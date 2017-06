Vorzügliche Darsteller und ein Regisseur, der sich "erfrischend überhaupt nicht" um die Erwartungen an diesen "Mount Everest" des Musiktheaters schert: Unsere Kritikerin Ulrike Gondorf hat in Düsseldorf eine gelungene Inszenierung von Wagners "Rheingold" erlebt. Mehr

Starke Bilder und Sounds - so kennt man die Inszenierungen von Ersan Mondtag. In "Das Erbe" fliegen denn auch rotglatzige Frauen durchs All und geben sich Assoziationen über Schuld hin - als siebter Passagier mit an Bord: NSU-Mitglied Beate Zschäpe. Mehr