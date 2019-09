2722. Ausgabe: Rätseln Sie mit! Gehorchen sie aufs Wort?

Von Ralf Bei der Kellen

Fragen über Fragen: Rätseln Sie mit! (picture alliance / dpa-Zentralbild / Peter Endig)

Am 22. September wurden mehrfach Verbote von Musik ausgesprochen: das der Uraufführung der Oper Salome von Richard Strauss in Wien durch die die K.u.K.-Hofzensur im Jahr 1905 und das der DDR-Rockgruppe Renft 1975. Das Thema diesmal: "verbotene Musik".

Gesucht wird ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

Musik scheint eine gewisse Kraft innezuwohnen – sonst würden die Mächtigen sie nicht so oft verbieten. Früher war das vor allem die Kirche. In Rom wurden 1588 Frauen von öffentlichen Bühnen komplett verbannt – was zur Blütezeit der Kastraten führte. Von 1700 bis 1710 verbot der Vatikan dann sämtliche Theater- und Opernaufführungen. 2005 veröffentlichte eine Sängerin eine CD zu diesem Thema. Der Titel: "Opera Proibita". Geboren wurde die gesuchte Mezzosopranistin am 4. Februar 1966 in Rom. In der Sendung zu hören war sie mit einem Stück von Alessandro Scarlatti "Ecco negl’orti tuoi…" Gesucht wird aus dem Familiennamen der Sängerin der erste Buchstabe.

2. Frage

Besorgt um das Seelenheil der Musikhörer war auch die BBC. Was auf ihrem Index landete, wurde allerdings schnell zum Verkaufsschlager. Das Lied "Jacky" von Scott Walker wurde 1967 aus den Ätherwellen verbannt, weil es im Text unter anderem um Homosexualität und Prostitution ging. Der Urheber des Liedes war Jacques Brel. Und aus welchem Land stammte Brel? Notieren werden soll der zweite oder der sechste Buchstabe aus dem Namen des Landes.

3. Frage

1936 hatte der US-amerikanische Komponist Aaron Copland zaghaft mit der Kommunistischen Partei sympathisiert. Während der Kommunistenverfolgungen in den 1950er-Jahren gereichte ihm das zum Nachteil: Der Einsatz seiner Musik in Hollywoodfilmen wurde verboten, auch von Konzertprogrammen wurde sie entfernt. Dabei waren seine Werke nun wirklich patriotisch. So zum Beispiel das 1942 komponierte "Lincoln Portrait", aus dem ein Auszug in der Sendung zu hören war. Und welche amerikanische Bundesbehörde ermittelte in den 50er-Jahren gegen Copland? Ihr Chef war damals J. Edgar Hoover. Der erste Buchstabe aus ihrem Namen ist der dritte des Rätselwortes.

4. Frage

Im November 1968 wurde die Komposition "Credo" von Arvo Pärt uraufgeführt. Mit dem Werk bezeugte er nicht zuletzt seinen christlichen Glauben – was den Herrschern im Kreml so gar nicht passte. Also wurde das Werk verboten. In der Sendung zu hören war ein späteres, ebenfalls religiöses Stück Pärts: "Drei Hirtenkinder aus Fatima". Die Frage zielt auf das Land, in dem Pärt 1936 geboren wurde. Aus seinem Namen notieren Sie bitte den ersten Buchstaben.

5. Frage

Auch der zu Musik No. 5 gesuchte Komponist litt unter einem totalitären Regime. Im April 1967 rissen in Griechenland die Militärs die Macht an sich. Bereits am ersten Juni wurde die Musik des Komponisten im Armeeerlass Nr. 13 verboten, sowie der Besitz seiner Platten und das Singen seiner Lieder unter Strafe gestellt. In der Sendung zu hören war die damals erst 17jährige Sängerin Maria Farantouri mit eine Stück aus dem Mauthausen-Liederzyklus von 1964: "t' oniro kapnos", zu Deutsch: "Der Traum wird zu Rauch". Geboren wurde der gesuchte Komponist am 29. Juli 1925 auf der Insel Chios. Aus seinem Familiennamen dieses berühmten Griechen wird der zweite Buchstabe gesucht.

6. Frage

Vor 44 Jahren wurde die Gruppe Renft in der DDR verboten. Ihre Mitglieder Gerulf Pannach und Christian Kunert wurden kurze Zeit darauf nach Westdeutschland abgeschoben. Auch Manfred Krug musste schließlich 1979 ausreisen. Sie alle hatten sich hinter einen Kollegen gestellt hatten, der 1976 von der DDR ausgebürgert wurde. Aus dem Vornamen dieses am 15. November 1936 in Hamburg geborenen Liedermachers suchen wir den dritten von vier Buchstaben.

