Kulturnachrichten

Mittwoch, 28. März 2018

Zwei Kunsthändler festgenommen Spanische Polizei geht gegen Antiquitäten-Schmuggel vor Die spanische Polizei hat zwei Kunsthändler festgenommen, die mit gestohlenen Antiquitäten aus libyschen Ausgrabungsstätten gehandelt haben sollen. Wie das Innenministerium in Madrid mitteilte, sollen die beiden Spanier ein Netzwerk angeführt haben, das Diebesgut von Dschihadistengruppen kaufte, um es in Spanien zu veräußern. Gruppen, die mit dem "Islamischen Staat "(IS) verbündet sind, hätten die Objekte aus archäologischen Stätten gestohlen. Ein vom Ministerium veröffentlichtes Video zeigte einige der von der Polizei beschlagnahmten Objekte, darunter Mosaike und Sarkophage. Die Ermittler hätten mit Hilfe libyscher Behörden die Echtheit der Objekte überprüft, hieß es. Dabei habe sich herausgestellt, dass sie antiken Stätten in Libyen stammten.

S. Fischer-Verlag stellt Weltalmanach ein Letzte Ausgabe erscheint im Herbst Der "Fischer Weltalmanach" erscheint mit dem 60. Band im kommenden September zum letzten Mal. Der Jubiläumsband des traditionsreichen Nachschlagewerks werde der letzte sein, bestätigte ein Verlagssprecher. Angesichts der Recherchemöglichkeiten im Internet finde ein so ungeheuer aufwändiges Produkt nicht mehr genügend Leser, begründet der Verlag das Aus.

Der Weltalmanach galt seit 1959 mit seinen globalen Daten und Fakten lange als erfolgreichstes Jahrbuch in Deutschland. Der Almanach sei ein wichtiges Projekt zur "Demokratisierung des Wissens" mit Hilfe von Taschenbüchern gewesen, sagte Nina Sillem, Fischer-Programmleiterin Sachbuch/Wissenschaft. Die Entscheidung für ein Ende des Nachschlagewerkes sei dem Verlag schwer gefallen.

Sachsen-Anhalt präsentiert Bauhaus-Pläne Eigene Akzente für das Jubiläum 2019 Dessau-Roßlau, Halle und Magdeburg setzen Schwerpunkte im Landesprogramm Sachsen-Anhalts zum Bauhausjubiläum 2019. Neben dem neuen Bauhaus Museum Dessau, dessen Eröffnung im Herbst 2019 geplant ist, wollen sich zahlreiche Kunst- und Kulturinstitutionen mit Ausstellungen, Lesungen, Theaterprojekten oder neuen Kulturstadtplänen präsentieren, wie Sachsen-Anhalts Kulturminister Rainer Robra (CDU) und Vertreter der Städte deutlich machten. Damit will Sachsen-Anhalt neben dem bundesweiten Jubiläumsprogramm eigene Akzente setzen. Im kommenden Jahr wird das 100. Gründungsjubiläum des Bauhauses gefeiert.

Schutzdämon mahnt in London zum Frieden 10.500 leere Sirupdosen auf dem Trafalgar Square Ein babylonischer Schutzdämon aus 10 500 leeren irakischen Sirupdosen steht jetzt auf dem Trafalgar Square in London als Mahnung gegen Krieg und die Zerstörung von Kulturgut. Die 4,5 Meter hohe Replik eines Lamassu - eine Figur mit Stierkörper, Flügeln und menschlichem Kopf - wurde auf dem vierten Sockel des zentralen Platzes enthüllt. Der glitzernde Koloss mit dem Titel "Der unsichtbare Feind sollte nicht existieren" ist das Werk von US-Künstler Michael Rakowitz. Das fast 3000 Jahre alte Lamassu-Original war 2015 von der Terrormiliz Islamischer Staat im Irak zerstört worden. Die aus Stahl und bunten Sirupdosen gefertigte Replik soll den vierten Sockel bis 2020 zieren. Für Rakowitz, der irakisch-jüdische Vorfahren hat, ist das Projekt zugleich eine Mahnung gegen den Krieg und ein Symbol der Hoffnung.

Wegen Werbung für "Hexerei" geschlossen Behörden in Uganda gehen gegen Radiosender vor Behörden in Uganda haben 23 private Radiosender vorübergehend geschlossen, weil sie "Hexerei" bewerben. In einigen Radiosendungen hätten Gäste behauptet, sie könnten Krankheiten wie Aids und Krebs heilen, sagte die Sprecherin der ugandischen Medienbehörde, Pamela Ankunda. Oft würden sich Gäste in den Sendungen auch von Zuhörern Geld erschwindeln. Die Sendegenehmigungen würden suspendiert, bis die Sender der Medienbehörde schriftlich versichern können, dass bestimmte Mindeststandards eingehalten würden. In Uganda gibt es fast 300 vor allem private Radiosender. Die meisten Menschen in dem ostafrikanischen Land sind Christen, viele halten aber an traditionelle Glaubensvorstellungen fest und sind sehr abergläubisch. Es gibt zudem etliche traditionelle Heiler, die behaupten, schwere Krankheiten heilen zu können.

Sat.1-Moderator Martin Haas gestorben Trauer um dienstältesten Moderator des Privatsenders Der Sat.1-Moderator Martin Haas ist tot. Er starb am Dienstag überraschend im Alter von 55 Jahren, wie der Münchner Privatsender mitteilte. Seit 1991 präsentierte Haas die Nachrichten im Sat.1-Frühstücksfernsehen und war damit der dienstälteste Moderator des Senders. Haas, der aus Aalen in Baden-Württemberg stammte, war auch für Antenne Bayern tätig. "Ich bin geschockt und sehr traurig", sagte Sat.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger. Haas sei nicht nur ein wichtiger Teil des SAT.1-Frühstücksfernsehens, sondern auch die absolute Verkörperung sympathischer Nachrichten gewesen. "Er wird uns und unseren Zuschauern sehr fehlen", sagte Pflüger.

Geschäftsführer-Trio führt "Handelsblatt" Nachfolge von Gabor Steingart neu geregelt Der Holtzbrinck-Verlag hat die Nachfolge von Gabor Steingart bei der Handelsblatt Media Group neu geregelt, wie der Mediendienst "Meedia" berichtete. Ab sofort sollen die Geschäftsführer Ingo Rieper (CFO), Gerrit Schumann (CDO) und Frank Dopheide das Unternehmen gleichberechtigt führen. Der Verlag teilte mit, die Entscheidung sei "eine Bestätigung, den eingeschlagenen Weg der Innovation und Transformation kraftvoll weiterzugehen". Frank Dopheide werde dabei als Sprecher der Geschäftsführung agieren. Die Neuordnung im Topmanagement der Mediengruppe war nötig geworden, nachdem Verleger Dieter von Holtzbrinck im Februar den Journalisten Gabor Steingart als Handelsblatt-Herausgeber und Vorsitzenden der Geschäftsführung überraschend abberufen hatte.

East Side Gallery demnächst unter neuer Obhut Kultursenator Lederer will Berliner Mauer-Stiftung beauftragen Die Berliner East Side Gallery samt landeseigener Grundstücke soll voraussichtlich im Laufe des Sommers an die Stiftung Berliner Mauer übertragen werden. Einer entsprechenden Vorlage von Kultursenator Klaus Lederer (Linke) muss noch das Abgeordnetenhaus zustimmen, wie die Berliner Senatskanzlei mitteilte. Für die Stiftung Berliner Mauer spreche deren Erfahrung mit Gedenkstätten, hieß es. Die East Side Gallery an der Spree ist mit 1.316 Metern das längste noch erhaltene Stück der Berliner Mauer. Bis zum Herbst 1989 trennte es den Ost-Berliner Stadtteil Friedrichshain von Kreuzberg in West-Berlin. Nach dem Mauerfall hatten etwa 120 Künstler aus 21 Ländern die Mauer auf der östlichen Seite bemalt. Bislang wird das Gelände vom Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg verwaltet. Die Genehmigung von zwei Luxusbebauungen auf dem ehemaligen Grenzstreifen hatte in den vergangenen Jahren wiederholt zu massiven, aber erfolglosen Protesten geführt.

Spitzelverdacht gegen Julia Kristeva Vorwürfe gegen französisch-bulgarische Psychoanalytikerin Die französisch-bulgarische Psychoanalytikerin und feministisch ausgerichtete Literaturwissenschafterin Julia Kristeva gilt politisch als engagierte Europäerin. Nun wurde bekannt, dass sie einst für den bulgarischen Geheimdienst gearbeitet haben soll. Die bulgarische Lustrationskommission teilte mit, dass Kristeva im Jahr 1971 unter dem Decknamen "Sabina" für den bulgarischen Auslandsgeheimdienst angeworben worden sei, wie die "Neue Zürcher Zeitung" berichtete. Anlass für die Überprüfung sei die Aufnahme Kristevas in das Herausgeberkollegium der bulgarischen Zeitschrift "Literarischer Bote" gewesen. Die Kommission äusserte sich nicht über Inhalt, Umfang und Dauer ihrer Geheimdiensttätigkeit. Die gebürtige Bulgarin Julia Kristeva war 1965 mit einem Promotionsstipendium nach Frankreich gekommen und hatte dort Karriere gemacht.

Marie-Luise Marjan wird Märchenbotschafterin Frühere "Mutter Beimer" wirbt für Grimm-Festspiele Die Schauspielerin Marie-Luise Marjan soll künftig als Märchenbotschafterin die Hanauer Brüder Grimm Festspiele deutschlandweit bekannter machen. "Märchen vermitteln uns Werte und sie geben uns die Hoffnung, dass am Ende das Gute siegt", sagte die vor allem als "Mutter Beimer" aus der Serie Lindenstraße bekannt gewordene 77-Jährige Schauspielerin. Sie sei mit den Geschichten aufgewachsen und habe in ihrer Karriere schon zahlreiche Hörbücher mit Grimms Märchen eingesprochen. Als Märchenbotschafterin will sie in Video- und Radiospots dafür sorgen, dass die Festspiele und Hanau als Geburtsstadt der Brüder Grimm bekannter werden. Vom 11. Mai bis 29. Juli werden dort rund 80.000 Festivalbesucher erwartet.

Berliner Philharmoniker bleiben Baden-Baden treu Zusammenarbeit für Osterfestspiele wird bis 2022 fortgesetzt Das Festspielhaus Baden-Baden und die Berliner Philharmoniker haben ihre Zusammenarbeit für die Osterfestspiele bis 2022 verlängert. "Der neue Vertrag ist ein großer Vertrauenbeweis und eine große Chance für die Entwicklung Baden-Badens", teilte Festspielhaus-Intendant Andreas Mölich-Zebhauser mit. Die Intendantin der Stiftung Berliner Philharmoniker, Andrea Zietzschmann, dankte dem Team und den Unterstützern des Festspielhauses für die Zusammenarbeit. Das Orchester habe nicht nur für die jährliche Opernproduktion eine Heimat gefunden, sondern auch ideale Bedingungen, um die Vielseitigkeit des Orchesters mit künstlerischen Wunschpartnern zu präsentieren. In diesem Jahr kommen die Berliner Philharmoniker zum letzten Mal unter der Leitung von Sir Simon Rattle nach Baden-Baden.

GEW fordert mehr interkulturelles Lernen Schulen im Kampf gegen Antisemitismus stärken Antisemitismus an Schulen sollte nach Ansicht der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) durch interkulturelles Lernen bekämpft werden. Den Lehrern dafür Zeit zu geben, koste allerdings Geld, sagte die baden-württembergische GEW-Landesvorsitzende Doro Moritz im Südwestrundfunk. Bislang komme die Vermittlung von interkulturellen Kompetenzen zu kurz. Moritz warb dafür, dass sich Lehrer in der Grundschule und in der frühkindlichen Bildung stärker den Eltern zuwenden. Manche Mütter und Väter seien unsicher und hilflos im Umgang mit ihren Kindern. Wenn die Lehrkräfte Zeit für solche Eltern hätten, wäre das ein ganz wesentlicher Beitrag, der auch in späteren Jahren Früchte trage, sagte Moritz. Fälle von Antisemitismus in baden-württembergischen Schulen seien ihr zwar nicht bekannt, dennoch gehe sie von einer Diskriminierung in beträchtlichem Umfang aus. Auslöser der Debatte sind Vorfälle an einer Berliner Grundschule.

Schulpflicht ab drei Jahren in Frankreich Präsident Macron stärkt die Vorschulen In Frankreich müssen künftig schon die Dreijährigen in die Vorschule gehen. Das hat der französische Präsident Emmanuel Macron bei einer Konferenz zur frühkindlichen Bildung in Paris angekündigt. Ab dem Schuljahr 2019/2020 soll in Frankreich die Schulpflicht bereits ab drei gelten statt bisher ab sechs Jahren, sagte Macron in einem auf Twitter verbreiteten Video. Allerdings ist der Schritt eher symbolisch und die Bedeutung der Vorschule soll damit nochmals betont werden. Bereits jetzt besucht eine große Mehrheit der Kinder ab drei Jahren die "Ecole Maternelle". 24 Stunden pro Woche werden die Kinder in diesen Vorschulen auf die Grundschule vorbereitet.

Maler und Bildhauer Ernst Eisenmayer tot Oskar Kokoschka zählte einst zu seinen Förderern Der Maler und Bildhauer Ernst Eisenmayer ist im Alter von 97 Jahren in Wien verstorben, wie die österreichische Tageszeitung "Die Presse" berichtete. Entscheidend geprägt wurde der Lebensweg des Künstlers durch den Terror des Nationalsozialismus, vor dem Eisenmayer aus seiner Heimatstadt Wien flüchten musste. Nach Jahrzehnten kehrte er wieder zurück. Seine künstlerische Arbeit wurde erstmals 1944 bei einer Londoner Gemeinschaftsausstellung über österreichische Kunst im Exil sichtbar. Oskar Kokoschka wurde in England ein wichtiger Förderer seiner Laufbahn. Eisenmayers Werk stand in der Tradition der klassischen Moderne.

Mehr EU-Geld für Geisteswissenschaften gefordert Neues Positionspapier von 60 Universitäten Mehr als 60 Universitäten und wissenschaftliche Einrichtungen fordern von der EU, dass die Geistes- und Sozialwissenschaften im nächsten Forschungsrahmenprogramm stärker als bisher berücksichtigt werden. „Es muss gewährleistet sein, dass Forscherinnen und Forscher aus den Geistes- und Sozialwissenschaften in vollem Umfang am nächsten Rahmenprogramm teilhaben können“, heißt es in einem Positionspapier, über das der "Tagesspiegel" berichtete. Dabei berufen sich die unterzeichnenden Hochschulen auch auf die Statistik der EU-Kommission. Demnach sind 59 Prozent des im aktuellen Rahmenprogramm „Horizon 2020“ für geisteswissenschaftliche Forschung vorgesehenen Mittel in andere Bereiche geflossen. Das siebenjährige Programm „Horizon 2020“ hat ein Volumen von 70 Milliarden Euro und läuft im Jahr 2020 aus. Zehn Prozent sollen an die Geistes- und Sozialwissenschaften gehen.

Heinz-Maier-Leibnitz-Preis an Nachwuchsforscherin Auszeichnung für Antonia Wachter-Zeh Die Münchner Nachwuchswissenschaftlerin Antonia Wachter-Zeh, Professorin für Codierung, Kommunikation und Datenspeicherung, erhält den Heinz-Maier-Leibnitz-Preis 2018, wie die Technische Universität München (TUM) mitteilte. Die mit 20.000 Euro verbundene Auszeichnung wird seit 1977 an junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Anerkennung herausragender Leistungen von der Deutschen Forschungsgemeinschaft vergeben. Sie wird am 29. Mai in Berlin überreicht. In ihrer Forschung zu neuen Algorithmen verbindet Wachter-Zeh Ingenieurwissenschaften, Informatik und Mathematik.

Aufruf an Künstler: Kampagne für Europa Vor der Europawahl 2019 soll eine pro-europäische Werbekampagne entstehen Künstler und Kreative sollen sich vor der Europawahl 2019 an einer Werbekampagne für Europa beteiligen. Dazu haben die deutschen Künstler Wolfgang Tillmans und Stephan Petermann sowie der niederländische Stararchitekt Rem Koolhaas in Amsterdam aufgerufen. Kreative sollten Ideen entwickeln, wie man Bürger wieder für Europa begeistern könne. Denn Europa drohe von "nationalistischen und spaltenden Kräften" zerrieben zu werden, heißt es in dem Aufruf. Die drei Initiatoren wollen im Rahmen des Festivals "Forum über europäische Kultur" im Sommer in Amsterdam eine "positive Kommunikationsstrategie für Europa" entwickeln. Dabei sollen die Beiträge von Kreativen einfließen. "Wie kann die Europäische Union von ihren Bürgern geschätzt und als eine positive Kraft anerkannt werden, anstatt als gesichtslose Bürokratie bewertet zu werden?", heißt es in dem Aufruf. Die Kreativen mit den besten Ideen würden nach Amsterdam eingeladen, um bei dem Festival ihren Beitrag vorzustellen.

Philipp Stadelmaier erhält Brentano-Preis Auszeichnung erfolgt für Essay "Die mittleren Regionen. Über Terror und Meinung" Der Clemens-Brentano-Preis für Literatur der Stadt Heidelberg geht in diesem Jahr an den Essayisten Philipp Stadelmaier. Ausgezeichnet werde damit sein 2016 publizierter Essay «Die mittleren Regionen. Über Terror und Meinung», teilte die Stadt mit. Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert. Stadelmaier schreibt seit 2012 er für die "Süddeutsche Zeitung". Der prämierte Essay entstand 2015 nach den Terroranschlägen von Paris. Der Brentano-Preis wird seit 1993 jährlich im Wechsel in den Sparten Erzählung, Essay, Roman und Lyrik an deutschsprachige Autorinnen und Autoren vergeben, die mit ihren Erstlingswerken bereits die Aufmerksamkeit der Kritiker und des Lesepublikums auf sich gelenkt haben.

Schauspielerin Stéphane Audran gestorben Audran spielte in zahlreichen Chabrol-Filmen mit Die französische Schauspielerin Stéphane Audran ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Audran drehte rund 20 Filme mit dem Regisseur Claude Chabrol, mit dem sie auch verheiratet war. Den internationalen Durchbruch schaffte Audran 1968, als sie auf der Berlinale für ihre Darstellung in "Zwei Freundinnen" den Silbernen Bären als beste Schauspielerin erhielt. 1974 bekam sie den britischen Filmpreis Bafta u.a. als beste Hauptdarstellerin in "Der diskrete Charme der Bourgeoisie" des spanischen Regisseurs Luis Buñuel. Der französische Filmpreis César wurde ihr 1979 für ihre Rolle als beste Nebendarstellerin in Chabrols Film "Violette Nozière" verliehen. Die Präsidentin des französischen Kinozentrums schrieb über Stéphane Audran: "Ihre magnetische Präsenz, ihr faszinierendes Charisma und ihre Intelligenz der Darstellung haben das französische Kino tief geprägt."

Online-Archiv zeigt 500 Theaterbauten Projekt der TU Berlin und der Beuth Hochschule ist frei zugänglich Archivmaterial zu mehr als 500 Theaterbauten in Deutschland und anderen europäischen Ländern ist jetzt im Internet zu finden. Bisher wurden 5070 Zeichnungen, Dokumente und Fotografien gesammelt. Das Projekt der Technischen Universität Berlin und der Beuth Hochschule ist frei zugänglich. Die Sammlung umfasst die Zeit von 1939 bis 1969, wie es in einer Mitteilung hieß.

Denkmal für Zwangsarbeiter in Völklinger Hütte Installation soll von Christian Boltanski gestaltet werden Den rund 12 000 Zwangsarbeitern in der Völklinger Hütte während der NS-Zeit soll mit einem Denkmal gedacht werden. Die Installation werde von dem französischen Künstler Christian Boltanski gestaltet, erklärte das Weltkulturerbe Völklinger Hütte. Das Schaffen von Boltanski sei "eine konstante Konfrontation mit den Grausamkeiten der Geschichte der letzten 100 Jahre". Wie das Werk des Künstlers, dessen Werke dreimal auf der documenta in Kassel gezeigt wurden, aussehen wird, wurde zunächst nicht bekanntgegeben. Die Völklinger Hütte präsentiert bereits den aktuellen Forschungsstand zur Zwangsarbeit, die ausländische Arbeitskräfte während des Zweiten Weltkriegs in Völklingen leisten mussten. Mehr als 250 von ihnen starben. Das neue Denkmal solle einen emotionalen Zugang zum Thema bieten, erklärte Hütte-Generaldirektor Meinrad Maria Grewenig.