"You'll never walk alone" Eine berauschende Musikgeschichte

Von Bernd Sobolla

Aus zehntausenden Kehlen: Die BVB-Fans sind sich immer einig, was sie gemeinsam singen (picture alliance / Frank Rumpenhorst/dpa)

"You'll never walk alone" wird seit Jahrzehnten aus den Kehlen zehntausender BVB-Fans geschmettert. Woher kommt diese Tradition? Dokumentarfilmer André Schäfer machte sich auf die Suche – und kehrte mit einer wunderschönen Geschichte zurück.

Es war einer der bewegenden Momente der Europa League 2016, als die Fans vom FC Liverpool und von Borussia Dortmund gemeinsam die berühmteste Stadionhymne der Welt sangen: "You'll never walk alone". Dass nicht nur Fußballfans die Geschichte des Songs in einem Film kennenlernen können, liegt vor allem an Dokumentarfilmregisseur André Schäfer.

"Dass der Fußballsong in Dortmund gesungen wird, das wusste ich. Aber ich habe ihn dort aber nie live gehört. Bis unser Autor, Hartmut Kasper, der absoluter Dortmund-Fan ist, mal auf die Idee gekommen ist - nachdem er das Lied wie immer jedes zweite Wochenende mitgesungen hat - nach Hause zu gehen und nachzuschauen: Wo ist das eigentlich hergekommen? Und ich war damals in Frankreich in den französischen Weinbergen unterwegs, im Auto, hatte eine Freisprechanlage, und hinter mir saß Joachim Król, weil mit dem habe ich gedreht. Dann hat Hartmut die Geschichte erzählt mit Budapest und New York und Liverpool und Gerry Marsden und Dortmund. Und als er aufgelegt hatte, sagte hinter mir Joachim: 'Also, wenn du den Film machst, dann bin ich auf jeden Fall dabei. Ich war nämlich auch am Samstag in Dortmund und habe lauthals mitgesungen wie der Hartmut.'"

So schickte André Schäfer den Schauspieler Joachim Król auf die Reise, um die historische Entwicklung des Liedes zu erkunden: Es beginnt in Budapest, wo das Theaterstück "Liliom" des ungarischen Dramatikers Ference Molnár 1909 seine Uraufführung erlebt - aber floppt. Das Werk handelt von einem Karussell-Arbeiter, der einen Überfall plant, dabei stirbt und eine schwangere Frau hinterlässt. Doch vier Jahre später wird "Liliom" in Wien aufgeführt und gefeiert, dann, 1945, als Musical unter dem Titel "Carousel" auf dem Broadway in New York, das wiederum zehn Jahre später verfilmt wird. Wobei "You'll never walk alone" erstmals als finaler Song des Musicals erklingt.

"Der Text ist großartig"

Bevor Joachim Król nach New York bzw. Liverpool reist, verbringt er einige Zeit in Dortmund, wo der BVB ebenfalls 1909 gegründet wurde und wo "You'll never walk alone" zur Vereins-DNA gehört, seit die Band "Pur Harmony" das Lied 1996 im Westfalenstadion spielte. Hier verweilt der Film etwas zu lang, zumal die Protagonisten der Geschichte des Songs wenig beisteuern. Richtig spannend wird es in Liverpool, wo Gerry Marsden von "Gerry and the Pacemaker" – inspiriert vom Film "Carousel" - den Song 1963 gegen den Rat seines Managers aufnimmt und einen Nummer 1 Hit landet.

Genau zu dieser Zeit gibt es eine Neuerung beim FC Liverpool: Eine Musikanlage wird mit den Stadionlautsprechern verbunden, und der Stadionsprecher spielt die aktuellen Charthits, darunter "You'll never walk alone". Und die Fans singen sofort lauthals mit – seit nunmehr 54 Jahren. Gerry Marsden war damals im Stadion dabei.

"Der Text ist großartig: 'Lass dich nicht fertig machen! Wenn du durch einen Sturm gehst, halte den Kopf oben und fürchte dich nicht vor der Dunkelheit.' Wunderbar!"

Verbindung zweier Industriestädte

Doch "You'll never walk alone" kann auch Hochkultur bedeuten. In Hamburg trifft Joachim Król auf Thomas Hengelbrock, den Leiter des NDR-Orchesters, der das Lied mit dem Balthasar-Neumann Chor in der Elbphilharmonie einspielt.

"Thomas, ich erinnere mich, wir haben uns das erste Mal gesehen in Dortmund auf dem letzten Spiel von Jürgen Klopp als Trainer. Und wir stehen vor dieser Loge als links von uns ein 27.000-köpfiger Chor 'You´ll never walk alone' mitsingt. / Das eine große Ritual, was man weltweit versteht ist der Fußball, und das andere weltweit verstandene Ritual ist die Musik."

André Schäfer erzählt eine berauschende Musikgeschichte, wobei er es nicht versäumt, die Parallelen zwischen Liverpool und Dortmund herauszuarbeiten: Zwei ehemalige Industriestädte, die einen harten Niedergang erlitten und treue Fans haben. Und schließlich kommt auch Campino von den "Toten Hosen" zu Wort.

"Wir spielen 'You'll never walk alone' seit vielen, vielen Jahren immer als letztes. Dann wissen die Fans Bescheid, dass eigentlich nichts mehr kommt. Und wenn wir das bringen, dann mache ich das immer im Geheimen, ziehe ich meinen Hut immer vor Liverpool, vor der Anfield Road."