2731. Ausgabe: Rätseln Sie mit! Dauert das noch lang?

Von Ralf Bei der Kellen

Fragen über Fragen: Rätseln Sie mit! (picture alliance/chromorange)

Am 24. November ist der sogenannte „Ewigkeitssonntag“, an dem man in der evangelischen Kirche der Verstorbenen des vergangenen Kirchenjahres gedenkt. Aus diesem Anlass geht es im Sonntagsrätsel um die Idee der Ewigkeit in der Musik.

Gesucht wird ein Adjektiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

Die Deutungshoheit über das Konzept der Ewigkeit lag jahrhundertelang fest in der Hand der Religionen. Das "Lux aeterna" ist Teil der katholischen Totenmesse. In ihm wird um ewiges Licht für die Verstorbenen gebeten. Vertonungen gibt es einige, zum Beispiel die von György Ligeti, die durch den Film "2001: Odyssee im Weltraum" größere Bekanntheit erlangte. In der Sendung zu hören war eine frühere Vertonung. Ihr Komponist wurde am 2. Juni 1857 bei Worcester geboren, gestorben ist er am 23. Februar 1934 in Worcester. Zu den bekanntesten Stücken des Briten zählen die fünf Pomp And Circumstance-Märsche und die Enigma-Variations (aus denen die Melodie des Lux aeterna stammt). Bitte notieren Sie den ersten Buchstaben aus dem Vor- oder dem Familiennamen des Komponisten.

2. Frage

Musik Nr. 2 stammt aus dem Film "Limelight" von 1952. Ursprünglich trug sie den Titel "Terry’s Theme" und war instrumental. Kurz darauf verpassten Geoff Parsons and John Turner ihr einen Text – und so wurde das Stück als "Eternally", also "ewig", 1953 ein Hit. Und wieder suchen wir den Komponisten. Er war auch Regisseur und Hauptdarsteller des Films. Der gesuchte Buchstabe befindet sich in seinem Familiennamen an siebter und letzter Stelle.

3. Frage

Und noch ein Film: 1953, kam das Kriegsdrama "From Here To Eternity" in die Kinos. Hauptdarsteller waren Burt Lancaster und Montgomery Clift. Frank Sinatra spielte eine Nebenrolle und sang das Titellied. In der Sendung zu hören war ein gleichnamiges Lied von Brian Setzer. Die Frage zielt auf den deutschen Verleihtitel des Films. Er besteht aus vier Wörtern, den lösungsrelevanten Buchstaben finden Sie im ersten Wort an vierter Stelle.

4. Frage

Ewiges Leben macht nur dann wirklich Sinn, wenn es gleichbedeutend ist mit ewiger Jugend. Womit natürlich gemeint ist, dass man gesund und schön ist – und nicht, dass man immer wieder dieselben juvenilen Fehler macht. Darum geht es auch in dem Lied "Forever Young". In der Sendung zu hören war es als "För evigt nu" von den Ainbusk Singers, einem schwedischen Vokalquartett. Gesucht wird die deutsche Gruppe, die das Lied 1984 populär machte. Ihr Name besteht aus einem Wort (übrigens ebenfalls ein Filmtitel), notiert werden soll derjenige Konsonant, der am häufigsten in dem Wort vorkommt.

5. Frage

Ein Lied mit dem Titel "Forever" findet sich auch im Frühwerk eines britischen Singer-Songwriters. Obwohl Led Zeppelin ein Lied nach ihm benannten und er auf Pink Floyds Megaseller "Wish You Were Here" das Lied "Have A Cigar" sang, blieb sein eigener Ruhm eher bescheiden. Geboren wurde der Mann am 12. Juni 1941 in Rusholme, England. Der für das Lösungswort wichtige Buchstabe ist der zweite von den drei Buchstaben seines Vornamens.

6. Frage

Zum Schluss noch ein Mann mit Gitarre. 1969 stellte er in seinem Lied "All Things Must Pass" lakonisch fest, dass es statt Ewigkeit höchstens eine ewige Wiederkehr im Sinne des Hinduismus und Buddhismus gibt. Leider weigerte sich die Band, in der er damals spielte, beharrlich, das Lied in eine ordentliche Form zu bringen. Nachdem er am 29. November 2001 verstorben war, ehrte ihn ausgerechnet der Bandkollege, der das Stück damals nicht so aufnehmen wollte, mit einer Interpretation des Liedes. Gesucht wird: der Komponist des Liedes. Vom Familiennamen dieses "ewigen Dritten" soll notiert werden: der 6. Buchstabe.

