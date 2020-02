19. Februar | Hörtheater in Leipzig | Schaubühne Lindenfels DIE WEITE WEITE SOFALANDSCHAFT Von Malte Abraham Am Mittwoch, dem 19. Februar 2020, um 20.00 Uhr, präsentiert Deutschlandfunk Kultur in der Schaubühne Lindenfels das Hörspiel »DIE WEITE WEITE SOFALANDSCHAFT« von Malte Abraham. Mit Publikumsgespräch im Anschluss.

Arno Zilla liegt seit zwei Wochen in der Badewanne, um dem Homeoffice hinter der Tür zu entgehen. (Foto: Theresa Richter)

Im Anschluss an das gemeinsame Hören laden wir zu einem Gespräch mit dem Autor und Regisseur sowie der Redakteurin Barbara Gerland ein.

Moderation: Lene Albrecht



WANN: 19.02.2020 | 20.00 Uhr

WO: Schaubühne Lindenfels

Karl-Heine-Str. 50

04229 Leipzig

www.schaubuehne.com

EINTRITT FREI!

DIE WEITE WEITE SOFALANDSCHAFT

Von Malte Abraham

Regie: der Autor

Mit: Esther Hilsemer, Lea Ostrovskiy, Felix Goeser, Michael Hanemann, Nicolas Lehni und Aram Tafreshian

Komposition: Sebastian Jurchen

Ton: Alexander Brennecke

Regieassistenz: Mara May

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2019

Länge: 56‘

"wenn das die zukunft ist, dann will ich daran nicht teilnehmen."



Eine groteske Geschichte über entgrenzte Arbeit und grenzenlosen Urlaub. Über Naherholung und Fernweh. Dem Reisebüro TROPICK droht die Insolvenz, als dessen Chef Thomas Tropick verzweifelt versucht, sich selbst zu entlassen. Während seine Angestellten darum kämpfen, nicht in der Konkursmasse mit unterzugehen, versucht Arno Zilla, sich zu Hause in seiner Badewanne über Wasser zu halten. Seit zwei Wochen liegt er darin, weil hinter der Badezimmertür das Homeoffice lauert.



Malte Abraham, geboren 1988 in Hamburg. Studierte Szenisches Schreiben an der Universität der Künste in Berlin. Zuletzt erhielt er das österreichische DramatikerInnenstipendium und das Arbeitsstipendium der Film- und Medienstiftung NRW. In der Spielzeit 2019/2020 ist er Hausautor am Theater Koblenz.

Nächstes Hörtheater in Leipzig: Mi., 01.04., 20.00 Uhr "Station Sehnsucht - Eine Ortserkundung an der Autobahnraststätte", ein Feature von Annette Scheld