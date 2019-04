2699. Ausgabe: Rätseln Sie mit! Und damit wollen Sie auf’s Wasser?

Von Ralf Bei der Kellen

Eines der bekanntesten Schiffe der Welt: Die RMS Titanic auf einer zeitgenössischen Darstellung. (dpa / picture alliance / Geisler-Fotopress)

Anlässlich des Zusammenstoßes der Titanic mit einem Eisberg am 14. April 1912 um ca. 20 Minuten vor Mitternacht geht es in der 2699. Ausgabe des Sonntagsrätsels um das Schiff in der Musik. Gesucht wird ein Hauptwort mit zwei Silben und sieben Buchstaben.

1. Frage:

Beim Thema Titanic wird vielen als erstes das Lied "Nearer My God To Thee" einfallen. Angeblich wurde dieser Choral während des Untergangs von der Bordkapelle gespielt. Als "Näher mein Gott zu Dir" steht das Lied auch im "Gotteslob", dem katholischen Gesangbuch. In der Sendung zu hören war es in einer Interpretation von Charlie Haden und Hank Jones. Damit verbunden ist die Frage, in welcher Stadt die Titanic gebaut wurde? Von den sieben Buchstaben ihres Namens notiert werden soll: der zweite.

2. Frage:

Die in Frage zwei gesuchte Künstlerin war beim Untergang der Titanic erst acht Jahre alt. Mitte der 1920er Jahre wurde die in den USA bereits bekannte Tänzerin von dem Dichter Karl Gustav Vollmoeller für Europa entdeckt. In der Folge nahm sie Engagements in Berlin, Hamburg, München und schließlich in Paris an. Dort tanzte sie 1926 erstmals in ihrem berühmten Bananenröckchen. Später wurde sie dann vom Objekt männlicher Begierde zur Kämpferin der französischen Résistance und noch später zur Aktivistin gegen Rassismus. Auch als Sängerin feierte sie große Erfolge. In der Sendung zu hören war sie mit einem Lied über ein weißes Schiff: "Partir Sur Un Bateau Tout Blanc". Aus dem Vornamen dieser 1906 in der Stadt St. Louis im US-Bundesstaat Missouri geborenen und 1975 in Paris gestorbenen Ikone des 20. Jahrhunderts wird gesucht: der siebte und der achte Buchstabe.

3. Frage:

Zu allen Zeiten waren Schiffe auch Projektionsflächen für die Sehnsüchte der Menschen – für ihr Fernweh oder ihr Streben nach Freiheit. Im Lied "My Ship Is Coming In" aus dem Jahr 1965 ist das Schiff ein Synonym für das Glück, dass nun endlich auch den Hafen des Sängers einlaufen soll. 1965 wurde das Lied zu einem kleineren Hit für ein US-amerikanisches Trio, das im Jahr darauf mit "The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore" seinen großen Durchbruch hatte. Gesucht wird der Name dieses Trios. Lässt man den bestimmten Artikel beiseite, besteht er aus zwei Wörtern. Gefunden und notiert werden soll: vom zweiten Wort der erste Buchstabe.

4. Frage:

In dem Gedicht "Wasserfahrt" von Heinrich Heine aus dem Jahr 1827 trägt ein Schiff den Dichter fort von allem, was ihm lieb und teuer ist – in diesem Fall von der geliebten Frau und von seinem Vaterland. Die bekannteste der vielen Vertonungen dieses Gedichtes stammt von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Allerdings hat auch seine Schwester das Lied vertont. Aus dem Vornamen dieser Komponistin, deren Schaffen zeitlebens von ihrer Familie unterdrückt wurde, wird gesucht: der zweite Buchstabe.

5. Frage:

Der Eröffnungssatz der "Petite Suite" aus dem Jahr 1889 trägt den Titel "En Bateau". Dieses Schiff ist aber wohl eher ein Boot, was passt, da auch der Komponist ein Meister der kleinen Form war. Geboren wurde er 1862 in einer Kleinstadt knapp 25 Kilometer westlich von Paris, gestorben ist er am 25. März 1918 in der französischen Hauptstadt. Gesucht wird: der vierte Buchstabe – und zwar egal, ob aus seinem Vor- oder seinem Familiennamen.

6. Frage:

Den Schlusspunkt hinter das Rätsel setzt ein alter Bekannter: Kurt Weill. 1941 schrieb er für das Musical "Lady In The Dark" das Lied "My Ship". Es gehört zu seinen bekanntesten Stücken, von Udo Lindenberg bis Miles Davis haben es viele interpretiert. In der Sendung zu hören war es von einem Sänger, dessen Ruhm eher auf kleiner Flamme kochte, der mit seinem samtenen Bariton aber viele Zuhörer in seinen Bann schlug. Zu den Höhepunkten seines Schaffens zählt ein 1963 erschienenes Album mit dem Saxophonisten John Coltrane. Geboren wurde dieser Sänger am 23. Juli 1923 in Chicago, gestorben ist er am 15. September 1983 in New York City. Aus seinem deutsch klingenden Familiennamen wird gesucht: der fünfte von sieben Buchstaben.

