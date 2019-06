Kulturnachrichten

Sonntag, 9. Juni 2019

1,26 Millionen Euro für deutsche Briefmarke Ein anonymer Bieter hat in Wiesbaden für 1,26 Millionen Euro die Briefmarke "Baden-Fehldruck 9 Kreuzer" aus der Sammlung des ehemaligen Tengelmann-Chefs Erivan Haub ersteigert. Damit ist sie die teuerste Briefmarke Deutschlands. Beim Druck der Marke aus dem Jahr 1851 sei versehentlich zu grünem statt rosafarbenem Papier gegriffen und damit eine philatelistische Berühmtheit geschaffen worden, teilte das Auktionshaus mit. Gestartet war die Auktion, an der sich zwei Bieter im Saal und zwei weitere Bieter am Telefon beteiligten, mit einem Einstiegsgebot von 800 000 Euro. Für die Versteigerung der gesamten Sammlung des 2018 gestorbenen Erivan Haub sind in den kommenden fünf Jahren insgesamt 30 Auktionen weltweit geplant.

"Tim und Struppi"-Cover für Millionenbetrag versteigert Eine Originalzeichnung des belgischen Comic-Künstlers Hergé aus dem Jahr 1930 ist für 1,1 Millionen Dollar (992.000 Euro) versteigert worden. Es handelt sich um das erste "Tim und Struppi"-Cover in der Geschichte des bis heute erfolgreichen Comics. Die Zeichnung - am 13. Februar 1930 entstanden - zeigt Tim, wie er versucht, aus einem Baumstamm einen Propeller für sein Flugzeug zu schnitzen. Sein Hund Struppi beobachtet ihn dabei. Das Bild stammt aus der Serie "Tim und Struppi im Land der Sowjets", die zwischen Januar 1929 und September 1930 wöchentlich in der Kinderbeilage der belgischen Tageszeitung "Le Vingtième Siècle" erschien.

"La Sagrada Familia": Verspätete Baugenehmigung Die Kirche "La Sagrada Familia" in Barcelona hat 137 Jahre nach den ersten Arbeiten endlich eine ordentliche Baugenehmigung. Die Erlaubnis gelte bis 2026, teilte das Rathaus mit. Dafür solle die Stiftung für Vollendung und Erhalt der Kirche laut einer Übereinkunft 4,6 Millionen Euro Gebühr zahlen. Die Bauherren erklärten, die vorgegebene Zeit reiche, um das Meisterwerk des Architekten Antoni Gaudí (1852 bis 1926) zu vollenden. An der Basilika wird seit 1882 gearbeitet. Allerdings habe sich nirgendwo eine Erlaubnis angefunden, obwohl diese seit 1885 vorgeschrieben sei, teilte die Stadtverwaltung mit. Gebaut wurde trotzdem immer weiter. Die Baustelle ist heute eine beleibte Touristenattraktion.

Big Brother Awards werden in Bielefeld verliehen Zu den Preisträgern der diesjährigen Big Brother Awards, dem Negativpreis für schlechten Umgang mit Daten, gehören ZEIT-Online und die schwarz-grüne Landesregierung in Hessen. Der Verein Digitalcourage verleiht die Trophäe am Abend in Bielefeld. Dem hessischen Innenminister Peter Beuth (CDU) wird vorgeworfen, die Analyse-Software einer amerikanischen Firma angeschafft zu haben, die der CIA nahe stehe. Das hessische Innenministerium bestreitet den Vorwurf. ZEIT-Online habe sich ein Projekt von Google mitfinanzieren lassen. Weiterer Preisträger ist unter anderem die Firma Precire, die Persönlichkeitsprofile anhand von Stimmproben erstellt. Die Jury besteht aus prominenten Bürgerrechtlern sowie Datenschutzexperten und Politikern.