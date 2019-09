22. September 19.30 Uhr | Heimathafen Neukölln Hörtheater in Berlin | Moor-Schwestern Am Sonntag, dem 22. September 2019 um 19.30 Uhr, präsentiert Deutschlandfunk Kultur im Heimathafen Neukölln das Hörspiel "Moor-Schwestern" von Cristin König. Mit Publikumsgespräch mit der Autorin.

"Moor-Schwester" als Hörtheater in Berlin: Drei Schwestern müssen sich die jahrelange Ablehnung durch die Mutter eingestehen. (imago/Westend61)

Drei Schwestern reisen zu ihrer Mutter, die in einem Haus in Italien lebt, verwahrlost und verbittert. Sie verweigert den Kontakt zur Außenwelt, vor allem zu ihren Töchtern. Die drei sehr unterschiedlichen Frauen fahren trotzdem, um die Mutter zu retten. Sie geraten auf ihrer Fahrt von der Strecke ab und bleiben in einem Sumpfgebiet stecken.

Festgesetzt im Moor erfahren sie ihre eigene Hilflosigkeit (und Wut darüber), gleichzeitig müssen sie sich die jahrelange Ablehnung durch die Mutter eingestehen. Sie suchen nach einer Antwort. In einem absurd komödiantischen Showdown werden die Schwestern akzeptieren, dass die Mutter sich nicht ihren Vorstellungen fügt, nie gefügt hat und dass sie keine Antwort finden.



Moor-Schwestern

Von Cristin König

Regie: die Autorin

Mit: Britta Hammelstein, Jördis Triebel, Julika Jenkins, Jasna Fritzi Bauer, Massimo Maio, Hans Diehl, Tina Haseney, Stefan Kreißig, Sophia König

Komposition: Friederike Bernhardt

Ton: Andreas Stoffels

Regieassistenz: Anke Beims

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2019

Länge: 67’40



Publikumsgespräch mit Cristin König

Moderation: Stella Luncke

Ton und Licht: Tobias Bischoff / Magdalena Atencio Psille

Cristin König, geboren 1965 in Trier, Schauspielerin, Autorin und Regisseurin für Theater, Film und Hörspiel. Weitere Hörspiele für Deutschlandradio: "Lila und Fred" (Deutschlandradio Kultur 2016, Hörspiel des Monats August 2016) und "Meine Erinnerungen reißen mich in Stücke" (Deutschlandfunk Kultur 2018, Hörspiel des Monats Juni 2018).



Wann: So, 22.09.2019 | 19.30 Uhr

Wo: Heimathafen Neukölln

Karl-Marx-Str. 141

12043 Berlin

www.heimathafen-neukoelln.de

EINTRITT FREI!

