Zum Weltlachtag Keep smiling

Von Oliver Schwesig

In bester Laune beim "White Dinner" in Berlin. (picture alliance / dpa / Hannibal Hanschke)

Noch bevor wir eine Sprache sprechen, können wir lachen und selbst Tiere tun es. Ein angeborener Reflex, der das Immunsystem stärkt, Stresshormone ab- und Glücksgefühle aufbaut. Wir lachen so gern, dass eine ganze Branche erfolgreich davon lebt, uns zum Lachen zu bringen.

Der 6. Mai ist der Tag des Lachens. Folgt man den Anhängern der Yoga-Lachbewegung, dann verabreden sich Lach-Freaks jedes Jahr am 6. Mai um Punkt 14 Uhr in Lachclubs und werden drei Minuten lang lachen. Das soll zunächst der Gesundheit gut tun, aber auf lange Sicht den Weltfrieden fördern. Ein kühnes Ziel, über das man auch schon wieder lachen könnte.

Unbestritten ist aber, dass es nach einer längeren "Lach-Session" einem besser geht. Das Gefühl kennt jeder. So manche schwere Situation wird durchs Lachen erträglicher. Nach der Droge Lachen ist der Mensch so süchtig, dass inzwischen eine ganze Branche rund ums Lachen entstanden ist. Comedians gehören in manchen Ländern zu den reichsten Menschen.

Man kann das Lachen sogar studieren

Die Gelotologie untersucht die Auswirkungen des Lachens auf Körper und Geist. Ähnlich wie Liebe oder Schmerz ist auch das Lachen in der Kunst ein beliebtes Dauerthema - seit Jahrhunderten. Nicht nur in Songs oder Karikaturen, Comics oder den zahllosen Filmkomödien, auch in der Literatur. Wilhelm Busch, Heinz Erhardt, Ludwig Thoma, sie alle haben uns in Zeilen und Reimen zum Lachen gebracht. Wohl keiner aber so witzig und pointiert wie Robert Gernhardt:

Paulus schrieb an die Apatschen:

Ihr sollt nicht nach der Predigt klatschen

Paulus schrieb an die Komantschen:

Erst kommt die Taufe, dann das Plantschen.

Paulus schrieb den Irokesen:

Euch schreib ich nichts, lernt erst mal lesen.

