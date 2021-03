150 Jahre Royal Albert Hall Wehmütige Erinnerung an die Klangfülle

Volker Hausen im Gespräch mit Liane von Billerbeck

Die Royal Albert Hall feiert ihr 150-jähriges Jubiläum. (picture-alliance/PA Wire/Matt Crossick)

Die Royal Albert Hall in London wird 150 Jahre alt, aber wegen der Corona-Pandemie bleibt es ein stilles Jubiläum. Der Musiklehrer Volker Hausen erinnert sich voller Wehmut, wie er bei den Auftritten der riesigen Laienchöre mitsingen konnte.

Die Royal Albert Hall ist legendär und liegt im Londoner Stadtteil South Kensington am südlichen Rand des Hyde Park. Der Kuppelbau wurde einst von der Architektur römischer Amphitheater inspiriert.

Nun feiert der Konzertsaal seinen 150. Geburtstag mitten in der Corona-Pandemie. Königin Victoria hatte die Hall einst am 29. März 1871 eröffnet. Bei der Zeremonie wurde damals Eau de Cologne durch die Heiz- und Ventilationsschächte gepumpt, eine Neuerung, auf die man damals besonders stolz war.





"Es ist schon ergreifend", erinnert sich anlässlich des Jubiläums der Musiklehrer Volker Hausen daran, wie er bei Auftritten der großen Laienchöre mitwirkte. Aus Laichingen bei Ulm reiste Hausen wiederholt nach London. Zuletzt war er dort vor zwei Jahren mit 40 Freunden, um den Messias von Georg Friedrich Händel mitzusingen.

Ihm sei bei dem Gesang eine Gänsehaut über den Rücken gelaufen, als die Artisten lossangen, sagt er. "Beim Messias sind es immer 4000." Zunächst habe er gar nicht mit einstimmen können. "Das kam so richtig über einen her diese Klangfülle."

Das Chorsingen in der Royal Albert Hall in London gehört zu den besonderen Ereignissen, wenn nicht gerade Corona ist. (picture-alliance/PA Archive /Matt Crossick)

Diese Konzerte seien ein internationales Weihnachtsliedersingen auf allerhöchstem Niveau, sagt Hausen. Gesungen werde mit Menschen aus allen möglichen Nationen. "Das Erlebnis, da mitzusingen, ist unbeschreiblich." Der Musiklehrer sagte, er habe da auch schon beim Requiem von Wolfgang Amadeus Mozart und beim Requiem von Guiseppe Verdi mitgewirkt.

Stille und abgesagte Konzerte

In der Royal Albert Hall herrscht wegen der Corona-Pandemie jetzt Stille. 350 Shows wurden abgesagt, viele der 500 Mitarbeiter sind in Kurzarbeit und 35 Millionen Pfund Einnahmen gingen bisher verloren.

Hausen hofft dennoch darauf, dort in einiger Zeit wieder im Laienchor mitsingen zu können. Die Royal Albert Hall will in ihrem Jubiläumsjahr erst nach dem Ende aller Corona-Maßnahmen wieder große Events und Konzerte ausrichten.



(gem)