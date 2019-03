150 Jahre Periodensystem:

Das ABC der Natur



Vergiftete Mönche, gelbe Serienhelden und nerdige Duschvorhänge. Alle haben etwas gemeinsam: einen mehr oder weniger direkten Bezug zum periodischen System der Elemente. Jene Tafel, die in vielen Klassenzimmern wie ein Damoklesschwert an der Wand hing, ist mehr als ein Ordnungssystem. In ihm verbergen sich Geschichten von Leidenschaft und Glück, Mord und Besessenheit. Eine Reise zu den Grundbausteinen des Universums, die noch lange nicht abgeschlossen ist.