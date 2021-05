Kulturnachrichten

Sonntag, 23. Mai 2021

17. Architekturbiennale in Venedig eröffnet In Venedig ist am Samstag die 17. Internationale Architekturbiennale eröffnet worden. Die Biennale gilt als eine der weltweit wichtigsten Präsentationen der Baukunst. Mehr als 100 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus 46 Ländern zeigen ihre Ideen und Entwürfe. Darüber hinaus sind 61 Länderpavillons gestaltet worden, die unter pandemiebedingten Auflagen auch für Publikum zugänglich sind. Die Biennale dauert bis zum 21. November. Sie steht unter dem Motto "How will we live together?" - "Wie werden wir zusammenleben?" Auch Deutschland ist mit einem Länder-Beitrag vertreten. Im August vergibt eine Jury Goldene Löwen für den besten nationalen Beitrag und den besten Teilnehmer oder die beste Teilnehmerin. Die Ausstellung war wegen der Corona-Pandemie von 2020 auf 2021 verschoben worden.

Nino Haratischiwili mit dem Mülheimer KinderStückePreis ausgezeichnet Nino Haratischwili ist für ihr Theaterstück "Löwenherzen" am Samstag mit dem Mülheimer KindertstückePreis 2021 ausgezeichnet worden. Erzählt wird die Geschichte eines Jungen der in einer Textilfabrik in Bangladesch arbeitet und eine geheime Botschaft in einem Stofflöwen versteckt, der für den Versand nach Deutschland bestimmt ist. Haratischwili erzählt in ihrem ersten Stück für Kinder von den Problemen der heutigen Welt, in der unterschiedlichste Erfahrungen gelten. Die Jury-Debatte wurde per livestream übertragen. Der Preis ist mit 15 000 Euro dotiert. Fünf Stücke waren nominiert. Die Aufführungen der KinderStücke in Mülheim sind für November geplant. Wegen der andauernden Corona-Pandemie wurden die Mülheimer Theatertage mit der Verleihung des renommierten Dramatikpreises zum großen Teil ins Netz verlegt. Im vergangenen Jahr waren die Theatertage wegen der Pandemie abgesagt worden.

Indien wehrt sich gegen "indische Variante" Angesichts der weltweiten Angst vor der zuerst in Indien entdeckten Coronavirus-Mutante geht Neu Delhi gegen die Verbreitung des Begriffs "indische Variante" in den Online-Medien vor. Die indische Regierung forderte Online-Plattformen auf, alle Inhalte mit dem Begriff "indische Variante" zu löschen. Zur Begründung hieß es, dass die Weltgesundheitsorganisation WHO die Variante B.1.617 nicht mit einem bestimmten Land in Verbindung bringe. Eine Reihe von Ländern hatte Einreisen aus Indien untersagt oder mit strikten Auflagen versehen.