Zum Todestag von Benno Ohnesorg Chronik einer Hinrichtung

Von Margot Overath

Studenten demonstrieren am 5. Juni 1967 in München aus Anlass der Tötung von Benno Ohnesorg (AP)

Eine aufwändige Recherche bringt neue Erkenntnisse zum Tod von Benno Ohnesorg. Was geschah wirklich am 2. Juni 1967?

Der 2. Juni 1967, der Tag, an dem Benno Ohnesorg erschossen wurde, war eine Zeitenwende. Die Studentenbewegung radikalisierte sich. Die genauen Umstände, die zu Ohnesorgs Tod führten, wurden nie geklärt. Als der Todesschütze Karl-Heinz Kurras 2009 als Stasi-Spion enttarnt wurde, hätte das Verfahren wiederaufgenommen werden können. Da jedoch Kurras nicht im Auftrag der Stasi geschossen hatte, verlor die Berliner Justiz das Interesse. Wie wurde die Vertuschung vor fünfzig Jahren organisiert, wann begann sie und welche Rolle spielte die Justiz?

Benno Ohnesorg - Chronik einer Hinrichtung

Von Margot Overath

Regie: Nikolai von Koslowski

Mit: Eva Meckbach und Michael Evers

Ton: Peter Avar, Bettina Mikulla und Katrin Witt

Produktion: RBB/BR/NDR 2017



Länge: 54'29

Margot Overath, geboren 1947 in Krefeld, seit 1980 Hörfunkmitarbeiterin, seit 1984 Feature-Autorin, lebt bei Bremen. Für Deutschlandradio u.a.: "Entführt oder gerettet" (RBB/ORF/NDR/DLR 2008), "Blutsbrüder" (DKultur/WDR 2009), und "Schule, chillen, Schlagzeug spielen" (mit Wiebke Köplin, Massimo Maio, DKultur 2013). Das Stück "Verbrannt in Polizeizelle Nummer 5" (MDR/Dlf/NDR 2010) erhielt den Robert-Geisendörfer-Preis. Margot Overath wurde 2016 mit dem Axel-Eggebrecht-Preis für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Sie recherchiert seit 15 Jahren zum Mord an Benno Ohnesorg. In der ARD erschien ihr Film "Wie starb Benno Ohnesorg. Der 2. Juni 1967".