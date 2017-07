Wirtschaftswunder Bei uns dehaam (1/3)

Aus dem Leben einer hessischen Familie

Von Robert Stromberger | Vorgestellt von Clarisse Cossais

Robert Stromberger (li.), Otti Ottmar (vorne Mitte), P. Walter Jakob (vorne rechts), Danielo Devaux (hinten links), Marianne Steinbrecher (re.), die Namen Kinderdarsteller sind leider nicht bekannt (hr - Kurt Bethke)

Wir lieben es, in alten Unterhaltungshörspielen herumzustöbern – wenigstens ab und an und in verträglichen Portionen.

Clarisse Cossais ist auf eine Serie des Hessischen Rundfunks aus den frühen Sechziger Jahren gestoßen, als Rhein-Main eine Wirtschaftswundergegend war, die Studentenrevolte noch fern lag und die Familien nach klassischem Muster lebten. Bei den Kronauers geht es sehr lebhaft zu. Auf Hessisch! Hier wird gebabbelt, trotzdem verständlich für Zugezogene.

Mit: Danielo Devaux, Marianne Steinbrecher, Günter Mange, Marianne Bürgel, Joseph Offenbach, Otti Ottmar, Robert Seibert, Christel Pfeil, Erwin Scherschel, Sophie Engelke, Joachim Schweighöfer, Liesel Weicker, Heli Priemel

Produktion: HR 1962

Länge: ca. 59'

(Teil 2 am 19.07.2017)

Robert Stromberger (1930–2009), war ein gebürtiger Darmstädter und Volksschauspieler. Er schrieb später die erfolgreichen Fernsehserien "Diese Drombuschs" und "Die Unverbesserlichen".