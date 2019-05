2702. Ausgabe: Rätseln Sie mit! Wo ist das Vögelchen?

Von Ralf Bei der Kellen

Eine alte Kamera (imago/CHROMORANGE)

Am 5. Mai 1885 erhielt George Eastman das Patent für den Rollfilm. Durch ihn und die zugehörige Kamera wurde das Fotografieren zu einem Massensport. Anlässlich dieses Jubiläums ist das Rätsel eine kleine musikalische Kulturgeschichte des Fotos.

Gesucht wird ein Hauptwort mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

Den Auftakt machte ein Archiv-Fund. 1954 schrieb Günter Neumann für den RIAS das Funkkabarett "Bitte recht freundlich!", in dem er die Fotowut seiner Zeitgenossen auf’s Korn nahm. Seine Ehefrau Tatjana Sais sang die Mahnung "Knipse, aber mit Verstand!". Die Frage dazu hat mit dem bereits erwähnten Patentinhaber für den Rollfilm, George Eastman, zu tun. Für seine Firma suchte er nach einem kurzen, prägnanten Namen. Das von ihm ersonnene Phantasiewort ließ er am 4. September 1888 als Markenname für seine Produkte eintragen. Angeblich wollte er mit dem Wort jenes Geräusch lautmalerisch wiedergeben, das die Kamera beim Fotografieren macht. Von den fünf Buchstaben dieser Marke soll notiert werden: der erste oder der letzte.

2. Frage

Zum Thema Fotografieren gibt es einige Lieder, an denen man einfach nicht vorbeikommt. Zum Beispiel jenes Stück, mit dem 1974 Nina Hagen den Grundstein für ihre Karriere legte: "Du hast den Farbfilm vergessen". Die Frage dazu zielt auf den Namen der Band, in der die 19jährige Nina damals sang. Vom Namen dieser DDR-Gruppe, der aus einem einzigen Wort besteht, wird gesucht: der erste Buchstabe.

3. Frage

Lieder über Fotografien haben oft einen melancholischen Grundton, da auf den betrachteten Bildern oft Momentaufnahmen aus längst vergangenen Zeiten zu sehen sind. Im dem Lied "People Take Pictures Of Each Other" bemühte sich 1966 Ray Davies nach Kräften, diese Melancholie mit der Fröhlichkeit eines Popsongs zu verbinden. Aus dem Namen der Band von Ray Davies soll gefunden und notiert werden: der letzte Buchstabe.

4. Frage

1908 schrieb Oscar Straus eine Operette, die auf der Komödie "Helden", bzw. "Arms And The Man" von George Bernard Shaw basierte. An Fahrt gewinnt die Handlung durch die Verwechslung zweier Fotografien, die der Hauptperson von zwei verschiedenen Frauen zueignet werden. Eine der beiden Damen heißt Nadina. Als diese war Hilde Güden mit dem Lied "Komm, komm, Held meiner Träume" in der Sendung zu hören. Der Titel der Operette besteht aus drei Wörtern, gesucht wird: vom zweiten Wort der erste Buchstabe oder vom dritten Wort der letzte Buchstabe. Achtung! Diese Operette hat noch einen anderen Titel, der nur aus zwei Wörtern besteht. Da wäre es dann nur der letzte Buchstabe.

5. Frage

Ein bekanntes Stück aus der Blütezeit der Bossa Nova trägt den Titel "Fotografia". Komponiert hat diese Momentaufnahme einer Romanze der spiritus rector dieses Musikstils, Antonio Carlos Jobim. In der Sendung zu hören war er gemeinsam mit einer Sängerin, die von vielen als "Muse der Bossa Nova" bezeichnet wurde. Geboren wurde die Brasilianerin am 19. Januar 1942, gestorben ist sie am 7. Juni 1989. Im Gegensatz zu ihrer Kollegin Astrud Gilberto blieb der Ruhm dieser Sängerin eher auf Brasilien beschränkt. Ihr Vor- wie auch ihr Familienname besteht aus jeweils vier Buchstaben. Gesucht wird: aus ihrem Familiennamen: der zweite Buchstabe.

6. Frage

Auch in dem Lied "This Old Road" geht es um die wehmütige Betrachtung einer alten Fotografie. Der Interpret und Komponist ist einer der bekanntesten Country-Sänger überhaupt. Aus seiner Feder stammt der Janis Joplin-Hit "Me And Bobby McGhee", gemeinsam mit Willie Nelson, Waylon Jennings und Johnny Cash trat er als "The Highwaymen" auf. Die eine oder der andere kennt ihn vielleicht auch noch als Hauptdarsteller in Filmen wie "Convoy" oder "A Star Is Born". Sein Familienname verrät seine schwedische Abstammung. Und aus diesem wird gesucht: der 13. und letzte Buchstabe.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 8503 29 5608.