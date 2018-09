Kulturnachrichten

Samstag, 15. September 2018

2019 soll neues Holocaust-Museum in Ungarn öffnen Es ist der fünfte Ort in Budapest, an dem die Judenvernichtung dokumentiert wird Ungarns Regierung kündigt für 2019 die Öffnung des Holocaust-Museums "Haus der Schicksale" in Budapest an. Besitzerin des Museums werde die jüdische Gemeinschaft sein. Die Regierung wolle dafür umgerechnet 6,1 Millionen Euro zur Verfügung stellen und auch zu den Betriebskosten der Gedenkstätte beitragen. Aufgabe des neuen Museums sei es, persönliche Schicksale vorzustellen. Es wäre der fünfte Ort, an dem in Budapest die Judenvernichtung dokumentiert und erforscht wird, jeweils mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Im Zweiten Weltkrieg wurden mehrere hunderttausend Juden aus Ungarn ermordet. Der größte Teil wurde nach der deutschen Besetzung Ungarns im Frühjahr und Frühsommer 1944 vom sogenannten Eichmann-Kommando mit Zügen ins Vernichtungslager Auschwitz deportiert. Viele staatliche Institutionen in Provinzverwaltungen und Gendarmerie kollaborierten.

Deutscher Schauspielpreis für "Bad Banks"-Darsteller Peter Simonischek mit Ehrenpreis ausgezeichnet Gleich zwei Darsteller der ZDF/Arte-Serie "Bad Banks" sind mit dem Deutschen Schauspielpreis ausgezeichnet worden. Der Preis für die beste Schauspielerin in einer Hauptrolle ging an Paula Beer. Sie spielt in dem Finanzthriller eine Investmentbankerin. Beers "Bad Banks"-Mitspieler Barry Atsma erhielt die Auszeichnung als bester männlicher Hauptdarsteller. Beer teilt sich ihren Preis mit Schauspielkollegin Rosalie Thomass. Sie wurde für ihre Hauptrolle in dem Kinofilm "Eine unerhörte Frau" geehrt, wie der Bundesverband Schauspiel mitteilte. Als beste Schauspielerin in einer komödiantischen Rolle wurde Lina Beckmann für den Kinofilm "Fühlen sie sich manchmal ausgebrannt und leer?" ausgezeichnet. Der Preis für den besten Schauspieler in einer komödiantischen Rolle ging an Jörg Schüttauf für die DDR-Komödie "Vorwärts immer!". Der österreichische Theater- und Filmschauspieler Peter Simonischek wurde mit dem Ehrenpreis für sein Lebenswerk geehrt.

Händler will unbekannten Rembrandt entdeckt haben Im Mai wurde bereits ein unbekanntes Rembrandt-Porträt vorgestellt Der niederländische Kunsthändler Jan Six hat nach eigener Darstellung ein weiteres bislang unbekanntes Werk des holländischen Meisters Rembrandt entdeckt. Er habe das Gemälde "Lasset die Kindlein zu mir kommen" beim Kölner Auktionshaus Lempertz bereits 2014 als Werk Rembrandts identifiziert, sagte Six der Tageszeitung "De Volkskrant". Gemeinsam mit einem nicht genannten Investor habe er das Gemälde für rund 1,5 Millionen Euro ersteigert. Der Rembrandt-Experte Ernst van de Wetering soll es nach den Worten des Händlers als Frühwerk des Malers ansehen. Six hatte bereits im Mai international Furore gemacht, als er das bis dahin unbekannte Rembrandt-Gemälde "Porträt eines jungen Mannnes" vorgestellt hatte. Das Gemälde wird noch restauriert und soll nächstes Jahr in Leiden ausgestellt werden.