Kulturnachrichten

Freitag, 24. Juli 2020

100 niederländische Museen fürchten Schließung Rund 100 Museen in den Niederlanden fürchten wegen der Corona-Krise das Aus. Ohne staatliche Hilfen würden sie das nächste Jahr finanziell nicht überleben, teilte der Verband der Museen in Amsterdam mit. Vor allem die kleineren Museen mit weniger als 40 000 Besuchern im Jahr seien von der Pleite bedroht. Die Regierung in Den Haag hatte zu Beginn der Pandemie zwar ein Hilfspaket von insgesamt 300 Millionen Euro für Kultureinrichtungen zur Verfügung gestellt. Nach Angaben des Verbandes kommt das aber vor allem den großen Kunstmuseen zugute.

Autor Zaimoglu findet Hagia-Sophia-Debatte übertrieben Die Debatte über die Hagia Sophia in Istanbul geht weiter. Der deutsch-türkische Schriftsteller Feridun Zaimoglu hält die "Aufgeregtheit" wegen der Umwandlung vom Museum in eine Moschee für übertrieben. "Viele säkular gestimmte Menschen entdecken plötzlich ihr Herz für die Christenheit. Sie sollten sich aber bitteschön auch engagieren, wenn es um tiefere Glaubensfragen geht", sagte der 55-Jährige der "Zeit"-Beilage "Christ & Welt". Zaimoglu betonte: "Ich begrüße, wenn in einem Gotteshaus wieder ein Gott angebetet wird. Die Hagia Sophia wurde ja schließlich nicht als Verwahranstalt und Showroom von Kultgegenständen gebaut." Gleichwohl handele es sich bei dem Schritt des türkischen Präsidenten Erdogan um eine Inszenierung. Zaimoglu weiter: "Es ist aber auch nichts Neues unter der Sonne. Aus Synagogen und Tempeln wurden Kirchen. Heute werden Kinos und Buchläden daraus, wenn sie nicht mehr gebraucht werden", so der Schriftsteller. Nach mehr als 80 Jahren findet zum ersten Mal wieder ein Freitagsgebet in der Hagia Sophia in Istanbul statt.

Jedes dritte Museum der USA von Schließung gefährdet Als Folge der Corona-Pandemie fürchten viele Museen in den USA um ihre Zukunft. Laut einer Umfrage des US-Museumsverbands AAM hat jedes dritte Museum angegeben, dass ein deutliches Risiko besteht, endgültig zum kommenden Herbst schließen zu müssen. Mehr als 750 Museumsdirektoren wurden dafür befragt. Der überwiegende Teil habe zudem nur noch Rücklagen für bis zu zwölf Monate. Eine Schließung von rund 12 000 Museen sei für Gemeinden, Wirtschaft und das Bildungssystem verheerend. Rund 700 000 Arbeitsplätze wären betroffen. Die Museen hoffen deshalb auf staatliche Finanzhilfen und Spenden.

Schauspieler dürfen sich beim Dreh wieder küssen Schauspieler dürfen wieder küssen und kämpfen, ohne dass sie davor in Quarantäne müssen. Ab sofort sind keine pauschalen präventiven Maßnahmen mehr erforderlich, das teilte die zuständige Berufsgenossenschaft mit. Bislang lautete die Empfehlung für Filmproduktionen, dass sich die Schauspieler bei Drehorten in Deutschland etwa vor Kuss-Szenen fünf Tage lang in Quarantäne begeben sollen.

Der Electra-Sänger Stephan Trepte ist tot Der Musiker und Sänger Stephan Trepte der Rockband Electra ist im Alter von 70 Jahren gestorben. Das bestätigte sein Sohn, der Schauspieler Ludwig Trepte auf seinem Instagram-Account. Aus Biehla in Sachsen stammend, spielte er nach einer Ausbildung zum Maschinenbauer zunächst in Amateurbands, bis ihn Electra-Chef Bernd Aust zur Band holte. Für Electra sang Stephan Trepte 1972 als ersten Song "Tritt ein in den Dom". Die Band und ihr Lied wurden auch deswegen bekannt, weil der Song in der DDR als Werbung für die Kirche interpretiert und das Lied kaum noch offiziell gespielt wurde. Nach Spannungen bei Electra wechselte Trepte zu anderen Bands. Bei Reform blieb er bis zu deren Auflösung 1986. Später beteiligte sich Trepte an verschiedenen Musikprojekten. Zu Electra stieß Trepte später wieder hinzu und blieb als Sänger bis zur Auflösung der Band im Jahr 2015 dabei.

Journalistinnen sehen sich durch Pandemie benachteiligt Die Coronakrise hat laut einer Umfrage Journalistinnen stärker getroffen als ihre männlichen Kollegen. Die Geschlechterungleichheit in den Redaktionen habe seit Beginn der Pandemie zugenommen, erklärte die Internationale Journalisten-Föderation (IFJ) unter Berufung auf die erhobenen Daten. Laut der Umfrage unter 558 Journalistinnen und Journalisten in 52 Staaten hatte die Krise negative Auswirkungen auf die Gehälter von Frauen, auf deren Arbeitsaufgaben, Karriere und Privatleben. Medienorganisationen und Gewerkschaften müssten mehr unternehmen, um die Ungleichheit der Geschlechter aufzulösen, und der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben "in diesen turbulenten Zeiten" Rechnung zu tragen, sagte Maria Samperio, die Vorsitzende der IFJ für Gender-Fragen. Es müsse klare Richtlinien zur Arbeit aus dem Home-Office und Unterstützung für Mütter geben. Rund die Hälfte der Frauen gab an, dass sich ihre Gesundheit in der Krise verschlechtert habe, vielfach durch Schlafprobleme und mehr Stress.