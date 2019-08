Kulturnachrichten

Freitag, 30. August 2019

19 / M / Spekulationen über Freilassung von Oleg Senzow Der in Russland inhaftierte ukrainische Filmemacher Oleg Senzow soll russischen Medienberichten zufolge freigelassen werden. Berichtet wird, er dürfe im Rahmen eines größeren Gefangenenaustausches in sein Heimatland zurückkehren. Der 43-Jährige sei deshalb bereits aus einer sibirischen Strafkolonie nach Moskau gebracht worden, melden die russischen Nachrichtenagenturen Tass und Interfax unter Berufung auf Justizkreise. Einer ukrainischen Abgeordneten zufolge sei Senzow inzwischen in einem Gefängnis des Geheimdienstes in Moskau. Senzow war über fünf Jahren festgenommen worden, nachdem er öffentlich gegen die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland protestiert hatte. Dafür wurde er zu 20 Jahren Haft verurteilt.

Pedro Almodóvar bekommt Ehrenlöwen in Venedig Der spanische Regisseur Pedro Almodóvar ist beim Filmfestival in Venedig mit dem Ehrenlöwen ausgezeichnet worden. Der 69-Jährige kommentierte den Preis für sein Lebenswerk als einen "Akt poetischer Gerechtigkeit". Festivalleiter Barbera lobte Almodóvar als "besten und einflussreichsten" spanischen Filmemacher seit Luis Buñuel. Der Ehrenlöwe ist der erste Preis eines der großen europäischen Filmfestivals für Almodóvar.

23:30 / M / Rückgabe mittelalterlicher Kunst durch Stiftung Preußischer Kulturbesitz Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat zwei mittelalterliche Kunstwerke aus der Berliner Gemäldegalerie zurückgegeben.Weil die beiden Arbeiten von Giovanni die Paolo 1940 über einen Kunsthändler erworben wurden, sei ausgeschlossen, dass sie nicht nach den Prinzipien der Nationalsozialisten angekauft wurden, heißt es. Im Sinne der Washingtoner Prinzipien über Raubkunst habe man sich entschlossen, die Kunstwerke an die Erben des jüdischen Unternehmers Harry Fuld Senior zurückgegeben.

23:30 / O / Nachama erhält Moses Mendelssohn Medaille Andreas Nachama, geschäftsführender Direktor der Stiftung "Topographie des Terrors" in Berlin, wird mit der Moses Mendelssohn Medaille ausgezeichnet. Seit einem Vierteljahrhundert ist er für die Aufarbeitung und Geschichte des einstigen Reichssicherheits-Hauptamtes der Nationalsozialisten zuständig:



Der Rabbiner wird den Preis am 9. September entgegennehmen. Er wird seit

1993 an Persönlichkeiten verliehen, die sichin der Tradition des Denkens von Moses Mendelssohn für Toleranz und Völkerverständigung sowie gegen Fremdenfeindlichkeit einsetzen.