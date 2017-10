Kulturnachrichten

Montag, 16. Oktober 2017

Wim Wenders mit Douglas-Sirk-Preis geehrt Laudatio hielt die iranische Künstlerin und Filmemacherin Shirin Neshat Regisseur Wim Wenders ist auf dem Hamburger Filmfest mit dem Douglas-Sirk-Preis ausgezeichnet worden. Seit einem halben Jahrhundert zeige Wim Wenders mit seinem ganz besonderen Blick die Welt - wie sie war, wie sie ist und vielleicht auch wie sie sein sollte", teilte Kultursenator Brosda mit. Seine Filme würden gleichzeitig leise und doch mit großer Wucht für Verantwortung und Menschlichkeit werben, heißt es. Anschließend feierte Wenders neuer Film "Submergence" mit Oscar-Gewinnerin Alicia Vikander und James McAvoy in den Hauptrollen Deutschland-Premiere. Der Liebesfilm nach dem Roman von J. M. Ledgard soll im Februar 2018 in die Kinos kommen. Seit 1995 wird im Rahmen von Filmfest Hamburg der Douglas-Sirk-Preis an Persönlichkeiten verliehen, die sich um Filmkultur und Filmbranche verdient gemacht haben.

Diskussion um rechtsgerichtete Verlage aus der Frankfurter Buchmesse Buchmesse mit Besucher-Plus zuende gegangen Zum Ende der Frankfurter Buchmesse haben die Veranstalter die Präsenz rechtsgerichteter Verlage noch einmal verteidigt. Sie begründeten dies am Abend mit dem Grundrecht auf freie Meinungsäußerung, dem sie als Veranstalter der größten internationalen Messe für Bücher und Medien verpflichtet seien. Zugleich hieß es aber, politische Haltung und verlegerische Aktivitäten der sogenannten Neuen Rechten lehne man «entschieden ab». Das Ende der Buchmesse war am Wochenende von Rangeleien überschattet worden. Linke Demonstranten hatten sich mit lautstarken Protesten den Teilnehmern einer Buchpräsentation des rechtsgerichteten Antaios-Verlags entgegengestellt. Insgesamt zählte die Buchmesse genau 286.425 Besucher. Das sind drei Prozent mehr als im vergangenen Jahr.

Macron will Weinstein Verdienstorden der Ehrenlegion aberkennen Reaktion auf Vergewaltigungsvorwürfe Frankreichs Präsident Macron will dem US-Filmproduzenten Weinstein nach Vergewaltigungsvorwürfen den Verdienstorden der Ehrenlegion abnehmen. Er habe das entsprechende Verfahren in Gang gesetzt, sagte Macron in einem Interview. Der Titel Ritter der Ehrenlegion wird an Franzosen und Ausländer verliehen. Weinstein hatte ihn für den Stummfilm «The Artist» erhalten. Nach US-Zeitungsberichten über Vergewaltigungs- und Belästigungs-Vorwürfe hatten sich immer mehr betroffene Schauspielerinnen gemeldet, unter ihnen die Französin Léa Seydoux. Am Samstag schloss die Oscar-Akademie den 65-Jährigen aus ihren Reihen aus und erklärte, sexuell aggressives Verhalten werde in der Filmbranche nicht mehr geduldet.

Pulitzer-Preisträger Richard Wilbur gestorben US-Dichter wurde 96 Jahre alt Der US-Dichter und zweifache Pulitzer-Preisträger Richard Wilbur ist tot. Das berichtet die «New York Times» und beruft sich auf seinen Sohn. Wilbur wurde 96 Jahre alt. Er starb bereits am Samstag in einem Seniorenheim im US-Bundesstaat Massachusetts. Wilbur gewann den Pulitzer-Preis erstmals 1957 und zum zweiten Mal 1989. Von 1987 bis 1988 war er Poet Laureate in den USA. Er arbeitete auch als Übersetzer aus dem Französischen, Spanischen und Russischen. Wilbur wurde häufig als Erbe des US-Dichters Robert Frost bezeichnet. Wilburs Gedichte sind kurz und raffiniert und befassen sich mit den Themen Kindheit, Familie, der Natur und dem kreativen Prozess.

Martinszüge sollen Weltkulturerbe werden Antrag soll heute eingereicht werden Die Rheinische Tradition der Martinszüge soll immaterielles Weltkulturerbe der Unesco in Deutschland werden. Dazu wollen zwei Martinsfreunde aus dem Kreis Viersen heute ihren Antrag bei der Unesco-Kommission einreichen. Die Martins-Tradition mit Lichterumzug, St. Martin auf dem Pferd und den Weckmännern für die Kinder soll sich im 19. Jahrhundert speziell im Rheinland herausgebildet haben. Nach dem Rheinischen Karneval und der Flussfischerei an der Sieg-Mündung könnte sie als dritte kulturelle Tradition aus Nordrhein-Westfalen im bundesweiten Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen werden. Die Entscheidung soll Mitte nächsten Jahres fallen.