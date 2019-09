2723. Ausgabe: Rätseln Sie mit! Wer steht da am Fenster?

Von Ralf Bei der Kellen

Fragen über Fragen: Viel Spaß beim Rätseln! (Cody Doherty / Unsplash)

Der Herbst ist da – jetzt bleiben die Fenster wieder geschlossen, damit die wertvolle Wärme Wohnungen und Häusern nicht entweicht. Auch in der Musik sind Fenster ein oft verwendetes Sujet, das häufig Anlass für melancholische Betrachtungen ist.

Gesucht wird ein Hauptwort mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

Den Auftakt machte ein Jazz-Schlager von Heinz Erhardt: "Wenn ich aus dem Fenster lehn‘" auch bekannt als das "Lehn-Lied" von 1952. Dazu gesucht wird: die Geburtsstadt Erhardts. Als er 1909 dort zur Welt kam, hatte man 18 Jahre zuvor Deutsch als Amtssprache abgeschafft und durch Russisch ersetzt. Heute ist die Metropole Hauptstadt eines europäischen Staates. Gesucht wird der dritte Buchstabe aus ihrem Namen.

2. Frage

Das Lied "As Long As I Can See The Light" der US-amerikanischen Gruppe Creedence Clearwater Revival beginnt mit der Zeile "Put a candle in the window". Ein Licht ins Fenster zu stellen ist ein uralter Brauch – früher taten das zum Beispiel die Frauen von Seeleuten, die sich noch auf dem Meer befanden oder die für immer dortgeblieben waren. Als Urahnen dieses Brauchs könnte man ein Liebespaar aus der griechischen Mythologie betrachten. Sie hieß Hero und war Priesterin der Aphrodite. Er schwamm jeden Abend, geleitet von einem Licht, das sie ins Fenster stellte, durch den Hellespont zu ihr. Eines Nachts verlöschte ein Sturm das Licht, Heros Liebhaber verlor die Orientierung und ertrank. Heinz Erhardt machte sich seinen Reim auf die Geschichte, ebenso Friedrich Schiller. Gesucht wird der erste Buchstabe aus dem Namen des unglücklichen Schwimmers.

3. Frage

Gesucht wird: ein irischer Tenor, geboren am 14. Juni 1884, gestorben am 16. September 1945 in Dublin. Heute ist er fast vergessen, zu seiner Zeit war er ein absoluter Star, er verkaufte Unmengen von Schallplatten und Enrico Caruso sah in ihm seinen größten Rivalen. In der Sendung zu hören war er mit dem Lied "Before My Window", der englischen Fassung von "U moyevo okna", komponiert von Sergei Rachmaninow. Begleitet wurde er dabei von dem Geiger Fritz Kreisler. Der größte Hit des Sängers ist vermutlich die Urversion des patriotischen Schlagers "It’s A Long Way To Tipperary". Den gesuchten Buchstaben finden Sie im Familiennamen des Sängers an siebter Stelle.

4. Frage

Als poetisches Sujet ist das Fenster äußerst ergiebig: Es lässt einen das Treiben der Welt fast hautnah miterleben und schafft gleichzeitig Distanz. Daraus erwächst nicht selten eine gewisse Melancholie. So auch in dem griechischen Lied: "To Parathiri". Aus Griechenland stammt auch die gesuchte Sängerin – sie wurde am 13. Oktober 1934 auf Kreta geboren. Bekannt wurde sie hierzulande vor allem als Schlagersängerin, ihr Markenzeichen sind ihre Brille und ihr charakteristisches Vibrato. Gesucht wird der vierte Buchstabe aus ihrem Familiennamen.

5. Frage

Der Hamburger Plattenladen Michelle Records ist bekannt für seine sogenannten "Schaufensterkonzerte". Mitinhaber Christof Jessen hatte früher selbst eine Band mit dem etwas seltsamen Namen "Das Weeth Experience". Mit ihr nahm er 1997 das Lied "At My Window" auf. Und welcher US-amerikanische Singer-Songwriter hat es geschrieben? Geboren wurde er am 7. März 1944 in Fort Worth, Texas, gestorben ist er am 1. Januar 1997 in Tennessee. Sein erfolgreichstes Lied war das Western-Epos "Pancho & Lefty", das u.a. Emmylou Harris und Bob Dylan interpretierten. Aus dem Vornamen des Songwriters soll der fünfte Buchstabe notiert werden.

6. Frage

Eine Sendung über Fenster in der Musik wäre nicht komplett ohne das berühmteste deutschsprachige Lied zum Thema: "Am Fenster" von City. Ihr Sänger wird am 3. Oktober dieses Jahres 70. Der zweite Buchstabe aus seinem Familiennamen ist der letzte des gesuchten Rätselwortes.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 8503 29 5608.