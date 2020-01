19. Januar 2020 | Hörtheater in Berlin Fake Family – Menschenverleih in Japan Von Jean-Claude Kuner Am Sonntag, dem 19. Januar 2020, um 19.30 Uhr, präsentiert Deutschlandfunk Kultur in Berlin im Heimathafen Neukölln das Feature "Fake Family – Menschenverleih in Japan" von Jean-Claude Kuner, mit anschließendem Publikumsgespräch.

Eine Erkundung japanischer Gesellschafts- und Familienstrukturen (unsplash / Ryoji Iwata)

Nach dem Hören laden wir Sie herzlich ein zum Publikumsgespräch mit dem Autor und Regisseur Jean-Claude Kuner, dem Übersetzer Yu Minobe (per Videoanruf) und dem Redakteur Massimo Maio.

Moderation: Stella Luncke

Ton und Licht: Magdalena Atencio Psille

Wann: So., 19.01.2020 | 19.30 Uhr

Wo: Heimathafen Neukölln

Karl-Marx-Str. 141

12043 Berlin

www.heimathafen-neukoelln.de

DER EINTRITT IST FREI!

Fake Family – Menschenverleih in Japan



Von Jean-Claude Kuner

Regie: der Autor

Übersetzung: Yu Minobe

Mit: Christoph Gawenda, Katharina Matz, Corinna Kirchhoff, Eva Meckbach, Christian Schmidt, Ole Lagerpusch

Ton: Thomas Monnerjahn

Ursendung: 21. Dezember 2019

Produktion: Deutschlandfunk Kultur/WDR 2019

Länge: 54'29

In den 1980er Jahren ist in Japan die erste Agentur für Leihfamilien entstanden. Im Angebot: Buchbare Eltern, Kinder oder Lebenspartner. Der gesellschaftliche Druck und die wachsende Einsamkeit der Menschen sorgen für ein immer vielfältigeres Angebot. Wie entwickeln sich "gespielte" Beziehungen, wenn sie regelmäßig gepflegt werden? Und was erzählt das über unsere "echten" Beziehungen? Eine Erkundung japanischer Gesellschafts- und Familienstrukturen und der Qualität menschlicher Beziehungen, nicht nur in Japan.

Über den Autor:

Jean-Claude Kuner, geboren 1954 in Basel, arbeitete von 1982 bis 1996 als Theater- und Opernregisseur, ist seit 1996 Rundfunk-Autor und Regisseur. Erhielt für seine Arbeiten mehrere Preise, u.a. Hörspiel des Jahres 2013 für "Traumrollen" (Dlf/HR 2013). Zuletzt für Deutschlandfunk Kultur: "I Love Dick – Die Autofiktion des Chris Kraus" (WDR/Dlf Kultur 2018).

Nächstes Hörtheater: Am Sonntag, dem 16. Februar 2020 um 19.30 Uhr, präsentiert Deutschlandfunk Kultur das Hörspiel "DIE WEITE WEITE SOFALANDSCHAFT" von Malte Abraham.