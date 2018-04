Kulturnachrichten

Dienstag, 3. April 2018

Winnie Madikizela-Mandela ist tot Ex-Frau von Nelson Mandela wurde 81 Jahre alt Die Ex-Frau des ehemaligen südafrikanischen Präsidenten Nelson Mandela, Winnie, ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Ihr Sprecher bestätigte entsprechende Berichte südafrikanischer Medien. Winnie Madikizela-Mandela war die zweite Ehefrau des im Jahr 2013 verstorbenen ersten schwarzen Präsidenten Südafrikas. Die Ex-Frau des weltberühmten Anti-Apartheid-Kämpfers war im Januar mit Nierenproblemen in ein Krankenhaus in Johannesburg eingewiesen worden. Der spätere Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela verbrachte wegen seines Kampfes gegen die Apartheid 27 Jahre im Gefängnis, bei seiner Freilassung 1990 wurde er von Winnie empfangen. Das Paar hatte sich jedoch während der Gefängniszeit entfremdet und trennte sich 1992, nach 38 Jahren Ehe folgte 1996 die Scheidung.

Musikstreamingdienst Spotify geht an die Börse Mit 71 Millionen zahlenden Abonnenten Marktführer Bei seinem heutigen Börsenstart in New York will das schwedische Unternehmen Aktien im Wert von etwa bis zu einer Milliarde Dollar (800 Millionen Euro) in Umlauf bringen. Allerdings will Spotify in einem ungewöhnlichen Verfahren keine neuen Aktien verkaufen, sondern nur bereits bestehende Anteile in den Handel bringen. Bei dem von dem Musikstreamingdienst gewählten Verfahren der Direktplatzierung werden keine Zwischenhändler eingeschaltet. Dies spart Kosten, allerdings wird auch kein frisches Geld eingesammelt.

Türkei will Dündar auf Interpol-Fahndungsliste setzen Ehemaliger "Cumhuriyet"-Chefredakteur lebt zurzeit in Deutschland Die Türkei will den in Deutschland lebenden Journalisten Can Dündar auf die Fahndungsliste der internationalen Polizeiorganisation Interpol setzen. Ein Istanbuler Gericht habe das Justizministerium aufgefordert, Dündar mittels einer sogenannten Red Notice bei Interpol suchen zu lassen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Zudem sei ein Haftbefehl ausgestellt worden. Hintergrund seien Veröffentlichungen aus dem Jahr 2015 in der regierungskritischen Zeitung "Cumhuriyet", die Waffenlieferungen der türkischen Regierung an islamistische Rebellen in Syrien belegen sollen. Der ehemalige "Cumhuriyet"-Chefredakteur war im Mai 2016 wegen Geheimnisverrats zu fünf Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden. Ein Berufungsgericht kassierte das Urteil Anfang März jedoch und entschied, dass Dündar sich in einem neuen Verfahren auch wegen "Spionage" verantworten müsse.

Naomi Campbell fordert "Vogue Afrika" Campell nimmt zur Zeit an der "Arise Fashion Week" in Lagos teil Model Naomi Campell fordert in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters das Modemagazin "Vogue" auf, eine afrikanische Ausgabe des Blattes herauszubringen. Campell hält sich momentan in der nigerianischen Handelsstadt Lagos auf, um an der "Arise Fashion Week" teilzunehmen. "Es sollte eine "Vogue Afrika" geben", sagte sie, "es gab eine arabische Ausgabe, die afrikanische wäre der nächste Schritt." Herausgeber Condé Nast International hat bisher nicht auf die Forderung reagiert.