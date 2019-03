150 Jahre Periodensystem: Natrium Knallkörper und Salz in der Suppe

Von Frank Kaspar und Jennifer Rieger

Natrium steht im Periodensystem an elfter Stelle. (Imago/Collage: DLF Kultur)

Chemie ist, wenn es zischt und knallt: Trifft Natrium auf Wasser, dann wird es turbulent und laut, das zeigt ein beliebter Unterrichtsversuch. Das Alkalimetall hat aber auch eine sanftere Seite.

In Verbindung mit Chlor bildet Natrium einen lebenswichtigen Mineralstoff: schlichtes Kochsalz, das in unserem Körper dabei hilft, Nervenimpulse weiterzuleiten. In Reinform sind beide Elemente dagegen äußerst ungenießbar: Natrium reagiert heftig mit Luft und Wasser, und Chlor ist ein tödliches Gas.

Natrium: Periode 3, Gruppe 1, Ordnungszahl 11. Entdeckt 1807.

Regie: Beatrix Ackers, Ton: Michael Kube