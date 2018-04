Kulturnachrichten

Freitag, 13. April 2018

"World Press Photo" 2018: Brennender Mann in Venezuela AFP-Fotograf Ronaldo Schemidt ausgezeichnet Es ist ein spektakuläres Foto von den Protesten gegen Präsident Maduro in Caracas. Es zeigt einen rennenden Mann mit Gasmaske, dessen Oberkörper in Flammen steht. Der AFP-Fotograf Ronaldo Schemidt bekam für diese Aufnahme den mit 10.000 Euro dotierten ersten Preis. Für Jury-Mitglied Whitney C. Johnson hat das Bild mit dem Mann eine hohe Symbolkraft: "Er repräsentiert nicht nur sich selbst und sich selbst brennend, sondern auch die Idee von einem brennenden Venezuela." Insgesamt wurden am Donnerstagabend in Amsterdam 42 Fotografen in acht Kategorien ausgezeichnet. Zu den Gewinnern gehören auch zwei Deutsche. So gewann Jesco Denzel einen ersten Preis für ein Foto aus Lagos. Thomas P. Peschak wurde gleich dreimal ausgezeichnet für Fotos in den Kategorien Umwelt und Natur. Alle ausgezeichneten Fotos werden in einer Ausstellung gezeigt, die in 45 Ländern zu sehen sein soll.

Volksbühnenintendant Chris Dercon tritt zurück Das Konzept des Belgiers sei nicht aufgegangen, so die Kulturverwaltung Der umstrittene Intendant der Berliner Volksbühne, Chris Dercon, gibt seinen Posten auf. Kultursenator Klaus Lederer und Dercon hätten sich einvernehmlich darauf verständigt, die Intendanz mit sofortiger Wirkung zu beenden, teilte die Kulturverwaltung mit. "Beide Parteien sind übereingekommen, dass das Konzept von Chris Dercon nicht wie erhofft aufgegangen ist, und die Volksbühne umgehend einen Neuanfang braucht", heißt es in der Erklärung. Mit der einvernehmlichen Einigung sei nun die Chance gegeben, diesen notwendigen Neustart einzuleiten. Der designierten Geschäftsführer der Volksbühne, Klaus Dörr, wird kommissarisch die Geschäfte des Intendanten übernehmen. Lederer kritisierte die persönlichen Angriffe auf Dercon, der seit seiner Berufung massive Kritik aus der Berliner Kulturszene einstecken musste. Dem Nachfolger von Frank Castorf wurde vorgeworfen, aus der Traditionsbühne eine "Eventbude" zu machen.

Grimme-Preise werden verliehen Es ist der wichtigste deutsche Fernsehpreis In Marl wird heute Abend der 54. Grimme-Preis für herausragende Fernsehproduktionen verliehen. Mit der Netflix-Serie "Dark" erhält zum ersten Mal ein Streamingdienst eine der begehrten Auszeichnungen. Unter den Preisträgern befindet sich erneut auch ZDF-Satiriker Jan Böhmermann. Insgesamt werden in diesem Jahr 13 Grimme-Preise in den vier Kategorien Fiktion, Unterhaltung, Information und Kultur sowie Kinder und Jugend vergeben. Die Besondere Ehrung beim Grimme-Preis geht in diesem Jahr an drei herausragende deutschsprachige Fernsehjournalisten. Inge von Bönninghausen, Gert Scobel und Armin Wolf erhalten die Auszeichnung für ihren Beitrag zu Aufklärung, gesellschaftlicher Emanzipation und Stärkung der Urteilskraft, wie der Deutsche Volkshochschul-Verband mitteilte. Mit der Verleihung wolle der Verband "ein deutliches Zeichen für Qualitätsjournalismus" setzen, betonte Verbands-Präsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer. Der undotierte Grimme-Preis gilt als wichtigster deutscher Fernsehpreis.

Japan geht gegen Manga-Piraterie vor Internetseiten, die Comics unerlaubt verbreiten, sollen gesperrt werden Die Manga-Hochburg Japan geht im Internet gegen die unerlaubte Weiterverbreitung von Comics und anderen digitalen Inhalten vor. Die Regierung in Tokio beschloss, Internetprovider zu drängen, entsprechende Websites zu sperren. Die Zukunft der Content-Industrie des Landes stehe auf dem Spiel, wenn Manga-Künstler und andere Kunstschaffende um die Einnahmen gebracht würden, die ihnen zustünden, sagte Regierungschef Shinzo Abe laut japanischen Medien bei einem Treffen von Ministern und Experten für geistiges Eigentum. Zunächst sollen die Internet-Provider auf freiwilliger Basis aktiv werden. Doch hofft die Regierung, das Blockieren von Websites 2019 im Gesetz zu verankern. Die Schäden durch die Manga-Piraterie gehen laut Schätzungen in die Milliarden.

Musikpreis Echo verliehen Umstrittene Rapper ausgezeichnet Die Rapper Kollegah und Farid Bang haben den Echo in der Kategorie Hip-Hop/Urban National gewonnen. Die Nominierung hatte schon vorab für eine heftige Diskussion gesorgt. Auch Campino, Sänger der Toten Hosen, hatte beide auf der Bühne kritisiert und gesagt, bei Antisemitismus und Frauenfeindlichkeit sei eine Grenze überschritten. Campino habe sich als moralische Instanz aufgespielt, das gebühre einem so großen Musiker wie Campino nicht, sagte Kollegah- und erntete laute Buh-Rufe und Pfiffe aus dem Publikum. Im Zentrum der Kritik steht die Textzeile "Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen". Helene Fischer wurde in der Kategorie Schlager zum 17. Mal ausgezeichnet, Ed Sheeran bekam die wichtigen Preise für Hit des Jahres und bestes Album - war aber selbst nicht in Berlin dabei. Milky Chance räumte als beste deutsche Popband ab, Die Toten Hosen wurde in der Kategorie Rock national ausgezeichnet. Sänger Mark Forster hat seinen ersten Echo gewonnen. Der puerto-ricanische Popstar Luis Fonsi ("Despacito") ist als bester Newcomer international ausgezeichnet worden.

Polizei räumt besetzte Sorbonne-Universität in Paris Studentenproteste gegen Reform zum Hochschulzugang Nach Angaben der Polizei verlief die Räumung am Donnerstagabend ohne Zwischenfälle. Etwa 200 Studierende hatten mit der Besetzung gegen eine Reform der Regierung protestiert, die den Zugang zu den Hochschulen neu regelt. Dadurch können Universitäten unter bestimmten Bedingungen Bewerber ablehnen. Kritiker befürchten eine neue Elitenbildung. In Frankreich sind deshalb noch immer gut ein Dutzend Universitäten komplett oder teilweise besetzt. Präsident Macron sagte in einem Fernsehinterview, die Besetzungen erfolgten durch "professionelle Aufwiegler".

Gestohlenes Chagall-Gemälde wieder aufgetaucht Ölgemälde war 1988 aus Privatbesitz entwendet worden Bei dem Kunstwerk handelt es sich um das Gemälde "Othello und Desdemona" von 1911. Es war 1988 zusammen mit anderen Bildern aus einer Wohnung in New York gestohlen worden. Nach Angaben der US-Bundespolizei FBI wird es der Nachlassverwaltung der damaligen Besitzer übergeben. Diese wolle es versteigern lassen. Das Chagall-Gemälde war laut FBI bereits im vergangenen Jahr aufgetaucht. Ein Mann aus Maryland wollte es demnach einer Galerie übergeben, deren Besitzer angesichts fehlender Dokumente an der Echtheit des Kunstwerks zweifelte. Den Ermittlern zufolge hatte der Mann das Gemälde von dem Dieb gekauft.

Literaturnobelpreis: Akademie-Vorsitzende tritt zurück Von einst 18 Mitgliedern sind jetzt nur noch 11 aktiv Die Schwedische Akademie, die Jury für den Literaturnobelpreis, zerbricht nach ihrem Korruptions- und Belästigungsskandal mehr und mehr: Jetzt trat die Ständige Sekretärin Sara Danius zurück. Sie gebe nicht nur den Vorsitz, sondern auch ihren Sitz in der Akademie auf, sagte Danius nach einer Sitzung des Gremiums schwedischen Journalisten. "Das war der Willen der Akademie, und nach diesem Willen richte ich mich." Die 56 Jahre alte Literaturwissenschaftlerin war 2015 zur Ständigen Sekretärin ernannt worden und damit die erste weibliche Vorsitzende des Gremiums, das den Literaturnobelpreisträger oder die Literaturnobelpreisträgerin auswählt. Zuletzt war sie wegen ihres Umgangs mit einem Belästigungs- und Korruptionsskandal in der Akademie stark kritisiert worden. Drei Mitglieder hatten ihre Arbeit niedergelegt, weil die Akademie keine ausreichenden, auch personellen Konsequenzen aus der Affäre habe ziehen wollen.

Cliff Richard zieht gegen BBC vor Gericht Die BBC habe ihre Kameras genutzt, um das Haus des Sängers "auszuspionieren" Die britische Rocklegende Cliff Richard ist gegen die BBC vor Gericht gezogen. Richard hatte den öffentlich-rechtlichen Sender verklagt, weil er Aufnahmen einer polizeilichen Durchsuchung seines Hauses ausgestrahlt hatte, jetzt begann im High Court in London der Prozess. Die umstrittenen Aufnahmen entstanden bereits im Jahr 2014, als die Polizei wegen eines mutmaßlichen sexuellen Übergriffs gegen den heute 77-jährigen Sänger ermittelte und sein Haus durchsuchte. Richard wurde nie eines Verbrechens angeklagt. Die Ausstrahlung der BBC-Aufnahmen von der Hausdurchsuchung hätten Richards Ruf geschädigt, hieß es in der Klage. Die BBC habe ihre Kameras genutzt, um das Haus des Sängers "auszuspionieren", sagte sein Anwalt Justin Rushbrooke. Die BBC kündigte eine "energische" Gegendarstellung an.

Sergio Pitol gestorben Cervantes-Preisträger starb mit 85 Jahren Der mexikanische Schriftsteller Sergio Pitol ist tot. Er starb nach langer Krankheit im Alter von 85 Jahren in seinem Haus in Xalapa im Osten des Landes, wie das mexikanische Kulturministerium am mitteilte. Pitol galt als einer der originellsten Erzähler Lateinamerikas. 2005 wurde der Autor von "Eheleben", "Defilee der Liebe" und "Die göttliche Schnepfe" mit dem Cervantes-Preis, der höchsten literarischen Auszeichnung in der spanischsprachigen Welt, ausgezeichnet. "Seit meiner Kindheit waren die Literatur und das Theater stets meine Zufluchtsorte", sagte Pitol einmal. Der spanische Autor Enrique Vila-Matas nannte ihn "den besten Schriftsteller der spanischen Sprache unserer Zeit". Pitol beherrschte sieben Sprachen und übersetzte Werke von Anton Tschechow, Henry James oder Joseph Conrad.