Wie reden wir über den Islam? Gar nicht, meint der Soziologe Farid Hafez. In der Islam-Debatte gehe es in Wahrheit nur um Islamophobie. Auch ein Themenabend in der ARD sorgte nicht für mehr Aufklärung. Mehr

Mit Gabi Ngcobo leitet zum ersten Mal eine afrikanische Kuratorin die Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst, die am Samstag beginnt. Unter dem Motto "We don't need another hero" wolle sie eine Ausstellung zeigen, die viel zum Sehen und Fühlen bietet, sagt die Südafrikanerin. Mehr