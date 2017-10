Kulturnachrichten

Sonntag, 22. Oktober 2017

Zehntausende feiern 175. Jubiläum der Walhalla In der Gedenkstätte werden große Persönlichkeiten der deutschen Geschichte geehrt Mit einem großen Feuerwerk ist das 175. Jubiläum der Walhalla am Samstagabend gefeiert worden. Zu dem Spektakel in der Nähe von Regensburg strömten nach Polizeiangaben bis zu 40 000 Besucher an die Donau. Mehr als 3000 Menschen verfolgten das Feuerwerk von Schiffen aus. In dem tempelartigen Bau - 1842 eröffnet vom bayerischen König Ludwig I. - sind Büsten großer Persönlichkeiten der deutschen Geschichte ausgestellt. Zu den dort Geehrten gehören Kaiser und Könige, Künstler wie Albrecht Dürer, Forscher wie Wilhelm Conrad Röntgen oder mutige Menschen wie die von den Nazis ermordete Widerstandskämpferin Sophie Scholl von der "Weißen Rose".

Künstler fordern Freiheit für Serebrennikow Proteste an der Oper Stuttgart gegen Hausarrest und Arbeitsverbot des Regisseurs Mitarbeiter der Oper Stuttgart und russische Künstler haben Freiheit für den in Moskau in Hausarrest sitzenden Regisseur Kirill Serebrennikow gefordert. An der Fassade des Opernhauses brachten Künstler ein Banner mit der Aufschrift "Free Kirill" (Freiheit für Kirill) an. Intendant Jossi Wieler trug ein T-Shirt mit dieser Aufschrift samt Porträt des Künstlers. Die Aktion war ein Protest gegen das Kommunikations- und Arbeitsverbot für Serebrennikow. Die Oper hielt trotzdem an der Neuinszenierung der Oper "Hänsel und Gretel" fest. Die Premiere muss ohne Serebrennikow stattfinden. Die Oper reagierte "erschüttert", als am Dienstagabend bekannt wurde, dass der Hausarrest und das Arbeitsverbot gegen den 48-Jährigen bis zum 19. Januar verlängert wurde. Serebrennikow wird von der Justiz verfolgt, weil er staatliche Fördergelder für seine Theaterarbeit veruntreut haben soll. Der 48-Jährige bestreitet die Vorwürfe.

Regisseursverband DGA schließt Weinstein aus Solche Machtmissbräuche dürften nicht hingenommen werden Der Verband der US-Regisseure DGA hat Schritte zum Ausschluss von Produzent Harvey Weinstein nach Vorwürfen wegen sexueller Übergriffe eingeleitet. Die Directors Guild of America habe vor gut einer Woche Disziplinarmaßnahmen gegen Weinstein begonnen, sagte DGA-Präsident Thomas Schlamme laut Berichten des Onlineportals "Deadline" nach einem Treffen der Vereinigung. Normalerweise kommentiere die DGA interne Angelegenheiten nicht, habe in diesem Fall aber eine Ausnahme gemacht. Der DGA-Vorstand teilte "Deadline" zufolge mit: "Solche erbärmlichen Machtmissbräuche dürfen nicht hingenommen werden. Es geht nicht um eine Person. Wir müssen anerkennen, dass sexuelle Belästigung in unserer Gesellschaft zu Hause ist, und auf schmerzhafte Weise in unserer Branche." Regisseure, Agenten, Filmcrews, Vorstände, Darsteller, Produzenten und Drehbuchschreiber hätten zu lange geschwiegen. Zuvor hatte die Produzentenvereinigung einstimmig beschlossen, Weinstein auszuschließen. Vor der endgültigen Entscheidung am 6. November darf dieser sich aber zu den Vorwürfen äußern. Vor rund einer Woche hatte auch die Oscar-Akademie den Filmproduzenten aus dem renommierten Verband ausgeschlossen.

Historiker: Ablassbrief mit Luthers Namen war bekannt Berichte über die Neuentdeckung eines Ablassbriefes von Luther seien falsch Der Kirchenhistoriker Hartmut Kühne kritisiert Berichte über den Fund eines Ablassbriefes mit dem Namen Martin Luthers. Die Direktorin des Weserrenaissance-Museums in Lemgo, Vera Lüpkes, hatte in einem Interview gesagt, sie habe das Schriftstück in der spanischen Nationalbibliothek gefunden. "Diesen Ablassbrief hatte der Franziskaner Reinhold Weijenborg schon vor fast 60 Jahren in Madrid entdeckt und ihn 1960 in einem umfangreichen französischen Aufsatz veröffentlicht", sagte Kühne in Berlin. Das Stück sei in der deutschen Forschung bekannt und zuletzt im Jahr 2012 nochmals von dem Erfurter Historiker Rudolf Benl analysiert worden. Auf der 1631 erstellten Abschrift des Ablassbriefs ist laut Lüpkes Luthers Geburtsname "Martin Luder" gemeinsam mit den Namen vieler Mitbrüder verzeichnet. Luther war damals Mönch im Erfurter Augustinerkloster. Später bekämpfte der Reformator erbittert den Ablasshandel der Kirche.

Familienministerin: "#MeToo-Debatte immens wichtig" Unter #MeToo berichten Frauen in sozialen Medien über Erfahrungen mit Sexismus Familienministerin Katarina Barley zeigt sich erfreut sich über die "#MeToo"-Debatte. "Sexismus ist Alltag, in der einen Branche mehr als in der anderen. Deshalb ist die Debatte, die durch #MeToo ausgelöst wurde, immens wichtig", sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Unter dem Hashtag #MeToo berichten Frauen in aller Welt seit Tagen in den sozialen Medien über Erfahrungen mit Chauvinismus, Sexismus und sexualisierter Gewalt. Die Ministerin betonte, bei Sexismus gehe es nicht ums Flirten, sondern immer um Macht. Daher müsse sich das "Machtgefälle zwischen den Geschlechtern" in Deutschland ändern. "Das hat auch etwas mit fehlender Lohngerechtigkeit zu tun, mit dem Frauenanteil in den Parlamenten, mit einem Frauenanteil in Führungspositionen in Unternehmen." Die SPD-Fraktionschefin im Bundestag, Andrea Nahles, sieht eine typische Sexismus-Erfahrung darin, "dass Frauen nicht ernst genommen werden", wie sie der "Bild am Sonntag" sagte. "Bei Frauen wird sogar noch die Qualifikation angezweifelt, wenn sie bereits sehr erfolgreich im Leben stehen. Ich kenne nichts vergleichbares bei Männern", fügte sie hinzu.

Nina Hoss erhält Braunschweiger Filmpreis Die Auszeichnung ist mit 15.000 Euro dotiert Die Schauspielerin Nina Hoss ist mit dem diesjährigen Europäischen Schauspielpreis "Die Europa" des Internationalen Filmfestivals Braunschweig ausgezeichnet worden. Die Film- und Theaterschauspielerin werde für ihre herausragenden darstellerischen Leistungen und Verdienste um die europäische Filmkultur geehrt, teilten die Festival-Veranstalter mit. Hoss wirkte in zahlreichen Theaterstücken, Kino- und Fernsehproduktionen mit. Für die Hauptrollen in den Fernsehfilmen "Toter Mann" (2002) und "Wolfsburg" (2003), wurde sie jeweils mit dem Adolf-Grimme-Preis ausgezeichnet. Im Kino war sie unter anderem mit der Komödie "Nackt" (2002) und dem Afrika-Epos "Die weiße Massai" (2005) erfolgreich. Zu den bisherigen Preisträgern gehören Hanna Schygulla, Bruno Ganz, Isabelle Huppert, Barbara Sukowa und Mads Mikkelsen. Das am Sonntag endende 31. Filmfestival zeigt an sechs Tagen 264 Filme aus 42 Ländern.

Tobias Dostal mit Grafikpreis ausgezeichnet Die Auszeichnung ist mit 20.000 Euro dotiert Der Berliner Künstler Tobias Dostal ist mit dem Horst-Janssen-Grafikpreis der Oldenburger Claus-Hüppe-Stiftung ausgezeichnet worden. Dostal verbinde in seiner Kunst Zeichnungen, Filme und Installationen auf eine einzigartige Weise, erklärte die Jury in ihrer Begründung. Die Auszeichnung ist unter anderem mit einer Einzelausstellung verbunden, die im Oldenburger Horst-Janssen-Museum eröffnet wurde. Der Horst-Janssen-Grafikpreis wird seit 2003 verliehen. Die Auszeichnung erinnert an den Künstler Horst Janssen (1929-1995), der in Oldenburg aufwuchs und als einer der bedeutendsten Zeichner des 20. Jahrhunderts gilt. Die Claus-Hüppe-Stiftung ehrt damit innovative Nachwuchskünstler, die vor allem zeichnen. Bisherige Preisträger sind Katja Eckert, Daniel Roth, Anna Lea Hucht, Michael Wutz und Ralf Ziervogel.

Musikrat wählt Krüger erneut als Präsidenten Krüger: Handlungsspektrum des Musikrates hat sich erweitert Der Deutsche Musikrat hat den bisherigen Präsidenten Martin Maria Krüger wiedergewählt. Mit einer großen Mehrheit beauftragte die Mitgliederversammlung Krüger für seine vierte vierjährige Amtszeit, wie die Organisation in Berlin mitteilte.

Auch die VizepräsidentInnen Udo Dahmen, Hartmut Karmeier und Ulrike Liedtkedes wurden wiedergewält. Der Deutsche Musikrat versteht sich mit seinen Mitgliedsverbänden und den Landesmusikräten als Ratgeber und Kompetenzzentrum für Politik und Zivilgesellschaft. In der musikalischen Bildung sieht er einen zentralen Bestandteil einer humanen Gesellschaft.

Tanzschritte sollen Weltkulturerbe werden 42.000 Unterschriften wurdenn für das Vorhaben gesammelt Das in den 1960er Jahren in Deutschland entstandene Welttanzprogramm soll nach dem Willen des Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverbandes (ADTV) immaterielles Weltkulturerbe werden. Es biete einen "niedrigschwelligen Einstieg in den Gesellschaftstanz" und habe Tanzen in die Fläche getragen, sagte Verbandsvorsitzende Cornelia Willius-Senzer in Mainz. Das Programm beinhaltet etwa Regeln und Schritte für die fünf grundlegenden Musikrichtungen Walzer, Disco, Swing, Latino und Tango und dient Tanzschulen als Grundlage für den Tanzunterricht. Der Verband hat deutschlandweit mehr als 42 000 Unterschriften von Unterstützern gesammelt. Sollte die Kultusministerkonferenz der Länder das Vorhaben unterstützen, könne die Unesco bereits im kommenden März entscheiden.