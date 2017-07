Workation Ist die Trennung von Arbeit und Freizeit Quatsch?

Simone Stargardt im Gespräch mit Ute Welty

Mit dem Laptop am Strand - und wann wird dann mal abgeschaltet? (picture-alliance / dpa)

Workation, also die Verbindung von Arbeit und Urlaub, das scheint ein wachsender Trend zu sein - vor allem unter den so genannten digitalen Nomaden, also Freiberuflern, die von überall aus arbeiten können. Klingt gut, aber ist das nicht pure Selbstausbeutung?

Arbeiten am Strand, das wünschen sich offenbar immer mehr Menschen. Vor allem die so genannten digitalen Nomaden nutzen zunehmend aus, dass sie mit ihrer Arbeit an keinen festen Ort gebunden sind. Es gibt sogar schon Unternehmen, die ihren Arbeitgebern Homeoffice in Urlaubsregionen erlauben. "Workation" heißt dieser Trend, und unter diesem Stichwort finden sich mittlerweile auch Veranstalter, meist selbst digitale Nomaden, die so etwas anbieten, eine Villa auf Bali oder eine Wohnung in Marokko anmieten, Workshops organisieren und auch fürs Freizeitprogramm sorgen.

Simone Stargardt, Leiterin einer Weiterbildungsakademie und Unternehmensberaterin, hält die Trennung von Arbeit und Freizeit insgesamt für überholt. Das komme ihrer Meinung nach einer Persönlichkeitsspaltung gleich. Es sei die Mischung von beidem, die den Alltag entzerre. Richtig Urlaub machen? Das gibt es bei ihr nicht. Daher erwarte sie nach ihrer Rückkehr auch kein Chaos am Schreibtisch.

Simone Stargardt, Leiterin der Weiterbildungsakademie carriere & more (Privat)

