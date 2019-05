2705. Ausgabe: Rätseln Sie mit! No. 28 – dringend gesucht!

Von Ralf Bei der Kellen

Fragen über Fragen: Viel Spaß beim Rätseln! (imago/ZUMA/Keystone)

Am 26. Mai 1926 wurde einer der wichtigsten Musiker des 20. Jahrhunderts geboren: der Jazztrompeter Miles Davis. Aus diesem Grund steht dieses Rätsels ganz im Zeichen seines Instruments und dessen Verwandtschaft.

Gesucht wird ein Hauptwort mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

Das bekannteste Trompeten-Konzert der Musikgeschichte dürfte das "Konzert für Trompete und Orchester Es-Dur" von Joseph Haydn sein. Komponiert hat er es 1796 für den Virtuosen Anton Weidinger, der auch Erfinder der Klappentrompete war. War die Trompete früher nur durch den Ansatz in ihrer Tonhöhe veränderbar (man spricht hier auch von "Naturtrompeten"), ließ sie sich nun chromatisch spielen und war somit auch als Soloinstrument geeignet. Und womit verändert man heute die Tonhöhe der Trompete? Welcher Mechanismus hat die Klappen ersetzt? Aus diesem Wort soll der dritte Buchstabe notiert werden.

2. Frage

Hier wurde ein Trompeter gesucht. Geboren wurde er am 19. September 1926 in Turin, gestorben ist er 1994. 1965 hatte er mit dem Instrumentaltitel "Il Silenzio" einen gigantischen Erfolg, angeblich verkaufte sich die Schallplatten zehn Millionen Mal. In der Sendung zu hören war der zum Schmalz tendierende Italiener mit dem Titel "Clown" von 1963, auf dem er auch singt. Aus seinem Künstlervornamen soll der zweite oder der vierte Buchstabe notiert werden.

3. Frage

Vor allem der Jazz hat viele bekannte Trompeter hervorgebracht. Neben dem bereits erwähnten Miles Davis gab es noch solche Lichtgestalten wie Bix Beiderbecke, Dizzy Gillespie oder Louis Armstrong. Und natürlich auch den Mann, der am 23. Dezember 1929 in Yale im US-Bundesstaat Oklahoma geboren wurde und am 13. Mai 1988 auf dramatische Weise in Amsterdam verstarb. In der Sendung zu hören war er mit einer Komposition des Saxophonisten Al Cohn: "Tasty Pudding" aus dem Jahr 1956. Aus dem Vornamen dieses Trompeters, der in zeitgenössischen Umfragen gerne als Rivale von Miles Davis auftaucht und von vielen als sein weißes Pendant gesehen wurde, wird der erste Buchstabe gesucht.

4. Frage

Joe Oliver, besser bekannt als "King Oliver", ist in die Musikgeschichte eingegangen als Mentor und Ziehvater des vielleicht wichtigsten Jazztrompeters, nämlich Louis Armstrong. In der Sendung zu hören war er mit dem Stück "Struggle Buggy" von 1929. Die Frage dazu zielt auf das Instrument, dass sowohl Armstrong wie auch Oliver spielten, bevor sie zur Trompete wechselten. Und obwohl Bix Beiderbecke oft als Jazztrompeter eingeordnet wird, hat er nie ein anderes Blasinstrument als das gesuchte gespielt. Dessen Name ist vom französischen Wort für "Horn" abgeleitet. Gesucht wird der erste von sieben Buchstaben aus dem deutschen Namen dieses Instruments.

5. Frage

Auch in der Popmusik mischte die Trompete mit – wenn auch nicht so kräftig wie im Jazz. Ab den frühen 1960er Jahren waren bei vielen Arrangeuren die mehrstimmigen Trompetensätze aus der sogenannten Mariachi-Musik sehr beliebt. Das bekannteste Beispiel hierfür dürften die Trompeten aus Johnny Cashs "Ring Of Fire" sein. 2005 bediente sich auch die Gruppe "Element Of Crime" in ihrem Lied "Delmenhorst" dieses Stilmittels. Gesucht wird das Herkunftsland der Mariachi-Musik. Sein Name besteht aus sechs Buchstaben, der zweite von ihnen bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.

6. Frage

Wohl kaum ein anderer Popsong hat seinen Erfolg so sehr einem Trompeteneinsatz zu verdanken wie das Stück "Torch" von Soft Cell aus dem Jahr 1982. Nur, dass es sich hier gar nicht um eine Trompete handelt, sondern um das eng verwandte Flügelhorn. Gesucht wird der zweite Buchstabe vom Familiennamen des am 9. Juli 1957 in Southport geborenen Sängers dieses Synhtiepop-Duos.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 8503 29 5608.