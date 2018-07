1968 und die Popmusik Der Sound der Revolte

Von Klaus Walter

Selten gesehene traute Einigkeit: Rolling-Stones-Gitarrist Brian Jones, Künstlerin Yoko Ono, "The Who"-Sänger Roger Daltrey und Beatles-Gitarrist John Lennon mit seinem Sohn Julian im Dezember 1968. (imago stock&people)

Welche Rolle spielt die Popmusik in der Revolte von 1968? Befeuert sie den Aufstand? Oder ist sie bloß sein Echo? Und was hörten eigentlich die deutschen Jugendlichen im Wendejahr 1968?

Kapitel 1: '68 in Deutschland

"Der Sommer ist da und die Zeit ist reif für den Straßenkampf", singt Mick Jagger, inspiriert von einer großen Anti-Kriegs-Demo vor dem US-Konsulat in London im April '68.

Ohne den Vietnamkrieg hätte es "Street Fighting Man" nie gegeben, wird Keith Richards später sagen. Der Song greift die Stimmung der Revolte auf, bleibt aber politisch uneindeutig: "Was kann ein armer Junge schon tun außer in einer Rock´n´Roll Band zu singen?", fragt Jagger, "denn im schläfrigen London gibt es keinen Platz für einen Straßenkämpfer…"

Alle wollen die Welt verändern

Auch die alten Rivalen der Rolling Stones kommen '68 nicht vorbei an der Revolution. Wir alle wollen die Welt verändern, aber wenn du zerstören willst, dann kannst du nicht auf mich zählen: "You can count me out", singt John Lennon. Aber, wenn man genau hinhört, dann ist da noch ein "in".

Also was nun? Kann man auf ihn zählen oder nicht, wenn es um revolutionäre Gewalt geht? Er sei sich unsicher gewesen, deshalb habe er beide Optionen offengelassen, hat Lennon später mal gesagt. Für viele Radikale 68er sind die Beatles mit diesem Song erledigt. Zumal sie sich auch noch vom Großen Vorsitzenden aus China distanzieren:

"Wenn Ihr Bilder von Mao mit euch rumtragt, dann habt ihr sowieso keine Chance", verkündet John Lennon.

Was die Bundesrepublik wirklich hörte

Die Beatles, die Stones, die neue Rockmusik, das ist der Sound der Revolte, soweit so klar. Aber ist das auch der Sound der gar nicht immer schweigenden Mehrheit in der Bundesrepublik? Die deutschen Albumcharts 1968:

"Schlager-Rendezvous mit Peter Alexander" "Peter Alexander serviert Spezialitäten aus Böhmen, Ungarn, Österreich" "Doctor Schiwago", der Soundtrack von Maurice Jarre Roy Black: "Zwei von Roy Black" "Heintje" von Heintje

Der Soundtrack zur Revolte '68? Die Deutschen hören am liebsten Deutsches und am allerliebsten deutschen Schlager. Weit abgeschlagen liegen die Rolling Stones auf Platz 24. Die Beatles auf 34, hinter Heino mit "Kein schöner Land in dieser Zeit".

Die deutsche Realität von 1968

Wenn wir heute von 68 reden, dann vergessen wir leicht die deutsche Realität von '68. Alte Nazis sitzen in Spitzenämtern, der Bundeskanzler heißt Kurt-Georg Kiesinger, NSDAP-Mitglied seit 1933. Eine verheiratete Frau gilt in Deutschland 1968 nicht als geschäftsfähig, Vergewaltigung in der Ehe ist kein Straftatbestand – bis 1997. Dafür gilt der Paragraf 175, der Homosexualität kriminalisiert.

Gegen dieses schöne Land wehren sich viele Junge, allerdings bei weitem nicht alle. Es gibt sie eben nicht, "die '68er Generation", die in allen Rückblicken gefeiert wird – oder dämonisiert. Klar, da ist ein Teil der Jugend, der rebelliert. Aber da sind genug junge Leute glücklich und zufrieden mit "kein schöner Land".

Kapitel 2: '68 und die USA

13.Januar 1968. Ein kerniger Mann zu Gast bei kernigen Männern. Johnny Cash spielt im Folsom Gefängnis bei Sacramento vor 2000 Häftlingen. Und Johnny Cash spielt den "Folsom Prison Blues" mit der berühmtesten Zeile seiner langen Karriere: "I shot a man in Reno, just to watch him die."

Der Schriftsteller und Cash-Biograf Franz Dobler schreibt:

"Ich hab 'nen Mann in Reno erschossen, ich wollte einfach nur zusehen wie einer stirbt, sang er im 'Folsom Prison Blues'. Das klang so glaubwürdig, dass er bis heute in manchen Interviews klar stellen muss, nie inhaftiert gewesen zu sein. Sänger mit Knasterfahrung sind in der Country Musik keine Seltenheit, da kommen mehr Jahre zusammen als im Gangster-Rap, locker. Aber Cash hat insgesamt nur ein paar Tage in Zellen verbracht. Einmal ist er eingefahren für ein Delikt, das sich deine Frau von dir wünschen würde: nachts in einer öffentlichen Anlage Blumen gepflückt."





Johnny Cashs Auftritt im Knast wird mitgeschnitten, die Gefängnis-Alben "Live at Folsom Prison" von 1968 und "Live at San Quentin" ein Jahr später machen Cash zum Superstar. Und sie sind Gründungsdokumente des sogenannten Outlaw-Country. Als einer von ganz wenigen Countrysängern positioniert Johnny Cash sich gegen den Krieg der USA in Vietnam.

Die Lage der schwarzen Amerikaner

27.Januar 1968. Otis Reddings Single "(Sittin' On) The Dock of the Bay" wird sechs Wochen nach dem Tod des Soulsängers bei einem Flugzeugabsturz veröffentlicht. Posthum gewinnt Redding einen Grammy für die Platte des Jahres.

Das Lied erzählt von einem jungen Mann, der in der Bucht von San Francisco den Wellen hinterherschaut und darauf wartet, dass sich etwas Positives tut in seinem Leben. Atmosphärisch spiegelt die melancholische Stimmung des Songs auch die Gemütslage vor allem vieler schwarzer Amerikaner, die ihre Angehörigen im Vietnamkrieg verloren haben oder um sie fürchten.

Das Attentat auf Martin Luther King

4.April 1968. Um 18:01 Uhr wird Martin Luther King in Memphis Tennessee auf dem Balkon des Lorraine Motels von dem mehrfach vorbestraften Rassisten James Earl Ray erschossen. Martin Luther King träumt von einer Welt ohne Hass und ohne Rassismus.

Historische Worte, gesprochen beim Marsch auf Washington am 28. August 1963 vor 250.000 Menschen. Keine fünf Jahre später ist der Prophet des gewaltfreien Widerstands tot.

Fast 50 Jahre später landet der holländische Produzent Bakermat einen Riesenhit mit der Rede von Martin Luther King, "One Day" heißt sein Song, 20 Millionen Klicks bei Youtube.

"Die Ermordung von Dr.King hat mich erstarren lassen, ich weiß nicht wo ich bin", sagt die Jazzsängerin Nina Simone am 7.April 1968, drei Tage nach dem Anschlag bei einem Konzert in New York. Nach dem Mordanschlag auf King liegt ein Aufstand des schwarzen Amerika in der Luft. Den verhindert ausgerechnet James Brown, der Godfather Of Soul. Sein Biograf James McBride:

Schwarz und stolz

"Er hatte eine enorme Bedeutung für die Bürgerrechtsbewegung. Als Martin Luther King ermordet wurde, sollte James Brown ein Konzert in Boston geben. Die Veranstalter wollten das absagen, weil sie Angst hatten, aber James Brown war dagegen. Nicht nur, dass er das Konzert nicht abgesagt hat, es wurde sogar live im Fernsehen übertragen, eine gute Idee, ansonsten hätte Boston gebrannt."

Vier Monate später, im August 1968 veröffentlicht James Brown einen Song, der ebenfalls bis heute nachwirkt, die Hymne der schwarzen Selbstermächtigung: "Say it loud I´m Black and Proud"

