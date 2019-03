Kulturnachrichten

Dienstag, 5. März 2019

2019 werden zwei Literaturnobelpreise vergeben Im Herbst werden die Auszeichnungen von 2018 und 2019 vergeben Nach der Absage der Preisvergabe 2018 werden in diesem Jahr gleich zwei Literaturnobelpreise vergeben. In diesem Herbst werde ein Preisträger für das Jahr 2018 und einer für das Jahr 2019 gekürt, gab die Nobelstiftung am Dienstag in Stockholm bekannt. Nach den internen Problemen bei der für die Preisvergabe zuständigen Schwedischen Akademie sei die Nobelstiftung zu der Ansicht gelangt, dass die Akademie mehrere wichtige Maßnahmen ergriffen habe, um das Vertrauen in die Institution wiederherzustellen. Die Schwedische Akademie steckt seit Ende 2017 wegen eines Skandals in einer tiefen Krise. Das führte unter anderem dazu, dass 2018 kein Literaturnobelpreis vergeben wurde.

Rund 450.000 Jugendliche haben Probleme durch Computerspiele Das legt eine Studie der Krankenkasse DAK nahe Gut 15 Prozent der regelmäßigen Computerspieler, somit gut 450.000, zeigen laut einer Studie der Krankenkasse DAK ein Suchtverhalten - die meisten davon sind Jungen. Dies führe zu Fehlzeiten in der Schule, Gereiztheit, Konzentrationsproblemen und Ärger in der Familie. Mehr als die Hälfte der regelmäßigen Spieler habe im Zeitraum von sechs Monaten Geld für die Anschaffung von Spielen oder für Extras ausgegeben - im Durchschnitt seien das gut 110 Euro gewesen.

Mehr als 1000 Jahre alte Opfergaben entdeckt Fund im mexikanischen Chichén Itzá aus präkolumbischer Zeit In der berühmten Maya-Ruinenstadt Chichén Itzá in Mexiko haben Archäologen mehr als 1000 Jahre alte Gefäße und andere Objekte aus präkolumbischer Zeit in einer Höhle entdeckt. Bei den Objekten aus der Balamkú-Höhle auf der Halbinsel Yucatán soll es sich um Opfergaben handeln, die laut Schätzungen des Nationalen Instituts für Anthropologie und Geschichte aus den Jahren 700 bis 1000 stammten. Die Arrangements bestanden hauptsächlich aus Behältnissen für Räucherwerk und teils zersplitterten Keramikgefäßen mit verkohlten Überresten, Samen, Jade, Muscheln und kleinen Tierknochen. Die Archäologen waren im vergangenen Jahr dank Hinweisen von Anwohnern auf die Höhle gestoßen.

Vereinigung: Zukunft der Orchester ist weiblich Nachholbedarf gibt es bei Führungspersonen Die Zukunft in Orchestergräben und auf Konzertbühnen ist aus Sicht der Deutschen Orchestervereinigung weiblich. Aktuell sitzen nach einer Erhebung der Gewerkschaft zu 40 Prozent Frauen in den Orchestern. Allerdings schränkte die Vereinigung kurz vor dem Weltfrauentag am 8. März ein: "Leider gilt noch immer: Je berühmter ein Orchester, desto geringer die Frauenquote." Zur Entwicklung verwies die Orchestervereinigung auf die Alterspyramide. Männer seien besonders stark vertreten in der Altersgruppe von 50 Jahren an. Dagegen sind zwischen 25 und 45 Jahren Frauen in der Mehrheit. "Da es mehr weibliche Nachwuchsmusikerinnen gibt, wird der Frauenanteil in den Berufsorchestern weiter steigen." Weiblichen Nachholbedarf gibt es nicht nur in Spitzenorchestern, sondern auch bei Führungspersonen. Bei Konzertmeistern der ersten Violine ist nur ein Drittel weiblich. Beim Solo-Cello besetzen Frauen nur ein Fünftel der Positionen.

TU Berlin erhält größte Privatsammlung antisemitischer Bilder Zentrum für Antisemitismusforschung will "Arthur Langerman Archiv" aufbauen Die Technische Universität Berlin erhält die größte Privatsammlung antisemitischer Bilder. Der Sammler und Holocaust-Überlebende Arthur Langerman übergibt sie am 20. März dem Zentrum für Antisemitismusforschung der Universität. Dazu zählen rund 5.000 Postkarten, 1.000 Skizzen sowie hunderte Plakate, Gemälde und Drucke aus 15 Ländern. Das Zentrum will damit ein "Arthur Langerman Archiv" aufbauen. Die Werke sollen erforscht sowie in Ausstellungen und Bildungsveranstaltungen eingesetzt werden. Die meisten Objekte stammen vom späten 19. Jahrhundert bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs.

Schweigeminute bei Chanel zum Abschied von Lagerfeld Models zeigen letzte Kollektion von verstorbenem Modemacher Mit einer Schweigeminute bei einer Modenschau in Paris hat das französische Modehaus Chanel Abschied von Modedesigner Karl Lagerfeld genommen. Die Models blieben auf dem Laufsteg im Grand Palais stehen, das für das Defilée mit Lagerfelds letzter Kollektion in eine alpine Winterlandschaft verwandelt worden war. Viele Modefans im Publikum trugen Schwarz. Nach der Schweigeminute war im Grand Palais Lagerfelds Stimme zu hören. In der Aufnahme sprach der Modezar über seine Anfänge bei Chanel und einen Besuch von Queen Elizabeth II. bei einer seiner Modenschauen. Die Schau endete mit stehenden Ovationen und dem Hit "Heroes" von Musiklegende David Bowie.

Wecker verteidigt Friedenspreis für "Jüdische Stimme" Antisemitismus-Vorwürfe seien nicht nachvollziehbar Im Streit um die Verleihung des Göttinger Friedenspreises hat sich der Vorjahrespreisträger Konstantin Wecker zu Wort gemeldet. "Für mich als Preisträger des Göttinger Friedenspreises sind die Vorwürfe, dass es sich bei der Organisation 'Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost' um eine antisemitische Bewegung handeln solle, nicht nachvollziehbar", schreibt der Liedermacher in einem offenen Brief an Universitätspräsidentin Ulrike Beisiegel, Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler und Sparkassenchef Rainer Hald. Der Verein "Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost" steht bei den Kritikern im Verdacht, die anti-israelische Bewegung BDS (Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen) zu unterstützen. Sie ruft zum Boykott israelischer Künstler, Wissenschaftler und Unternehmer auf.

Julia Draganovic soll Deutsche Akademie Rom leiten Draganovic folgt auf Joachim Blüher, der aus Altersgründen ausscheidet Julia Draganovic, seit 2013 Direktorin der Kunsthalle Osnabrück, wird ab Juli neue Leiterin der Deutschen Akademie Rom. Das teilte Kulturstaatsministerin Monika Grütters in Berlin mit. Draganovic löst Joachim Blüher ab, der nach 17 Jahren im Amt aus Altersgründen ausscheidet. Grütters würdigte Blüher, der die Deutsche Akademie Rom zu einer der führenden europäischen Künstlerresidenzen entwickelt und der Villa Massimo im Kulturleben der italienischen Metropole Glanz verliehen habe. Die Deutsche Akademie Rom ist die größte und bedeutendste Einrichtung zur Förderung deutscher Künstler durch Studienaufenthalte im Ausland. Sie wird von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien mit rund 2,3 Millionen Euro pro Jahr gefördert.

Positives Echo auf Öffnung der Vatikan-Archive Akten von Papst Pius XII. zeigen Verhalten des Vatikan während des Holocausts Die Ankündigung von Papst Franziskus, die Akten für die Amtszeit von Papst Pius XII. (1939-1958) vollständig freizugeben, stößt auf ein einhellig positives Echo. Franziskus zeige mit dieser Entscheidung, dass er an engen und aufrichtigen Beziehungen zum Judentum interessiert sei, schreibt der Präsident des Jüdischen Weltkongresses, Ronald S. Lauder, in einem an den Papst. Israels Staatspräsident Reuven Rivlin bezeichnete die Öffnung als einen wichtigen Schritt. Auch die Jerusalemer Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem hatte die Vatikan-Ankündigung begrüßt. Das Material werde eine "objektive und offene Forschung" zum Verhalten des Vatikan und der katholischen Kirche während des Holocaust ermöglichen. Man erwarte, dass Forschern voller Zugang zu allen archivierten Dokumenten gewährt werde.