Den "Sandmann" von E.T.A. Hoffmann hat sich der texanische Theatermacher Robert Wilson zum Auftakt der Ruhrfestspiele in Recklinghausen vorgeknöpft. Zur herb-rockigen Musik der Engländerin Anna Calvi treibt Wilson sein Ensemble auf die schmale Grenze zwischen Grauen und Groteske. Mehr

Eine Oper über die Kälte eines Kunstbegriffs, der sich nur für die Kunst an sich interessiert: Keith Warners Inszenierung von Hans Werner Henzes Vorlage "Elegie für Junge Liebende" am Theater an der Wien überzeugt musikalisch und darstellerisch. Den Stoff für heutige Fragestellungen aufzuschließen, verfehlt sie aber.Mehr