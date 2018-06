Kulturnachrichten

Sonntag, 24. Juni 2018

Zwei deutsche Bewerbungen für Welterbe-Liste Aktuell tagt das Welterbekomitee in Bahrain Anlässlich der Tagung des Welterbekomitees der UNESCO in Bahrain hoffen zwei deutsche Stätten, in die Welterbe-Liste aufgenommen zu werden: die Wikingerstätten Haithabu und Danewerk in Schleswig-Holstein sowie der Naumburger Dom in Sachsen-Anhalt. Für die Bewerbung aus Sachsen-Anhalt ist es der dritte Versuch. Zweimal war die Aufnahme des Doms mit der hochmittelalterlichen Landschaft an Saale und Unstrut vergeblich beantragt worden. Nun soll es eine Bewerbung mit dem Dom alleine schaffen. Auch die Wikingerstätten gehen mit einer deutschen Einzelbewerbung an den Start. Für sie ist Deutschlands Unesco-Chefin Maria Böhmer besonders optimistisch, weil eine Empfehlung des Weltdenkmalrats Icomos vorliege. Für Naumburg in Sachsen-Anhalt fehlt eine solche Empfehlung. In Deutschland gibt es bislang 42 Unesco-Welterbestätten.

Mehr Engagement der Wissenschaft gegen Fake-News Das fordert die Bundesforschungsministerin anlässlich der Nobelpreisträgertagung Die Wissenschaft sollte sich bei der Auseinandersetzung mit "Fake News" nach Ansicht von Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) stärker einbringen.

"Gerade in Zeiten einfacher Antworten und falscher Nachrichten möchte ich die Stimme der Wissenschaft deutlich hören", sagte sie bei der Eröffnung der Nobelpreisträgertagung in Lindau am Bodensee. Die Teilnehmer der Lindauer Tagung seien "Botschafter des Wissens in einer freien Gesellschaft, die sich nicht von falschen und populistischen Nachrichten beirren lässt." Gezielt gestreute Falschinformationen im sogenannten postfaktischen Zeitalter sind in diesem Jahr ein Thema bei der 68. Lindauer Tagung, an der 39 Nobelpreisträger und rund 600 Nachwuchswissenschaftler aus mehr als 80 Nationen teilnehmen.

Frauen feiern Ende des saudischen Fahrverbots Frauenrechtlerinnen fordern weitere Reformen Nach dem Ende des Frauenfahrverbots in Saudi-Arabien haben sich überall im Land Fahrerinnen ans Steuer gesetzt. Ein Sprecher der saudischen Sicherheitsbehörden erklärte, der Verkehr laufe normal. Es gebe keine ungewöhnlichen Vorkommnisse. Das Ende des Fahrverbots war um Mitternacht Ortszeit in Kraft getreten. In den sozialen Medien verbreiteten Frauen Aufnahmen von ihren ersten Fahrten im saudischen Straßenverkehr. Eine Frau twitterte zu einem Film, der sie am Steuer zeigt: "In diesem Moment mischen sich Begeisterung und Glück." Als nächstes müsse das System der männlichen Vormundschaft für Frauen beendet werden, sagte die saudische Aktivistin Hala al-Dosari. Frauenrechtler bemühten sich seit mehreren Jahren darum, bislang habe es aber keine Änderungen gegeben. In Saudi-Arabien brauchen Frauen die Zustimmung eines männlichen Vormunds, etwa wenn sie heiraten oder reisen wollen.

Musiklegende Bacharach erwähnt nie Trumps Namen Für Angela Merkel hat er großen Respekt Der Komponist und Musiker Burt Bacharach ("Rain Drops Keep Falling on My Head") sorgt sich um sein Heimatland USA. "Amerika ist heute wirklich ein anderes Land, es ist schlimm", sagte der 90-jährige Oscar-Preisträger der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" mit Blick auf US-Präsident Donald Trump. Bacharach erwähnt nie den Namen des aktuellen US-Präsidenten. Über Angela Merkel sagt Bacharach, der als einer der bedeutendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts gilt : "Ich habe großen Respekt für die Lady, die euer Land regiert." Mitte Juli wird Bacharach sein erstes Deutschland-Konzert in Berlin geben.

Mülheimer Theaterpreis für Thomas Köck Weitere Preise für Elfriede Jelinek und Oliver Schmaering Der österreichische Autor Thomas Köck ist mit dem Mülheimer Dramatikerpreis 2018 geehrt worden. Er erhielt die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung für den letzten Teil seiner Klima-Trilogie mit dem Titel "paradies spielen (abendland. ein abgesang)". Der Autor habe einen musikalischen und rhythmischen Text geschaffen, der zwischen Dramatik, Prosa und Lyrik oszilliere, so die Jury. Zugleich schaffe Köck mit Virtuosität und Sprachgewalt eine Anti-Utopie, die sich bei aller Negativität auch durch Humor auszeichne. Elfriede Jelinek bekam in diesem Jahr den Publikumspreis für ihr Stück "Am Königsweg". Der Kinder-Stücke-Preis ging an Oliver Schmaering für sein Werk "In dir schläft ein Tier".

"Star Wars"-Requisite versteigert Hoher Erlös für Han Solos Blaster Eine Handfeuerwaffe des "Star Wars"-Helden Han Solo hat bei einer Auktion in Las Vegas 550 000 Dollar (fast 472 000 Euro) eingebracht. Der Science-Fiction-Blaster war am Samstag das Stück mit dem höchsten Verkaufspreis, wie Julien's Auctions in Las Vegas mitteilte. Käufer sei die kommerzielle Museumskette "Ripley's Believe It or Not!" Die Waffe stammte aus einer Sammlung des Art Directors James L. Schoppe, der den "Star Wars"-Film "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" 1983 mitverantwortet hatte. Der Charakter Han Solo wurde darin von Schauspieler Harrison Ford verkörpert. Zudem ging ein schwarzes Wollkleid von Marilyn Monroe für 50 000 Dollar über den Auktionstisch.

Grimme Online Award geht an "maiLab" Jury-Vorsitzender mahnt mehr Mut zu neuen Experimenten an Der Grimme-Preis für Online-Angebote geht in diesem Jahr an den YouTube-Wissenschaftskanal "maiLab" des ARD-ZDF-Jugendangebots Funk, der auch den Publikumspreis gewann. In dem YouTube-Kanal erläutert die promovierte Chemikerin Mai Thi Nguyen-Kim ausgehend von Alltagsproblemen wissenschaftliche Zusammenhänge. Bei der Preisverleihung in Köln sagte sie, Wissenschaft passiere nicht nur im Labor, sondern sei Teil der Gesellschaft. Deshalb müsse man vieles besser verstehen. In der Kategorie "Kultur und Unterhaltung" gewannen das Projekt "Ein deutsches Dorf" der Henri-Nannen-Journalistenschule und das Web-Angebot "Bewegte Jahre - auf den Spuren der Visionäre" des Hamburger Museums für Kunst und Gewerbe. Der Grimme-Online-Award gilt als wichtigste deutsche Auszeichnung für hochwertige Publizistik-Beiträge im Internet. Einen Preisträger in der Kategorie "Information" gibt es in diesem Jahr nicht. Der Vorsitzende der Jury Kai Heddergott mahnte im Deutschlandfunk Kultur mehr Mut zu neuen Experimenten an.

Mafia-Kritiker Saviano lässt sich nicht einschüchtern Der neue Innenminister droht, ihm den Personenschutz zu entziehen Der italienische Anti-Mafia-Autor Roberto Saviano ("Gomorrha") will sich vom neuen Innenminister Matteo Salvini nicht einschüchtern lassen. Das schrieb er in einem Gastbeitrag in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", nachdem der Chef der rechtsgerichteten Lega-Partei gedroht hatte, ihm den Polizeischutz zu entziehen. Darin verglich er zudem Salvinis Drohgebärden mit denen italienischer Mafia-Clans und warf ihm Beziehungen seiner Partei mit der `Ndrangheta vor. Außerdem solle der Innenminister lieber über veruntreute Gelder der Lega und seine eigenen Schulden reden, als über die Kosten des Polizeischutzes für ihn. Des Weiteren bezeichnete Saviano den italienischen Innenminister als "Witzbold", vor dem er "keine Angst" habe "und mit Witzbolden diskutieren ist Zeitverschwendung". Der Schriftsteller Saviano (38) wurde mit seinem Buch "Gomorrha" über die Camorra-Clans in seiner Heimatstadt Neapel 2006 international bekannt und erhielt Todesdrohungen. Er steht deshalb seit vielen Jahren unter Polizeischutz. Er kritisiert aber auch die fremdenfeindlichen Strömungen in Italien und setzt sich für Migranten ein, die der aus Norditalien stammende Salvini aus dem Land werfen will.

Cover des Time-Magazin sorgt für Diskussionen Fox News spricht von einem Fehltritt Das "Time"-Magazin-Cover zeigt eine Montage, um die umstrittene Praxis der amerikanischen Regierung zu illustrieren, Kinder an der südlichen Grenze von ihren Familien zu trennen: Ein weinendes Mädchen steht Präsident Trump gegenüber. Daneben die Aufschrift: "Welcome to America" ("Willkommen in Amerika"). Wie sich herausstellte, wurde das Mädchen in Wirklichkeit gar nicht von seiner Mutter getrennt, sondern weint aus einem anderen Grund. Das Weiße Haus warf den Medien vor, das Foto instrumentalisiert zu haben. Der Sender Fox News, der Trump wohlgesonnen ist, sprach von dem "jüngsten Fehltritt" von Medien und Journalisten. Trumps sogenannte Null-Toleranz-Politik hatte weltweit Entsetzen ausgelöst.