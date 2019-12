2732. Ausgabe: Rätseln Sie mit! Wer biegt den Regenbogen?

Von Ralf Bei der Kellen

Fragen über Fragen: Rätseln Sie mit! (picture alliance/dpa/Foto: Patrick Seeger)

"Over The Rainbow" ist das bekannteste Lied aus dem Film "The Wizzard Of Oz", der vor 80 Jahren in die Kinos kam. Angeblich soll das Lied die Inspiration für die Regenbogenfahne geliefert haben. Daher diesmal um den Regenbogen in der Musik.

Gesucht wird ein Hauptwort mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

1947 hatte das Musical "Finian’s Rainbow" am Broadway Premiere. 1968 wurde es von Francis Ford Coppola verfilmt. In dem Film singen Vater und Tochter McLonergan das Duett "Look To The Rainbow". Den Vater spielt Fred Astaire – und wer sang und spielte seine Tochter? Geboren wurde die Britin am 15. November 1932 in Epsom. Einen Karrierehöhepunkt hatte sie 1964 mit dem Lied "Downtown". Gefunden und notiert werden soll: der erste Buchstabe aus ihrem Vornamen.

2. Frage

Das Lied "(Somewhere) Over The Rainbow" ist oft interpretiert worden. Viele Arrangeure haben die kleine Melodie ohne Not mit akustischem Zuckerguss überzogen. Für die in der Sendung gehörte Aufnahme gilt das nicht. Sie entstand am 1. August 1960. An diesem Tag stand die gesuchte Sängerin mit der Combo des Jazzpianisten Ray Bryant zum ersten Mal als Solokünstlerin im Studio von CBS. Gestorben ist die Künstlerin, die man später die Königin des Soul nannte, am 16. August 2018. Den lösungsrelevanten Buchstaben finden Sie ihrem Vor- oder ihrem Familiennamen an zweiter Stelle.

3. Frage

In der Klassik spielt der Regenbogen keine große Rolle. Eine der wenigen Ausnahmen ist das Stück "Arc-en-ciel" (dem französischen Wort für "Regenbogen"). Sein Komponist wurde am 28. Mai 1923 im Königreich Rumänien geboren, gestorben ist er am 12. Juni 2006 in Wien. An seinem Vornamen brechen sich Moderatoren regelmäßig die Zunge. Gesucht wird: der zweite oder der sechste Buchstabe aus seinem Familiennamen.

4. Frage

Auf Italienisch heißt der Regenbogen "Arcobaleno". Ein Stück dieses Titels findet sich auf einer obskuren LP der italienischen Easy Listening-Formation I Marc 4. Die Gruppe ist so gut wie vergessen, nicht so die Sängerin auf diesem Stück. Berühmt wurde sie vor allem für ihren wortlosen Gesang auf den Kompositionen ihres Landmannes Ennio Morricone. Das bekannteste Beispiel dürfte wohl das Thema aus "Once Upon A Time In The West" ("Spiel mir das Lied vom Tod") sein. Geboren wurde diese italienische Sopranistin am 16. Februar 1935 in Genua. Bitte notieren Sie: den vorletzten Buchstaben aus ihrem Familiennamen.

5. Frage

Der Regenbogen ist auch eine Art Sehnsuchtsort – seinen Anfang und sein Ende haben schon viele vergeblich gesucht. Daher hat auch das Lied "I‘m Always Chasing Rainbows" einen eher melancholischen Charakter. 1966 sang es ein afroamerikanischer Sänger in Begleitung des brasilianischen Gitarristen Laurindo Almeida. Geboren wurde er am 8. Dezember 1925 in New York; gestorben ist er am 16. Mai 1990 in Beverly Hills. Aus dem Künstlervornamen dieses Sängers, den man auch als Teil eines berühmten Trios kennt, soll gefunden werden: der dritte oder der vierte Buchstabe.

6. Frage

Die finale Rätselmusik trägt den Titel "Rainbow" und stammt aus dem Album "Lullaby… and the Ceaseless Roar" von 2014. Wir suchen den Sänger. Berühmt wurde er als Frontman der Band Led Zeppelin – und das muss als Hinweis eigentlich reichen, denn: da sang ja nur einer. Bitte finden und notieren Sie aus seinem Familiennamen: den dritten Buchstaben.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 8503 29 5608.