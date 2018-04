Kulturnachrichten

Samstag, 28. April 2018

Zwei Experten sagen dem Max-Stern-Projekt ab Düsseldorf plant Ausstellung über jüdischen Kunsthändler für 2019 Das umstrittene Düsseldorfer Ausstellungsprojekt über den jüdischen Kunsthändler Max Stern (1904-1987) muss auf zwei dafür angefragte Fachleute aus Kanada verzichten. Die Kunstexperten hätten mitgeteilt, dass sie sich an den Aktivitäten der Stadt Düsseldorf zu Geschichte und Vermächtnis von Max Stern nicht beteiligten. Das teilte das "Max Stern Art Restitution Project" im kanadischen Montreal mit. In diesem Projekt forschen die Erben des Sammlers nach Bildern, die Stern unter dem Druck der Nationalsozialisten verkaufen musste. Die für Herbst 2019 angekündigte Ausstellung in Düsseldorf wird bereits im zweiten Anlauf geplant. Im vorigen Herbst hatte die Stadt das Vorhaben erst abgesagt und dann verschoben.

Gericht spricht Prags Nationalgaleriechef Titel zu Richter erteilten Präsident Zemans Weigerung eine Absage Seit drei Jahren weigert sich Tschechien Präsident Milos Zeman, den Prager Nationalgaleriedirektor, Jiri Fajt, zum Professor für Kunstgeschichte zu ernennen. Damit allerdings überschritt Zeman seine Kompetenzen. Das entschied jetzt ein Gericht. "Das ist ein unzulässiger Eingriff in die Autonomie der Hochschulen", hieß es zur Begründung. Geklagt hatten Fajt und die im Jahr 1348 gegründete Prager Karls-Universität. Zeman hatte seine Entscheidung damit begründet, dass Fajt angeblich bei Verhandlungen über einen Sponsoringvertrag einen Teil des Geldes als Zuschlag zu seinem Gehalt gefordert habe. Fajt wies den Vorwurf als konstruiert zurück und veröffentlichte daraufhin die Höhe seines Gehalts: umgerechnet 3300 Euro monatlich.

Römersiedlung bei Autobahnbau in Bulgarien entdeckt Aktivisten fordern Verlegung der Trasse Der Fund einer alten römischen Siedlung in Bulgarien sorgt für Komplikationen beim Bau einer wichtigen Verbindungsautobahn nach Griechenland. Bei den Arbeiten im Südwesten Bulgariens fanden Arbeiter Reste von Gebäuden, ein Bad, eine Kirche sowie die Kanalisation einer römischen Siedlung, wie bulgarische Medien berichten. Die Funde sollen aus dem 3. bis 6. Jahrhundert stammen. Schon einmal hatten historische Funde für Verzögerungen beim Bau der Trasse gesorgt. Damals war eine gut erhaltene römische Grabstätte mit zwei Kammern entdeckt worden. Aktivisten fordern nun, dass die Autobahntrasse verlegt wird.

Langfristige Stellen für NS-Raubgutforschung gefordert Zur Zeit treffen sich die NS-Raubgutforschenden aus Deutschland und Österreich Mehr als 30 000 Bücher sind in den vergangenen zehn Jahren als NS-Raubgut in Bibliotheken in Deutschland identifiziert worden. "Doch die derzeitige Suche nach unrechtmäßig angeeigneten Büchern während des Nationalsozialismus leisten aktuell hauptsächlich Projektmitarbeiter. Wir sehen Bund und Länder in der Pflicht, für die Herkunftsforschung in den Einrichtungen langfristige Stellen für diese Arbeit zu schaffen, sagte Jana Kocourek, Mitglied der Kommission Provenienzforschung des Deutschen Bibliotheksverbandes (dbv), in Bautzen. Dort trafen sich in dieser Woche die NS-Raubgutforschenden aus Deutschland und Österreich. Die sächsische Stadt war die erste Kommune, die ein systematisches Forschungsprojekt zu NS-Raubgut vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste gefördert bekam.

Kenia verbietet Festival-Film für Cannes "Rafiki" erzählt die Liebesgeschichte zweier Frauen Der erste kenianische Film, der jemals beim Festival in Cannes gezeigt wird, ist in Kenia verboten. Die Regisseurin des Streifens über eine Liebe zwischen zwei Frauen teilte die Entscheidung der Behörden mit. "Ich bedauere es sehr, ankündigen zu müssen, dass unser Film "Rafiki" in Kenia verboten wurde», schrieb Wanuri Kahiu auf Twitter. "Wir glauben, erwachsene Kenianer sind reif und kritisch genug, um heimischen Inhalt zu sehen, aber ihr Recht darauf ist ihnen verweigert worden." Der Film soll bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes vom 8. bis 19. Mai gezeigt werden.