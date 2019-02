100 Jahre Bauhaus Neue Bücher zum Jubiläum

Von Eva Hepper

Zum Bauhaus-Jubiläum gibt es zahlreiche Bücher. (imago / Christian Schroedter)

Festivals, Ausstellungen - und auch Bücher: Zum 100-jährigen Bauhaus-Jubiläum gibt es Einführungen genauso wie Fotobände, Reisebücher und Kinderbücher. Im Zentrum stehen das Bauhaus, seine revolutionären Ideen und seine berühmten Protagonisten.

Hier eine Auswahl von Büchern zum Bauhaus-Jubiläum:



Einführungen

Magdalena Droste: "Bauhaus", Taschen Verlag, aktualisierte Ausgabe 2019, 552 Seiten, 15 Euro Gesine Bahr/Halina Kirschner: "Das ist das Bauhaus", E. A. Seemann Verlag 2019, 192 Seiten, 19,95 Euro

Josef Straßer: "50 Bauhaus-Ikonen, die man kennen sollte", Prestel Verlag 2018, 160 Seiten, 19,95 Euro

Wulf Herzogenrath: "Das Bauhaus gibt es nicht", Alexander Verlag, 152 Seiten, 22 Euro



Biografien

Patrick Rössler/Elisabeth Otto: "Frauen am Bauhaus. Wegweisende Künstlerinnen der Moderne", Knesebeck Verlag 2019, 192 Seiten, 35 Euro

Anne-Kathrin Weise, Marianne Brandt: "Wegbereiterin des Produktdesigns", Verlagshaus Römerweg 2018, 128 Seiten, 16,90 Euro



künstlerische Fotografie-Bücher

Stefan Berg, bauhaus: gesehen von Stefan Berg, Distanz Verlag 2018, 128 Seiten, 25 Euro

Jean Molitor/Kaija Voss: "Bauhaus. Eine fotografische Weltreise", bebra Verlag 2018, 240 Seiten, 46 Euro



Kinderbücher

Stiftung Bauhaus Dessau (Hg.) / Ingolf Kern (Text) / Christine Rösch (Illutration): "Was ist das Bauhaus? Kinder entdecken das Bauhaus", E. A. Seemann Verlag 2014, 56 Seiten, 16 Euro

Ingolf Kern (Text) / (Kahane Kitty (Illustration): "Wer wohnt in weißen Würfeln", E. A. Seemann Verlag 2016, 56 Seiten, 16 Euro

Ingolf Kern/Jutta Stein (Text) / Hanna Zeckau (Illustration): "Wie kommt das U-Boot in den Garten", E. A. Seemann Verlag 2017, 56 Seiten, 16 Euro