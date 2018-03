Wissenschaft Stephen Hawking ist tot

Der Astrophysiker Stephen Hawking verstarb mit 76 in Cambridge. (AFP - Miguel Riopa)

Der Physiker und Bestsellerautor Stephen Hawking ist tot. Er starb im Alter von 76 Jahren am frühen Mittwochmorgen in Cambridge.

Wie seine Familie mitteilte, sei Hawking am frühen Mittwochmorgen in seinem Haus in Cambridge "friedlich eingeschlafen". Der Physiker litt seit Jahrzehnten an der Nervenkrankheit Amyotrophe Lateralersklerose. Er saß im Rollstuhl und konnte sich nur mittels eines Sprachcomputers verständigen.

Bekannt weit über wissenschaftliche Kreise hinaus

Hawking galt als einer der größten Wissenschaftler unserer Zeit. Bekanntheit über wissenschaftliche Kreise hinaus erlangte er mit seinem Bestseller "Eine kurze Geschichte der Zeit" (1988), in dem er sich mit Phänomenen wie dem Urknall oder Schwarzen Löchern beschäftigte.

Mit nur 32 Jahren wurde Hawking 1974 zum jüngsten Mitglied der britischen Royal Society ernannt. 1979 erhielt er die Lucasian-Professur für Mathematik an der Universität Cambridge, die einst Isaac Newton innehatte.

