen: Rätseln Sie mit! (unsplash / Jon Tyson)

Anlässlich des bevorstehenden Weihnachtsfestes geht es – nicht um Weihnachtslieder, sondern um ein zentrales Thema an Weihnachten: die Geburt. Gesucht wird ein Hauptwort mit sieben Buchstaben und drei Silben.

1. Frage

Los geht es mit der ganz großen Frage, nämlich wozu man eigentlich geboren wurde? Rio Reiser gab 1972 auf dem Album "Keine Macht für Niemand" eine Antwort auf dieser Frage. In dem Lied "Wir müssen hier raus!" sang er: "Wir sind geboren, um frei zu sein". Gesucht wird: der Name von Rio Reisers damaliger Band. Er besteht aus drei Wörtern, den Auftaktbuchstaben des Rätselwortes finden Sie im dritten Wort an dritter Stelle.

2. Frage

Neugeborene sind in der Regel nackt – und manche haben nicht mal Haare. Diesen Umstand kommentierte 1914 ein französischer Komponist in seinem Lied "Suis chauve de naissance", was zu Deutsch so viel heißt wie "Bin kahl von Geburt". Das kurze Lied stammt aus dem Zyklus "Trois poèmes d'amour", zu dem der Komponist auch den Text verfasste. Geboren wurde er am 17. Mai 1866 in Honfleur, gestorben ist er 1. Juli 1925 in Paris. Der Mann erfand die Möbelmusik; 1912 schrieb er in einem autobiographischen Text den Satz: "Jeder wird Ihnen sagen, ich sei kein Musiker. Das stimmt." Den benötigten Buchstaben finden Sie im Vornamen dieses eigenwilligen Komponisten an erster oder in seinem Familiennamen an letzter Stelle.

3. Frage

Eine enge Verbindung zu dem in Frage Nr. zwei gesuchten Komponisten pflegte Darius Milhaud. 1949 schrieb er eine Kantate für gemischten Chor mit dem Titel "Naissance de Vénus", also "Die Geburt der Venus". Diesen Titel trägt auch das Bild eines italienischen Malers vom Ende des 15. Jahrhunderts. Heute können Sie es in den Uffizien in Florenz bestaunen (vorausgesetzt, Sie bahnen sich einen Weg durch die Massen). Wir suchen aus dem Nachnamen des Malers (der eigentlich sein Spitzname war): den ersten Buchstaben.

4. Frage

Das Gefühl, unter einem schlechten Stern geboren zu sein, war vielen Afroamerikanern in den 1960er Jahren vermutlich noch sehr präsent. 1967 schrieben William Bell und Booker T. Jones für einen Blues-Sänger und -Gitarristen das Lied "Born Under A Bad Sign". Das 1968 auf dem Stax-Label erschiene Lied wurde schnell zum Klassiker, den bald auch Cream und Jimi Hendrix interpretierten. In der Sendung zu hören war das Original, gesucht wird: sein Interpret. Geboren wurde er am 25. April 1923, gestorben ist er am 21. Dezember 1992. Bitte notieren Sie: aus dem Vornamen dieses Bluesgitarristen: den ersten Buchstaben.

5. Frage

"Hier bin ich geboren" heißt ein Lied von Günter Fischer, dass 1980 eine Grande Dame des deutschen Chansons aufnahm. In dem Lied singt sie, sie sei in Berlin geboren, tatsächlich erblickte sie am 31. Mai 1924 in Wetzlar das Licht der Welt. Berlin war allerdings ihre Wahl-Heimat, in der sie am 2. Dezember 2016 verstarb. Sie machte sich zunächst in der DDR und später international einen Namen als Brecht-, Eisler und Tucholsky-Interpretin. Notiert werden soll: der erste Buchstabe aus ihrem Familiennamen. Und das bitte gleich zweimal.

6. Frage

Der letzte Künstler trägt die Geburt sozusagen im Familiennamen. Sein ersten Töne gab er am 26. Oktober 1942 in Rio de Janeiro von sich. In der Sendung zu hören war er mit dem Lied "Cravo e Canela", zu Deutsch "Zimt und Nelken", was ja nun wiederum gut in die Jahreszeit passt. Gesucht wird: der siebte Buchstabe aus dem Familiennamen dieses in doppelter Hinsicht gebürtigen Brasilianers.

