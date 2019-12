Kulturnachrichten

Samstag, 21. Dezember 2019

25. Weihnachtsessen für 3.000 Obdachlose in Berlin Der Entertainer Frank Zander hat erneut rund 3.000 Obdachlose und Bedürftige in Berlin mit Gänsebraten bewirtet. Zu dem traditionellen Weihnachtsessen mit Musikprogramm hatte Zander unter dem Motto "Weihnachten mit Frank" zum 25. Mal in das Berliner Estrel-Hotel eingeladen. Unterstützt wurde die Weihnachtsfeier vom Diakonischen Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. Neben dem Festessen und einem Bühnenprogramm gab es für die Gäste vor Ort auch Sachspenden wie warme Kleider und Schlafsäcke. Unterstützt wurde der Sänger den Angaben zufolge von rund 350 Helfern. Dabei wurde das Essen von Prominenten serviert, darunter laut Veranstalter Berlins Regierender Bürgermeister Müller, Bundesfamilienministerin Giffey und Schauspielerin Simone Thomalla. Das Musikprogramm gestaltete unter anderem Liedermacher Reinhard Mey.

Vier neue Mitglieder in der Nobelakademie Die Schwedische Akademie, die die Nobelpreise für Literatur vergibt, hat vier Frauen als neue Mitglieder aufgenommen. Mit der Finnin Tua Forsström und den Schwedinnen Ellen Mattson, Anne Swärd sowie Åsa Wikforss ist nun etwa ein Drittel des 18 Mitglieder zählenden Gremiums weiblich. Einer der Sitze ist nach dem Tod des langjährigen Mitglieds Göran Malmqvist im Oktober unbesetzt. König Carl XVI. Gustaf, der Schirmherr der Akademie, nahm an der Zeremonie am Sitz der Akademie in Stockholms Altstadt teil.

Wetter sorgt für Besucherschwund in Museen Laut einer Erhebung des Instituts für Museumsforschung haben Museen, die 2018 sinkende Besuchszahlen gemeldet haben, erstmals das Wetter als häufigsten Grund genannt, der für den Besucher-Rückgang verantwortlich sein soll. Grundsätzlich sei die Besucherzahl mit rund 112 Millionen konstant geblieben.

Twitter hat 6000 Konten gelöscht Twitter hat fast 6000 Konten aus seinem Netzwerk beseitigt, die vom Königreich Saudi-Arabien geförderte Informationen verbreitet haben sollen. Die Accounts hätten gegen die Plattformrichtlinien im Kampf gegen Manipulation verstoßen. Das teilte der Internetkonzern heute mit. Sie hätten Diskussionen ins Visier genommen, bei denen es um Saudi-Arabien und dessen geopolitische Interessen gegangen sei. Schon im August hatte das Unternehmen 200 000 chinesische Accounts gesperrt, die auf die Hongkonger Protestbewegung abzielten.

Chanukka-Leuchter vor Brandenburger Tor Vor dem Brandenburger Tor in Berlin ist heute ein zehn Meter hoher Chanukka-Leuchter aufgestellt worden. Am Sonntag sollen die Lichter feierlich entzündet werden. Dabei wollen die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer, der Präsident des Zentralrates der Juden, Josef Schuster und ein jüdisches Kind zusammenkommen. Mit dem Anzünden der ersten Kerze beginnt das jüdische Lichterfest Chanukka. Das acht Tage dauernde Fest erinnert an die Weihe des neu errichteten Tempels in Jerusalem im Jahr 165 vor der christlichen Zeitrechnung.