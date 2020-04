15 Jahre YouTube Schauplatz popkultureller Trends

Moderation: Gesa Ufer

Die Trans-Influencerin Jolina Mennen ließ YouTube-Follower in aller Welt an ihrer Geschlechtsangleichung teilhaben. (Jolina Mennen)

Es gibt fast nichts, das man bei YouTube nicht finden kann. Vor 15 Jahren ging das Portal an den Start: Was damals putzig mit einem Video vorm Elefantengehege begann, ist inzwischen eine Plattform der Superlative – und ein Milliardengeschäft.

"Das Coole an denen ist, dass sie so lange Rüssel haben!" – Mit diesem Satz ging sie los, die Geschichte von YouTube. Im April 2005 filmte sich der junge Amerikaner Jawed Karim 18 Sekunden lang vor einem Elefantengehege und lud das Video auf ein damals noch völlig unbekanntes Videoportal.

Für Google ein Milliardengeschäft

Heute, 15 Jahre später, hat diese Plattform über 1,9 Milliarden monatlich aktive Nutzer. Diese schauen jeden Tag 1 Milliarde Stunden Videomaterial. Ein Riesengeschäft: 15 Milliarden US-Dollar Werbeumsatz hat Google vergangenes Jahr auf der Plattform gemacht.

YouTube ist das weltweit größte Musikarchiv und damit Schauplatz der popkulturellen Trends.

Influencer, Gamer und Verschwörungstheoretiker

Es ist die Plattform der öffentlichen Debatten geworden, ein Zuhause von Influencern, Gamern, Amateurfilmern, ebenso wie von Rechten und Verschwörungstheoretikern. Und so richtig weiß man nie, welches Video einem der Algorithmus da nun gerade wieder vorgesetzt hat.

Tabus scheint es nicht zu geben: So lässt die viel geklickte deutsche Trans-Bloggerin und Influencerin Jolina Mennen ihre Follower in Videos am Prozess ihrer Geschlechtsangleichung teilhaben - Bilder ihrer Operationen teilt sie aus dem Krankenhaus mit aller Welt.

Wir zeigen in dieser Sendung einen Ausschnitt aus dem YouTube-Kosmos: Was erzählen uns die meistgeklickten Videos heute? Wir wagen einen Streifzug durch die Videos, die niemand schauen mag und sprechen mit Jolina Mennen über ihren Alltag.