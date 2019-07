2711. Ausgabe: Rätseln Sie mit! Was hängt denn da?

Von Ralf Bei der Kellen

Fragen über Fragen: Rätseln Sie mit! (picture alliance / dpa / EPA / Roland Schlager)

Am 6. Juli wird alljährlich der internationale Tag des Kusses begangen. Und da der Kuss immer ein dankbares Thema für Komponisten und Dichter war und ist, ist er der rote Faden dieser Ausgabe des Sonntagsrätsels.

Gesucht wird ein Hauptwort mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

Statistiken zum Küssen gibt es viele – seriöse Zahlen lassen sich nur wenige finden. Gefühlt sind sicher die Franzosen die kussfreudigste Nation Europas. Da liegt es nahe, mit einer Französin zu beginnen, die einen Kuss besingt: nämlich Viktor Lazlo mit "Baiser". Mit bürgerlichem Namen heißt die Sängerin Sonia Dronier. Ihren Künstlernamen entlieh sie dem Film "Casablanca" von 1942. Dort ist Victor László ein Widerstandskämpfer und der Mann von Ilsa Lund, die von Ingrid Bergmann gespielt wird. Die zugehörige Frage zielt auf das Land, in dem die Stadt Casablanca liegt. Es ist die größte Stadt dieses westafrikanischen Staates, dessen Hauptstadt Rabat ist. Aus dem Namen des Landes soll der erste Buchstabe notiert werden.

2. Frage

Den zweiten Platz der europäischen Kusshitparade belegen meistens die Italiener. "Il Tuo Bacio Come Un Rock", "Dein Kuss ist wie ein Rock-Song" war 1959 der erste Hit für einen Künstler, der in der Frühphase seiner Karriere den italienischen Aushilfs-Elvis gab. Geboren wurde dieser Sänger und Schauspieler am 6. Januar 1938 in Mailand. Gesucht wird der vierte Buchstabe aus seinem Vornamen.

3. Frage

1944 veröffentlichte ein französischer Komponist seinen Klavierzyklus "Vingt Regards Sur L’Enfant Jesus", was zu Deutsch soviel bedeutet wie "Zwanzig Blicke auf das Jesuskind". Blick No. 15 trägt den Titel "Le Baiser de l’Enfant Jesus", also: der Kuss des Jesuskindes. Geboren wurde der Komponist, dessen Steckenpferd die Vogelkunde war, am 10. Dezember 1908, gestorben ist er am 27. April 1992. Notiert werden soll der dritte oder der vierte Buchstabe aus seinem Familiennamen.

4. Frage

Ein Kuss steht auch am Ende von Jesus’ irdischem Dasein: der Judaskuss, der gelegentlich auch als "Todeskuss" bezeichnet wird. Durch ihn identifiziert Judas Jesus für die Tempelwächter, die ihn im Garten Gethsemane verhaften. Einen gefährlichen Kuss besang in der Sendung der Amerikaner Peter Blegvad in seinem Lied "Hangman’s Hill". Die Frage dazu zielt auf den Nachnamen von Judas. Aus diesem benötigen Sie den letzten Buchstaben.

5. Frage

Angeblich gehört Deutschland zu denjenigen europäischen Nationen, in denen man vom Küssen eher nicht so begeistert ist. Dabei verbringen wir bis zum 70. Lebensjahr ca. 100.000 Minuten mit diesem Lippenbekenntnis. Auf jeden Fall soll Küssen aber sehr gesund sein – vor allem Blutdruck und Immunsystem profitieren von ihm. Die Bitte "Könnten Sie mich kurz küssen?" ist daher nur zu verständlich. Ein Lied dieses Titels veröffentlichte 2001 eine 1992 gegründete HipHop-Gruppe. Ihre Mitglieder stammen aus dem Kreis Pinneberg und sind daher "Nordisch by Nature". Ihr Name besteht aus zwei Wörtern, gesucht wird aus dem ersten Wort der zweite oder der fünfte Buchstabe.

6. Frage

Für das letzte Lied kehren wir noch einmal zurück nach Frankreich und suchen einen Sänger. 1935 sang er das Lied "Un Baiser", "Ein Kuss" – wobei er von Django Reinhardt an der Gitarre begleitet wurde. Geboren wurde er am 25. März 1906, verstorben ist er am 24. Februar 1994. Aus dem Familiennamen dieses französischen Sängers, den man in seiner Heimat wegen der Ähnlichkeit zu Bing Crosby auch "Le Bing" nannte, wird der vierte von sechs Buchstaben gesucht.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 8503 29 5608.