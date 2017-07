Zwangsarbeit in der Ost-Ukraine Human Rights Watch: "Das hat keine Tradition in der Ukraine"

Wenzel Michalski im Gespräch mit Christine Watty

Wenzel Michalski, Direktor der Menschenrechtsorganisation "Human Rights Watch (dpa-Zentralbild)

Zustände, die an sowjetische Gulags erinnern: Angesichts der Berichte des Deutschlandfunk-Recherchepools über Zwangsarbeit in der Ost-Ukraine fordert Human Rights Watch ein Handeln der internationalen Staatengemeinschaft. Direktor Wenzel Michalski kritisiert ein vorwiegend geopolitisches Denken.

Wenzel Michalski, Direktor des deutschen Büros der Organisation Human Rights Watch, hat das Versagen der internationalen Staatengemeinschaft angesichts der Berichte über die von Separatisten betriebenen Zwangsarbeits-Lager in den besetzten Gebieten der Ost-Ukraine kritisiert. Ein Recherche-Pool vom Deutschlandfunk hat diese Zustände offen gelegt und darüber in einer "Weltzeit"-Reportage von Sabine Adler berichtet.



Angesichts dieser Problematik müsse man der internationalen Staatengemeinschaft Vorwürfe machen, sagt Michalski im Deutschlandfunk Kultur. Länder, die Einfluss auf Russland hätten, müssten sich "viel mehr stark machen", fordert er - auch vor dem Hintergrund der Minsker Gespräche zur Krise in der Ukraine:



"Es geht sehr selten um die Menschenrechte, um die Rechte der Menschen, die in diesen besetzten Gebieten liegen. Sondern die Diskussionen sind immer nur geopolitisch gehalten. Und das ist schon ein Vorwurf, den wir Staaten wie Deutschland oder Frankreich machen."

"Ich sehe keine Einsicht der Russen"

Seiner Einschätzung nach habe die russische Regierung zur Zeit überhaupt kein Interesse daran, den Rebellen "irgendwie dazwischen zu funken", so äußert sich Michalski. Vielmehr unterstütze Russland die Rebellen sogar bei Taten, die Menschenrechte verletzten, Menschen quälten oder sogar folterten und auch verschwinden ließen:



"Ich sehe zur Zeit da überhaupt keine Einsicht der Russen. Es sei denn, andere Länder dringen auf die Russen und verhandeln Entsprechendes oder üben Druck aus. Dann lässt sich da vielleicht etwas bewegen."

"Zwangsarbeit hat keine Tradition in der Ukraine"

Michalski verwies darauf, dass es in der Ukraine vor der Besetzung der Gebiete durch die Rebellen keine Zwangsarbeit gegeben habe:



"Das hat keine Tradition in der Ukraine. Sondern sie würden unter Haftbedingungen sitzen, die vielleicht nicht so mit skandinavischen oder deutschen Verhältnissen zu vergleichen sind. Sie mussten auch arbeiten, bevor die von Russland unterstützten Rebellen das Gebiet erobert haben. Aber es gab keine Zwangsarbeit. Sie wurden nicht dazu gezwungen."