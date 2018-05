Das älteste griechische Sinfonieorchester, das Staatsorchester Athen, feiert sein 75-jähriges Bestehen. In dem Festkonzert sind "Die sieben unsterblichen Tugenden" von Giorgos Kouroupos und Stücke des Schönberg-Schülers Nikos Skalkottas zu hören. Mehr

Eine persische Elfe verlangt Einlass in den Garten Eden. Robert Schumanns weltliches Oratorium "Das Paradies und die Peri" gehört zu den erlesensten Werken des Romantikers. Die Berliner Philharmoniker plädieren für eine Rarität. Mehr

1829 in Wien zum Patent angemeldet, trat das Akkordeon schnell seinen Siegeszug durch Europa an. Auffällig, gleich von Anbeginn: Es wird auch von Frauen gerne und häufig gespielt, ist also kein typisches Männerinstrument. Da die Originalkompositionen im 19. Jahrhundert noch rar waren, schlug die Stunde für die zahllosen und oft auch raffinierten Bearbeitungen bekannter Melodien.Mehr