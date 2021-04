Kulturnachrichten

Samstag, 3. April 2021

2,5 Milliarden für Corona-Kulturfonds Der von Bundesfinanzminister Scholz angekündigte Sicherungsfonds für Kulturveranstaltungen soll mit bis zu 2,5 Milliarden Euro ausgestattet werden. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der FDP hervor. Ziel der Bundesregierung sei es, Kulturveranstaltungen "möglichst bald" wieder planbar zu machen. Die konzeptionelle Ausarbeitung des Sonderfonds finde gerade statt, heißt es nun von Seiten des Bundes. Es gehe darum, "es zu ermöglichen, dass Veranstaltungen aufgrund der coronabedingten Unterauslastung eine finanzielle Unterstützung zur Deckung ihrer Kosten erhalten sollen", sagte Scholz. Weil entsprechende Kulturveranstaltungen noch nicht absehbar seien, stehe der Zeitpunkt für den Start des Sonderfonds noch nicht fest.

Notre Dame noch bis zu 20 Jahre eine Baustelle? Die Pariser Kathedrale Notre Dame könnte nach Ansicht ihres Direktors noch 15 bis 20 Jahre eine Baustelle sein. Es gebe viel zu tun, sagte Patrick Chauvet der Nachrichtenagentur AP nach der Karfreitagsliturgie in der nahe gelegenen Kirche Saint-Germain l'Auxerrois. Dort wird auch die beim Brand gerettete Dornenkrone verehrt. Notre Dame war am 15. April 2019 in Flammen aufgegangen und wäre beinahe vernichtet worden. Das Feuer rief in der ganzen Welt Bestürzung hervor. Präsident Macron hatte damals versprochen, die Ikone gotischer Baukunst bis 2024 wieder aufbauen zu lassen. Experten stellten diese Planung von Anfang an in Frage. Beim Wiederaufbau soll auch die Promenade vor der Kirche neugestaltet werden. Diese war vor dem Brand jährlich von etwa 20 Millionen Menschen besucht worden.

Hilfe für Glastonbury-Festival Das Glastonbury-Festival soll einen staatlichen Zuschuss von umgerechnet rund einer Million Euro bekommen, um sich durch die Corona-Zeit zu retten. Auch etliche andere kulturelle Veranstaltungen und Institutionen erhalten Gelder aus dem insgesamt mit etwa 470 Millionen Euro ausgestatteten Kultur-Wiederaufbau-Paket, wie die britische Regierung mitteilte. Man wolle der Branche helfen, sich darauf vorzubereiten, in besseren Zeiten wieder Gäste begrüßen zu können, sagte Kulturminister Dowden. Das Glastonbury-Festival, zu dem in anderen Jahren Hunderttausende in die englische Grafschaft Somerset reisen, ist bereits das zweite Jahr in Folge wegen der Pandemie abgesagt worden. Eigentlich sollte in diesem Jahr das 50. Jubiläum des Festivals gefeiert werden. Erwartet worden waren Ex-Beatle Paul McCartney, Taylor Swift, Diana Ross und Rapper Kendrick Lamar. Stattdessen wollen die Veranstalter nun Konzerte per Livestream anbieten.

Tanzakademien gründen globale Compagnie Die Palucca-Hochschule für Tanz Dresden hat zusammen mit zehn anderen renommierten Akademien das Ballet Unleashed für junge Künstler gegründet.

Nach deren Angaben bringt die projektbasierte Compagnie Choreografen und Tänzer weltweit zusammen, um Ideen auszutauschen und Ballettprojekte zu erarbeiten. Aufstrebende und etablierte Choreografen etwa aus Paris, London, Boston und Toronto sollen neue Werke für Ballettschulabsolventen schaffen und deren künstlerische Entwicklung fördern helfen. Geplant sind Projekte jenseits traditioneller Ansätze. Den Auftakt macht im April die britische Choreografin Cathy Marston, bewerben können sich Absolventen 2020 und 2021 der elf beteiligten Institutionen.