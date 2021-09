Kulturnachrichten

Mittwoch, 22. September 2021

100 Jahre PEN Schriftstellerverband Zum 100-jährigen Bestehen des internationalen Autorenverbandes PEN (Poets, Essayists, Novelists) am 5. Oktober hat das PEN-Zentrum Deutschland einen Jubiläumsband veröffentlicht. Das Buch "Für die Freiheit des Wortes" dokumentiere die Geschichte des Autorenverbandes mit bisher unveröffentlichten Beiträgen, Fotos und Dokumenten, teilte das PEN-Zentrum in Darmstadt mit. Der Band verdeutliche, warum es mehr denn je gelte, für die Freiheit des Wortes weltweit einzutreten. Der Autorenverband PEN wurde den Angaben zufolge am 5. Oktober 1921 von der englischen Schriftstellerin Catherine Amy Dawson Scott in London gegründet. Er beschäftigt sich mit der Förderung von Völkerverständigung und setzt sich für Rede- und Meinungsfreiheit ein.

Umstrittene Auktion von Kunst in München Trotz Beschwerden aus Lateinamerika hat in München eine Auktion präkolumbischer Kunstgegenstände stattgefunden. Das teilte eine Mitarbeiterin des Auktionshauses Gerhard Hirsch Nachfolger auf Anfrage mit. Mexikos Regierung hatte gut eine Woche zuvor die Absage der Auktion gefordert. 74 der insgesamt 324 Artefakte - etwa Figuren, Masken und Gefäße - seien Eigentum der mexikanischen Nation, ihr Verkauf eine Straftat nach mexikanischem Recht. Vom Auktionshaus hieß es: "Alle von uns angebotenen Objekte verfügen über Provenienznachweise, die belegen, dass die Objekte sich legal in Deutschland befinden." Am Dienstag sprachen sich die Botschafter elf lateinamerikanischer Länder in einer gemeinsamen Pressekonferenz in der mexikanischen Botschaft in Berlin gegen die Auktion aus. Dabei waren Vertreter von Regierungen mit verschiedener politischer Ausrichtung - etwa Venezuela, Kuba, Chile und Kolumbien. Zur Auktion gehörten auch Gegenstände aus Peru, Bolivien, Costa Rica, Panama, Guatemala, Kolumbien und Ecuador. Manche von ihnen waren mehr als 2.500 Jahre alt. Im Katalog waren Preise von bis zu 100.000 Euro angegeben.

Der Industrial-Musiker Richard H. Kirk ist tot Richard H. Kirk, Gründungsmitglied der Band Cabaret Voltaire, ist im Alter von 65 Jahren gestorben. Das gab das Label Mute Records bekannt. Eine Todesursache wurde nicht genannt. „Richard war ein großes kreatives Genie, das sein vollständiges Leben und seine musikalische Karriere über einen einzigartigen und zielstrebigen Weg gegangen ist“, heißt es in dem Statement. „Wir werden ihn so sehr vermissen.“ Kirk hatte Cabaret Voltaire im Jahr 1973 gemeinsam mit Stephen Mallinder und Chris Watson gegründet. Der Band gelang es mit einer Mischung aus Punk-Rock, Industrial und Ansätzen von Techno/House einen ganz eigenen Sound zu finden, der später für Bands wie Depeche Mode zur Vorlage wurde. 1994 lösten sich Cabaret Voltaire auf, später machte Richard H. Kirk alleine weiter. Eine Reunion wollte er nicht mehr und veröffentlichte zuletzt im vergangenen Jahr unter dem Bandnamen das Album „Shadow Of Fear“.

Jan Fabre muss vor Gericht Der belgische Künstler, Regisseur und Choreograph Jan Fabre muss wegen mutmaßlicher sexueller Belästigung vor Gericht. Mehrere Mitglieder seiner Tanzkompanie werfen ihm sexuelle Belästigung vor. Dem 62-Jährigen drohen bis zu fünf Jahre Gefängnis. Im September 2018 hatten sich rund 20 frühere Mitglieder von Fabres Tanzkompanie in einem offenen Brief über jahrelange Erniedrigungen und sexuelle Belästigung beschwert. Fabre hatte die Anschuldigungen zurückgewiesen. Die Verhandlung soll am 25. März und am 1. April stattfinden, kündigte ein Gericht in Antwerpen an.

Biermann gibt Ovid-Preis an Kolesnikowa Der Liedermacher Wolf Biermann will den Ovid-Preis des deutschen Exil-PEN der belarussischen Oppositionellen Maria Kolesnikowa zukommen lassen. Er werde die Auszeichnung für sein Lebenswerk am 5. Oktober in Frankfurt entgegennehmen, um sie "im Handumdrehen" weiterzugeben, teilte der Künstler mit. Kolesnikowa sei eine Ikone des zivilen und friedlichen Widerstands. Sie war Anfang September in Minsk zu elf Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil erging fast ein Jahr nach ihrer Festnahme im Zuge der Proteste gegen Machthaber Lukaschenko und lautete auf angebliche versuchte illegale Machtergreifung.

US-Sängerin Sarah Dash ist gestorben Die US-Sängerin Sarah Dash ist gestorben. Das berichten US-Medien unter Berufung auf Dashs Kollegin Patti LaBelle. Zusammen mit ihr gründete Dash die Band "Labelle", die in den 1960er und 70er Jahren große Erfolge feierte - der größte war "Lady Marmelade" aus dem Jahr 1975. Ab dem Ende der 70er Jahre war Dash unter anderem für die Rolling Stones als Backgroundsängerin tätig. Sie wurde 76 Jahre alt.

Aachener Friedenspreis für Antirassismus-Initiativen Der Aachener Friedenspreis geht in diesem Jahr an die Initiative 19. Februar Hanau und die Bildungsinitiative Ferhat Unvar. Die Organsiationen wurden von Angehörigen der rassistischen Morde Anfang 2020 in Hanau gegründet. Wie der Verein des Friedenspreises in Aachen mitteilte, setzten sich die Initiativen trotz eigener Betroffenheit und Traumata für Frieden, Sensibilisierung und Aufklärung ein. Auch die interreligiöse Frauenorganisation "Women's Interfaith Council" aus Kaduna in Nigeria wird für ihren Einsatz für ein friedliches Zusammenleben zwischen Christen und Muslimen in ihrem Land geehrt. Die Preisverleihung findet am 13. November in Aachen statt.