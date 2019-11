2729. Ausgabe: Rätseln Sie mit! Des Kaisers neue Kleider?

Von Ralf Bei der Kellen

Fragen über Fragen: Rätseln Sie mit! (imago/Michael Schick)

Im November werden traditionell die Hamburger Alsterschwäne vom sogenannten „Schwanenvater“ ins Winterquartier gebracht. Die anmutigen Entenvögel sind deshalb der rote Faden des 2729. Sonntagsrätsels.

Gesucht wird ein Hauptwort mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

Ob Rock, ob Klassik – der Schwan hat viele Künstler zu Liedern inspiriert. In der Pop-Musik bescherte das Lied "Ride A White Swan" 1970 der Band "T. Rex" ihren ersten großen Hit. Aus dem Vornamen des Sängers, Gitarristen und Songwriter der Band wird gesucht: der erste Buchstabe aus seinem Vornamen.

2. Frage

Im Bereich der Klassik dürfte neben Tschaikowskis Schwanensee der bekannteste Schwan der aus Camille Saint-Saëns "Karneval der Tiere" sein. Soloinstrument ist hier: das Cello. In der Sendung zu hören war eine Interpretation durch einen der berühmtesten Cellisten überhaupt. Geboren wurde er am 7. Oktober 1955 in Paris, seine Eltern waren chinesischer Herkunft. Gefunden und notiert werden soll: der zweite Buchstabe aus seinem Familiennamen – der auch nur aus zwei Buchstaben besteht.

3. Frage

Auch im Alternative Rock der 1980er-Jahre spielte der Schwan eine Rolle. Das erste Lied auf dem Debut-Album der Band "Dinosaur Jr." trägt den Titel "Forget The Swan". Auch in der griechischen Mythologie spielte der Schwan eine Rolle: Leda, ihres Zeichens Königin von Sparta, erschien ein Schwan – und prompt wurde sie schwanger. Aus dieser Mesalliance ging neben Castor und Pollux auch die schöne Helena hervor. Und welcher sagenhafte notorische Schwerenöter nahm hier die Gestalt des Schwans an? Von den vier Buchstaben seines Namens soll notiert werden: der dritte.

4. Frage

1994 nahm der vielleicht einflussreichste deutsche Liedermacher überhaupt das Lied "Zug der Schwäne" für sein Album "Aus dem Tiefland" auf. Geboren wurde er am 3. Dezember 1931 in Schwelm; gestorben ist er am 14. November 2011 in Quickborn. Lange wurden die Lieder dieses streitbaren Anwalts von den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten nicht gespielt, da er sich gerne kontrovers zu brisanten Themen äußerte. Den für die Lösung benötigten Buchstaben finden Sie in seinem zweiten Vornamen an dritter Stelle.

5. Frage

Zu den berühmten Schwänen der klassischen Musik gehört auch ein Exemplar, das dem Protagonisten einer Oper von Richard Wagner als Transportmittel dient. Es taucht erstmals in dem Heldenepos Parzival von Wolfram von Eschenbach auf. Kein Wunder, denn Parzival ist der Vater. Aus dem Namen dieser Hauptfigur beziehungsweise dem Titel der gleichnamigen Oper soll gefunden werden: der vierte Buchstabe.

6. Frage

Nicht nur wegen seiner Eleganz und seines oft strahlend weißen Federkleides ist der Schwan ein beliebtes Sujet für romantische Dichtung, sondern auch, weil er sich nur einmal im Leben an einen Partner bindet. Im Gegensatz zu vielen anderen Vögeln sind Schwäne absolut monogam. Darum geht es auch im Lied "Swans" der Gruppe "The Prefab Sprout". Die Frage dazu zielt auf das Sternbild Schwan. Unter welchem anderen Namen ist es auch bekannt? Er besteht aus drei Wörtern, notiert werden soll: aus dem ersten Wort der zweite oder aus dem dritten Wort der dritte Buchstabe.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 8503 29 5608.