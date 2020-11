Kulturnachrichten

Dienstag, 3. November 2020

20 Minuten Kultur-Stille wegen Lockdown Das Bündnis "Alarmstufe Rot" rief am Montagabend ab 20 Uhr Kunstschaffende dazu auf, im Netz Beiträge der Stille zu veröffentlichen. Damit sollte gegen die Auswirkungen des Teil-Lockdowns auf die Veranstaltungswirtschaft protestiert werden. Die Münchner Philharmoniker, die Staatskapelle Berlin und weitere Orchester kamen zum Konzert zusammen, aber nicht zum Musizieren. Nach 20 Minuten Stille gingen die Musiker und Musikerinnen wieder. Man wolle sich damit solidarisch mit der gesamten Künstlerbranche zeigen, die gerade extrem leide, gaben die Münchner Philharmoniker bekannt.

Steinmeier betont Bedeutung der Kultur Mit Beginn der coronabedingt neuen Einschränkungen hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Bedeutung der Kultur in der aktuellen Lage betont. "Gerade jetzt brauchen wir Kultur mehr denn je. Zur Ermutigung, zur Stärkung, zum emotionalen Zusammenrücken", sagte Steinmeier während eines online aus dem Schloss Bellevue in Berlin gestreamten Abends zu Ehren des Dichters Paul Celan. Kultureinrichtungen im ganzen Land müssten nun wieder kreative Lösungen finden, um ihre Musik, ihr Spiel, ihre Kunst zu den Menschen zu bringen. "Sie stehen extrem unter Druck, kämpfen ums Überleben." Kultur sei "Lebenselixier einer Gesellschaft, die gemeinsam durch eine Krise geht", so Steinmeier.

Seltenes Bild eines da Vinci-Mitarbeiters wird versteigert In Frankreich wird eines der wenigen Werke des engsten Mitarbeiters von Leonardo da Vinci versteigert. Das Gemälde wurde dem Auktionshaus Artcurial von einem Privatbesitzer zum Verkauf angeboten, wie der auf Alte Meister spezialisierte Experte Eric Turquin der Nachrichtenagentur AFP sagte. Ein Mailänder Spezialist habe es dann dem Leonardo-Schüler Gian Giacomo Caprotti zuordnen können.

Caprotti, der von 1480 bis 1524 lebte, ist unter dem Spitznamen Salaj bekannt, was soviel wie "kleiner Teufel" heißt. Ihm konnten bisher nur einige wenige Werke zugeordnet werden, darunter das Gemälde "Der heilige Johannes der Täufer" aus der Pinacoteca Ambrosiana in Mailand. Die meisten von Salaj hinterlassenen Werke befinden sich in Privatbesitz. Bei dem nun aufgefundenen Werk handelt es sich um eine "Büßende Magdalena". Die Auktion soll am 18. November stattfinden.

Badisches Staatstheater verschiebt Händel-Festspiele Wegen der Corona-Pandemie verschiebt das Badische Staatstheater in Karlsruhe seine eigentlich für kommendes Frühjahr geplanten Händel-Festspiele auf das Jahr 2022. Das Publikum erwarte von den renommierten Festspielen vor allem auch eine große Vielfalt an Veranstaltungen, erklärte Generalintendant Peter Spuhler. "Leider ist es nicht möglich, diese Erwartungen unter Corona-Bedingungen voll zu erfüllen." Die 44. Internationalen Händel-Festspiele hätten eigentlich vom 19. Februar bis 3. März kommenden Jahres stattfinden sollen. Um die Händel-Tradition trotz Corona aufrechtzuerhalten, werde es Ende Februar ein Händel-Wochenende mit unter anderem drei Galakonzerten geben, erklärte eine Sprecherin.